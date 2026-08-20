Estos son los memes que han surgido en México tras el terremoto en Perú: mexicanos temen la llegada de septiembre

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Hoy 20 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7.2 sacudió el sur de Perú, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

Este temblor se suma a la serie de sismos que han azotado otras regiones del continente como Colombia y Venezuela, además de los que se han registrado en otras partes del mundo, como los ocurridos en Filipinas.

Y es que todos estos países forman parte del llamado Cinturón de Fuego, la zona más sísmica del mundo y en la cual también se encuentra una parte de México.

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Es por esta razón que los mexicanos han comenzado a temer que un sismo pueda ocurrir también en nuestro país, algo que siempre es una posibilidad por ser una zona sísmica.

Sin embargo, debido a que dos de los sismos más grandes del país han ocurrido en septiembre (y aunque sabemos que los sismos no se pueden predecir) para muchos mexicanos el mes patrio es ahora también considerado mes del temblor e incluso algunos lo llaman de manera cómica “septiemble”.

Sabiendo que el mexicano toma todo con humor, los memes del miedo ante la llegada de un posible sismo durante este mes no se han dejado esperar.

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Estos son algunos de los mejores:

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Datos sobre terremoto que sacudió a Perú este 20 de agosto

El movimiento ocurrió a la 1:00 de la tarde, hora local, y se sintió con intensidad III-IV en la escala de Mercalli en Coracora. También fue perceptible en regiones como Arequipa, Ica, Cusco, Apurímac y, de forma leve, en pisos altos de edificios en Lima.

Hasta el momento, las autoridades peruanas no reportan víctimas mortales ni daños materiales de gravedad. Algunos reportes mencionan desprendimientos de rocas y afectaciones menores en viviendas de la sierra sur, especialmente en Ayacucho, pero no se confirma un balance oficial de daños estructurales severos.

Tampoco existe alerta de tsunami, ya que el epicentro fue en tierra firme y a gran profundidad, lo que atenuó el impacto en superficie.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo en las zonas vulnerables. Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, no usar ascensores y priorizar mensajes de texto sobre llamadas telefónicas.

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En cuanto a la reacción de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activó sus protocolos de contacto y asistencia consular para mexicanos en Perú.

Un fuerte sismo de magnitud 7.2 sacudió la región de Ayacucho, con epicentro en Coracora. El alcalde provincial de Parinacochas, Yony Reyes, informa sobre los primeros daños, incluyendo casas derrumbadas, un colegio afectado y carreteras bloqueadas por deslizamientos | Latina TV

A través de la Embajada de México en Perú, la SRE se mantiene en comunicación con autoridades locales y la comunidad mexicana, poniendo a disposición el número de emergencia +51 987 569 404 para casos de asistencia. La dependencia expresó su solidaridad con Perú y continúa atenta a cualquier requerimiento de apoyo para connacionales