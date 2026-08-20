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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 20 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,8 pesos mexicanos, lo que representa un incremento de 0,26% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,75 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,69%, aunque en términos interanuales muestra una bajada del -7,49%.

El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, reflejando un aumento sostenido en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,89%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,55%, indicando una mayor estabilidad en el mercado.

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