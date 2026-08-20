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Casa cateada de Los Rusos en Mexicali estaría vinculada al secuestro del Gadafi, cantante de corridos tumbados

El operativo produjo el decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis

Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad
Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad
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La FGR, la Secretaría de Marina y la SSPC catearon este miércoles 20 de agosto un inmueble en el fraccionamiento Hacienda del Bosque, al sur de Mexicali, vinculado al grupo delictivo Los Rusos y al secuestro del cantante de corridos tumbados conocido como el Gadafi. El operativo —coordinado también con la DEA— produjo el decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis, además de un arma corta, un cargador, una motocicleta y dos vehículos.

El cateo fue la segunda acción de una misma cadena operativa que arrancó en San Luis Río Colorado, Sonora, donde autoridades federales reventaron una casa de seguridad de Los Rusos en la colonia Independencia. Allí liberaron a dos personas que permanecían cautivas y detuvieron a tres individuos, dos de ellos originarios de Colombia e integrantes del grupo de sicariato de la célula de Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias el Isra.

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El cateo en Mexicali: 120 kilos de fentanilo y un arsenal en el fraccionamiento Hacienda del Bosque

De acuerdo con los primeros reportes, las fuerzas federales rodearon la vivienda ubicada en el cruce de la avenida Hacienda Carpizo y la calle Sorrento. El acceso al inmueble se pospuso cerca de 24 horas mientras las autoridades esperaban la orden de cateo, y durante ese tiempo utilizaron drones para vigilar el domicilio y restringieron la movilidad de los residentes del fraccionamiento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó los resultados del operativo este jueves en su cuenta de X. García Harfuch atribuyó la acción al intercambio de información con la DEA y a labores de inteligencia desarrolladas por autoridades mexicanas en Baja California.

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Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante
Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

El funcionario sostuvo que la cooperación internacional, sumada a las capacidades de investigación de las instituciones mexicanas, “permite convertir información de inteligencia en acciones contra organizaciones criminales y sus redes logísticas”. Las autoridades no informaron de personas detenidas durante el cateo en Mexicali.

El Gabinete de Seguridad precisó que en el inmueble se aseguraron también una cuatrimoto y una camioneta Ford Ranger blanca con placas irregulares. Fuentes federales habían anticipado la noche anterior que dentro de la vivienda podría haber un arsenal y, posiblemente, un individuo vinculado a Los Rusos identificado solo como Samuel, aunque no se confirmó su captura.

La investigación de secuestro que detonó el operativo en San Luis Río Colorado, Sonora

El punto de partida de toda la cadena operativa fue la investigación de un secuestro cometido en un domicilio de la colonia Independencia de San Luis Río Colorado. Autoridades federales identificaron ese inmueble como casa de seguridad de Los Rusos y lo allanaron, lo que derivó en la liberación de dos personas y el arresto de tres sicarios.

Los dos liberados son Mirna Yaneth Cartagena González, de 49 años, y Enghles Aralp Gastélum Cartagena, de 30 años, ambos originarios de Culiacán, Sinaloa. Este último es el cantante conocido como el Gadafi, cuyo rescate fue el detonador directo del operativo posterior en Mexicali.

SEGURIDAD NARCOTRÁFICO POLICIA MILITARES MEXICO OCTUBRE 21
Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

De los tres detenidos en Sonora, dos son de nacionalidad colombiana e integran el aparato de sicariato de la célula de Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias el Isra. Las autoridades locales de Mexicali señalaron que las corporaciones federales no compartieron con sus homólogos municipales los detalles del objetivo de la intervención.

Los Rusos: estructura, liderazgo y golpes previos del gobierno mexicano

Los Rusos son una célula vinculada al Cártel de Sinaloa y alineada con la facción de Los Mayos, según la clasificación de las autoridades de México y Estados Unidos. La DEA identifica a Juan José Ponce Félix, alias el Ruso, como el líder del grupo y sostiene que la organización controla el corredor de tráfico de drogas de Mexicali.

La agencia estadounidense acusa a la estructura de trasladar fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína desde México hacia Estados Unidos. Desde septiembre de 2025, la DEA ofrece una recompensa de hasta USD 5 millones por información que conduzca al arresto o condena de Ponce Félix.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en septiembre de 2025 a Ponce Félix y a Los Mayos, y describió a Los Rusos como el principal brazo armado de esa facción, con control de rutas en Baja California. El cateo de este miércoles no es el primer golpe del gobierno mexicano contra esta célula: en marzo pasado, el Gabinete de Seguridad reportó la detención de 12 presuntos integrantes tras cateos en Baja California, Sonora y Sinaloa.

En julio, el Ejército y la Guardia Nacional incautaron en San Luis Río Colorado 81 armas de fuego y 274,800 cartuchos atribuidos a una célula de Los Rusos, según la Secretaría de la Defensa. El operativo de esta semana, que encadenó el rescate del Gadafi en Sonora con el cateo en Mexicali, representa la acción más reciente de esa presión sostenida.

Quién es el Gadafi: cantante de corridos tumbados con vínculos declarados a Los Rusos

Enghles Aralp Gastélum Cartagena, de 30 años y originario de Culiacán, Sinaloa, es un artista local de corridos tumbados conocido en el medio como el Gadafi. Su música hace referencias constantes al grupo delictivo de Los Rusos, de acuerdo con información del semanario Zeta Tijuana.

El cantante y su madre, Mirna Yaneth Cartagena González, de 49 años, fueron las dos víctimas liberadas durante el primer allanamiento en San Luis Río Colorado. Ambos son originarios de Culiacán y se encontraban cautivos en la casa de seguridad de Los Rusos cuando las autoridades federales ejecutaron el operativo.

Según información de Infobae, la identidad del grupo Los Rusos genera confusión porque existe otra célula con el mismo nombre: el brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, liderada por Juan José Ponce Félix. El nombre compartido ha complicado el rastreo público de ambas estructuras, que operan en regiones distintas del país.

La célula a la que pertenecen los sicarios detenidos en Sonora responde a la estructura de Los Rusos vinculada al Cártel de Sinaloa y activa en el noroeste del país, no a la organización homónima con presencia en Guerrero y Oaxaca. El rescate del Gadafi y el decomiso de más de 4 millones de dosis de fentanilo en Mexicali muestran el alcance territorial y la diversidad de actividades de esta red criminal en el corredor fronterizo de Baja California y Sonora.

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