Aseguran en Iztapalapa a la camioneta que persiguió a Vanessa Huppenkothen

Vanessa Huppenkothen transmite en vivo persecución en calles de CDMX: VIDEO conmociona las redes sociales. (Instagram / X)

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Policías de la Ciudad de México localizaron en Iztapalapa la camioneta Toyota vinculada al presunto acoso que sufrió la noche del miércoles la conductora de TUDN, Vanessa Huppenkothen, mientras manejaba por la Avenida Ejército Nacional.

El vehículo fue interceptado sobre calzada Ignacio Zaragoza y su conductor, quien negó haber participado en los hechos, fue presentado ante el Juez Cívico, después de que la SSC localizó el vehículo en dicha calzada con esquina en Guadalupe Victoria, en la colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa, según un comunicado emitido esta tarde.

La autoridad indicó que el proceso de investigación permanece abierto, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer cómo ocurrieron los hechos durante la noche del miércoles.

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Autoridades capitalinas localizaron una camioneta Toyota presuntamente involucrada en la Calzada Ignacio Zaragoza de Iztapalapa, tras el reporte de seguimiento. (Redes Sociales)

¿Qué sucedió con Vanessa Huppenkothen?

La noche del miércoles 19 de agosto, Huppenkothen circulaba sola por la Avenida Ejército Nacional cuando una camioneta Toyota RAV-4 roja comenzó a cerrarle el paso.

La conductora de TUDN abrió una transmisión en vivo en Instagram y mostró en tiempo real lo que ocurría. “Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace”, dijo mientras mantenía distancia del vehículo.

Conforme avanzó el recorrido, el miedo fue en aumento. “Vengo sola, ayúdenme por favor”, pidió a sus seguidores. En otro momento, anticipando el peor escenario, advirtió: “Si me matan, pues ya sabemos que fue este cabrón. Ay, se me enchina la piel. Dios mío. Por favor, que se vaya”.

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Vanessa Huppenkothen pidió ayuda desesperadamente en su live. Foto: Facebook / Vanessa Huppenkothen - Captura de pantalla

La situación se resolvió cuando vehículos del Ejército Mexicano pasaron por la zona. Huppenkothen aprovechó el momento para alejarse. Horas después confirmó en redes sociales que estaba a salvo en casa.

Huppenkothen rompe el silencio

Horas después del incidente, ya en la madrugada del jueves 20 de agosto, Huppenkothen reapareció en sus historias de Instagram para responder a los cientos de mensajes que recibió tras la difusión del video.

“¿Cómo están? Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo y les agradezco infinito. Muchísimas gracias”, declaró.

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Así vigilaron por el C5 la camioneta que acosó a Vanessa. Foto: SSC-CDMX

La conductora no precisó si presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ni ofreció más detalles sobre el desenlace del episodio.