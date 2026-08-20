Ryan García analiza la derrota de Canelo vs Crawford y revela por qué el mexicano perdió

Ya ha pasado casi un año desde que Saúl Álvarez perdió con Terence Crawford, y el combate sigue dando de qué hablar entre el mundo del boxeo (Fotos/Gettyimages)

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Ya ha pasado casi un año desde que Saúl Álvarez perdió con Terence Crawford, y el combate sigue dando de qué hablar entre el mundo del boxeo, pues en entrevista con FightHype, Ryan García afirmó que Canelo no destacó por su velocidad en el ring, sino por su capacidad para anticipar movimientos y obligar al rival a cometer errores.

Durante la misma charla, García sostuvo que el Álvarez confió más en su sentido del tiempo y en llevar a sus oponentes a tomar malas decisiones, pero aseguró que no se caracterizó por ser un peleador rápido.

Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

García comparó el estilo de Canelo con el de Terence Crawford, señalando que, a diferencia del mexicano, Crawford sí utilizó la velocidad como un recurso clave. El campeón welter consideró que para vencer a un boxeador como Crawford se necesitaba rapidez, ya que el estilo pausado del jalisciense no sería suficiente para superar a un rival con esas características.

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“Canelo no es el peleador más rápido. Confía en el timing y en ponerte en una mala decisión, pero no es rápido.”El campeón welter explicó la diferencia entre el estilo de Canelo y la velocidad de Crawford. Si lo ves pelear, nunca dices: ‘Oh, wow, ¿cómo conectó eso?’. “Intenta ver lo que haces, lo toma muy despacio. Así no es como le ganas a alguien como Crawford. Tienes que ser rápido.”

CMB retira sanción a Ryan García tras más de un año por problemas de adiciones y comentarios racistas (Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP, File, archivo)

Canelo por un campeonato mundial

Canelo, tras ceder ante Terence Crawford el campeonato indiscutido de las 76,2 kilogramos, se enfrentará el 31 de octubre a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, por el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En 2025, el púgil mexicano atravesó una etapa difícil: perdió sus títulos y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en el codo, lo que demoró su regreso a los cuadriláteros. El combate de octubre marcará su primera presentación en lo que va de este año.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

El duelo ante Mbilli será clave para saber si Álvarez puede recuperar el liderazgo en el boxeo internacional. Ese enfrentamiento no solo servirá para medir su recuperación física tras la operación, sino que también exigirá su adaptación frente a un contrincante decidido a coronarse. Tanto la caída del año anterior como la prolongada ausencia han incrementado las expectativas sobre el desempeño del mexicano en este retorno.

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Ryan por la primera defensa de su título mundial

Por su parte, Ryan García concentra su atención en la próxima defensa del campeonato mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El boxeador de ascendencia mexicana expondrá el cinturón por primera vez desde que lo obtuvo en febrero de este año.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 20: Ryan Garcia celebrates after defeating Devin Haney in a fight at Barclays Center on April 20, 2024 in New York City. (Photo by Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images)

El combate entre García y el británico Conor Benn está previsto para el 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Este enfrentamiento representa la primera defensa del título mundial para “KingRy”, quien se coronó tras imponerse por decisión unánime ante Mario Barrios.

El desenlace de la pelea será determinante para ambos deportistas. García pretende afianzar su posición en la categoría wélter, mientras que Benn buscará destronarlo en territorio estadounidense. Se prevé que miles de seguidores asistan al evento, que contará con cobertura internacional.

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