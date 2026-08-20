¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, motivo por el cual el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.
Todos los días, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.
Con cada actualización, las autoridades capitalinas hacen un llamado a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.
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Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 20 de agosto al corte de las 15:00 horas.
Calidad del aire en CDMX y Edomex
El índice Aire y Salud del gobierno capitalino informó que la calidad del aire es “Mala” este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México.
Eso significa que el riesgo para la salud es “Alto” para los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 4, esto significa que "necesita protección" frente a la intensidad del sol.
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Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:
Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.
Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México
La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.
Tlalpan (AJM): Mala
Benito Juárez (BJU): Mala
Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento
Coyoacán (CCA): Mala
Cuajimalpa (CUA): Mala
Gustavo A. Madero (GAM): Mala
Cuauhtémoc (HGM): Aceptable
Iztacalco (IZT): Mala
Venustiano Carranza (MER): Mala
Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable
Álvaro Obregón (PED): Mala
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Mala
Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento
Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (UIZ): Aceptable
Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Aceptable
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Sin datos o en mantenimiento
Naucalpan (FAC): Aceptable
Nezahualcóyotl (FAR): Aceptable
Ecatepec (LLA): Aceptable
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable
Nezahualcóyotl (NEZ): Mala
Ecatepec (SAG): Aceptable
Tlalnepantla (TLA): Mala
Tultitlán (TLI): Aceptable
Coacalco (VIF): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (XAL): Aceptable
Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
La ciudad con mayor contaminación atmosférica
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
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El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.
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