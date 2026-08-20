Federación Mexicana de Futbol presenta nuevo modelo deportivo en la Liga Mx: en qué consiste y cómo beneficia a los equipos

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) aprobó un nuevo modelo deportivo este 20 de agosto de 2026, con el objetivo de integrar a todas las divisiones del futbol profesional y amateur (X@LigaBBVAMX)

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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) aprobó un nuevo modelo deportivo este jueves 20 de agosto de 2026, con el objetivo de integrar a todas las divisiones del futbol profesional y amateur en México para beneficiar a jugadores, aficionados y clubes de todo el país.

De acuerdo con el comunicado expuesto por la FMF, el modelo integra a la Liga Expansión MX, Liga Premier, Liga TDP y el sector amateur, estructurando una pirámide nacional de competencia.

Integraron todas las divisiones del futbol profesional y amateur en una sola estructura nacional para ampliar oportunidades y fortalecer la formación de talento

El presidente de la Liga MX, Francisco Ibarra, informó que, por mandato de la Asamblea de Dueños, se modificó el mecanismo para ingresar a la Primera División. A partir de ese momento, el acceso ya no depende únicamente del cumplimiento de criterios técnicos, como sucedió con el club Atlante, y se anunció que el esquema de derechos de transmisión podría ser revisado en el futuro.

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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) aprobó un nuevo modelo deportivo este jueves 20 de agosto de 2026, con el objetivo de integrar a todas las divisiones del futbol profesional y amateur en México (X@FMF)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) aprobó un nuevo modelo deportivo este jueves 20 de agosto de 2026, con el objetivo de integrar a todas las divisiones del futbol profesional y amateur en México (X@FMF)

El presidente de la FMF, Ivar Sisniega, destacó que, con esta reestructura, el futbol profesional alcanzará cobertura en más de 100 ciudades de más de 100,000 habitantes y se buscará llevar el futbol a más comunidades en los 32 estados del país. Según el organismo deportivo, el modelo se presenta como una solución para ampliar el acceso al futbol y fortalecer la detección y formación de nuevos talentos.

La reforma buscó llevar el futbol profesional a más de 100 ciudades y mejorar el acceso, la gestión y la competitividad en todos los niveles del futbol mexicano

El documento expone que el cambio fue resultado de un análisis que identifica diferencias entre clubes y divisiones, buscando que cada categoría mantuviera su identidad, pero trabajando bajo una estructura más sólida y conectada. Se priorizarán acciones como competencias conjuntas, estandarización de academias, inversión en formación y procesos para la proyección de talento.

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Raphael Cavalcante de América celebra un gol durante un partido de la Liga MX en el estadio Banorte, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

La Asamblea de la FMF aprobó por unanimidad el nuevo modelo este 20 de agosto de 2026 en Toluca. Desde el anuncio, los trabajos de implementación comenzarán de inmediato y se programarán para avanzar de forma gradual hasta 2027.

El propósito central es elevar la calidad de la competencia, abrir más oportunidades para jugadores y clubes, y fortalecer la estructura institucional del futbol mexicano, apostando por una visión de largo plazo para reducir desigualdades y mejorar las condiciones en todos los niveles del futbol nacional.