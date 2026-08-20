Morras Malditas exhibe a La Corneta por apropiarse de su contenido y alterar sus voces: “en pleno 2026 sigue pasando”

Morras Malditas acusa a La Corneta de utilizar una de sus entrevistas sin dar crédito y modificar sus voces. (Captura de video)

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A través de las redes sociales de Morras Malditas, un podcast conducido por Jannis Mérida y La Maldo Maldita, se denunció públicamente que La Corneta utilizó fragmentos de una entrevista realizada a Marco Antonio Regil sin otorgar el crédito correspondiente.

Las creadoras afirmaron que el programa de radio no solo omitió mencionar la fuente, sino que también alteró las voces originales para que sonaran masculinas.

La polémica expuso la preocupación de creadoras de contenido por el respeto a la propiedad intelectual y la visibilidad de proyectos liderados por mujeres.

La entrevista que apareció en La Corneta

Las creadoras del podcast Morras Malditas comunicaron en sus redes sociales que identificaron fragmentos de su entrevista con Marco Antonio Regil en un episodio reciente de La Corneta.

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Jannis y Maldo señalaron que su incomodidad no está en que el contenido haya sido retomado, sino en la omisión de la fuente y en que sus voces fueron editadas para sonar masculinas.

“Nos enteramos que La Corneta usó parte de nuestra entrevista con Marco Antonio Regil para uno de sus programas. Eso no nos molesta, lo que nos molesta es que no nos dieran el crédito correspondiente y que, además, nos distorsionara la voz para que sonaran como voces masculinas. Qué horrible darnos cuenta que en pleno 2026, un programa de vatos retome el trabajo de morras para beneficiarse de él usándolo como propio”, comentaron.

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Además, hicieron un llamado a que su trabajo sea reconocido y respetado, subrayando la importancia de la atribución cuando otros espacios retoman contenido creado por mujeres.

Para Jannis y Maldo, la visibilidad y el respeto a la autoría resultan esenciales para la integridad de los proyectos independientes en el entorno digital.

Morras Malditas: una comunidad en torno a lo sobrenatural

Morras Malditas se ha consolidado como un podcast dedicado a historias y relatos sobre lo sobrenatural.

El proyecto destaca por su enfoque en temas misteriosos, leyendas y experiencias inusuales, lo que ha captado la atención de oyentes interesados en este tipo de narrativas.

A lo largo de sus episodios, el podcast ha contado con invitados de distintos perfiles, enriqueciendo las conversaciones y ampliando el espectro de perspectivas.

La entrevista con Marco Antonio Regil es solo un ejemplo de los diálogos que han sostenido con figuras reconocidas y voces relevantes dentro y fuera del ámbito del misterio.

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A lo largo de los años, Morras Malditas ha logrado construir una comunidad sólida que respalda el podcast y se identifica con su propuesta.

Reacciones en redes sociales y debate sobre la autoría digital

Tras la publicación del reclamo de Jannis y Maldo, la comunidad de Morras Malditas mostró un respaldo contundente a través de mensajes de apoyo y solidaridad en distintas plataformas sociales.

Numerosos seguidores expresaron su acompañamiento y reconocieron la trayectoria del podcast, defendiendo el derecho de sus creadoras a ser reconocidas por su trabajo.

El caso también motivó una reflexión más amplia sobre la importancia de respetar la autoría en el entorno digital.

Diversos usuarios señalaron cómo la falta de reconocimiento ha afectado a múltiples creadores y cómo resulta necesario visibilizar estas prácticas para promover una cultura de respeto en la reutilización de contenidos.

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Además, algunas voces en redes hicieron hincapié en que históricamente el trabajo de muchas mujeres ha sido apropiado sin crédito, abriendo así un espacio para debatir sobre la equidad en la atribución de logros y producciones originales.

Por otro lado, hubo quienes plantearon la opción de explorar vías legales para defender los derechos de autor y sentar precedentes en casos similares.

La conversación evidenció que la protección de la propiedad intelectual sigue siendo un tema relevante y en evolución dentro del ámbito digital.

Hasta el momento, la reacción de La Corneta ante el reclamo no ha sido difundida públicamente.

La discusión se ha mantenido principalmente desde el lado de las creadoras afectadas, quienes insisten en la importancia de dar visibilidad a estas prácticas.