La ley que podría impedir a Mónica Soto aceptar un nuevo trabajo en el gobierno

¿Quién sustituirá a Mónica Soto en el TEPJF? FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

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Este jueves, la presidenta, Claudia Sheinbaum, habló sobre la renuncia de Mónica Soto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el futuro que le pueda deparar en la administración pública.

Sheinbaum Pardo mostró su respaldo a Soto tras decidir dejar el Tribunal Electoral el próximo 31 de agosto. Tampoco descartó que la aún magistrada pueda incorporarse a la administración pública, aunque aclaró que “no está contemplado en este momento”.

“No me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal. Considero que es una mujer con experiencia, muy profesional en su trabajo, y tomó la decisión de separarse y considero que hizo un buen papel al frente del Tribunal”, dijo la presidenta.

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Sheinbaum no descarta que Soto llegue a la administración pública

Al ser cuestionada sobre los rumores de que su gobierno le podría ofrecer un lugar en la administración pública, Claudia Sheinbaum no fue clara al respecto y lo dejó en el aire.

“Pues podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento. Pero ella está en su derecho”, explicó.

Aunque la primera mandataria respaldó la decisión de Mónica Soto --pese a que no fue por “una causa grave” como lo contempla la Constitución--, si entre sus planes está ofrecerle un nuevo cargo, podría incurrir en delito electoral.

Darle un cargo a Mónica Soto en el gobierno federal es ilegal y un conflicto de interés, ya que la magistrada calificó la elección de la presidenta tras las elecciones de 2024, donde la morenista ganó.

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Mónica Soto, magistrada presidenta del TEPJF, con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha | Archivo)

¿Qué ley violaría la presidenta?

Claudia Sheinbaum debe saber que podría incurrir en un delito electoral si nombra en algún cargo a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto; eso incluye el servicio exterior.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, un magistrado que calificó la elección de un servidor de elección popular no puede ser su subalterno dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo.

Cabe recordar que Soto Fregoso calificó la elección presidencial de la ahora titular del Poder Ejecutivo Federal.

Dicha falta se castiga con hasta 800 días de multa.

“Artículo 18. Se impondrá de cuatrocientos a ochocientos días multa a quienes habiendo sido magistrados electorales, federales o locales, consejeros electorales, nacionales o locales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o cargo equivalente en los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, desempeñen o sean designados en cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo”.

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No sé si buscará una candidatura en 2027: Sheinbaum

Durante la mañanera del pueblo de este jueves, Claudia Sheinbaum admitió que desconoce si Mónica Soto buscará un puesto de elección popular en 2027; no obstante, aclaró que está en su derecho.

Por otro lado, la titular del Ejecutivo reprochó la polémica que se generó sobre la salida de la magistrada e insistió que “hizo un buen papel”.

Lugar que deja Mónica Soto en el Tribunal Electoral podría quedar vacante.

“De todo se hace escándalo. De todo. O sea, todo. Que si renuncia una magistrada del Tribunal Electoral, pues tomó la decisión de renunciar y me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, agregó.

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Esta nueva polémica se generó después de que trascendió, en diversos medios de comunicación, que a Mónica Soto le ofrecerían un nuevo puesto en el servicio exterior mexicano, como una embajada o consulado. Pero no hay nada confirmado.

Entre tanto, si Claudia Sheinbaum le ofrece un puesto en la administración pública a Mónica Soto, sí podría violar la Ley en Materia de Delitos Electorales.