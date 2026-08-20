¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, motivo por el cual el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.

Todos los días, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

Con cada actualización, las autoridades capitalinas hacen un llamado a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

PUBLICIDAD

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 20 de agosto al corte de las 15:00 horas.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno capitalino informó que la calidad del aire es “Mala” este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México.

Eso significa que el riesgo para la salud es “Alto” para los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 4, esto significa que "necesita protección" frente a la intensidad del sol.

PUBLICIDAD

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Mala

Benito Juárez (BJU): Mala

Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (CCA): Mala

Cuajimalpa (CUA): Mala

Gustavo A. Madero (GAM): Mala

Cuauhtémoc (HGM): Aceptable

Iztacalco (IZT): Mala

Venustiano Carranza (MER): Mala

Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable

Álvaro Obregón (PED): Mala

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Mala

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Aceptable

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Sin datos o en mantenimiento

Naucalpan (FAC): Aceptable

Nezahualcóyotl (FAR): Aceptable

Ecatepec (LLA): Aceptable

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable

Nezahualcóyotl (NEZ): Mala

Ecatepec (SAG): Aceptable

Tlalnepantla (TLA): Mala

Tultitlán (TLI): Aceptable

Coacalco (VIF): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (XAL): Aceptable

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

La ciudad con mayor contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

PUBLICIDAD

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

PUBLICIDAD