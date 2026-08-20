El precio de ser jefe del CJNG:  la historia y colapso familiar del Tío Lako en seis meses

Heraclio Guerrero Martínez, conocido como el “Tío Lako”, es señalado como líder regional y objetivo prioritario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Crédito: Especial

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Un operativo de fuerzas federales en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, derivó el 19 de agosto de 2026 en la detención de 12 integrantes de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas Marisol ‘N’ y Lourdes ‘N’, identificadas como la hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Lako, jefe regional del cártel en Michoacán y Jalisco.

La acción federal fue parte del esfuerzo por desmantelar la célula conocida como Los Guerreros, que Guerrero Martínez encabeza desde la comunidad de Tinaja de Vargas, en el occidente de Michoacán.

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La detención de sus familiares más cercanas no es el primer golpe que la familia Guerrero recibe en 2026. En los seis meses anteriores al operativo, el clan perdió a dos integrantes más, en circunstancias que documentan el desgaste acelerado de una estructura que tardó décadas en construirse.

El operativo del 19 de agosto y la reacción del CJNG en Michoacán

El Gabinete de Seguridad confirmó las 12 detenciones tras una jornada en la que el número inicial de nueve capturas subió durante la noche. La acción desató una ola de bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de Michoacán, respuesta atribuida a integrantes de la organización criminal.

Las autoridades actualizaron a 12 la cifra de detenidos tras el operativo. Crédito: Especial

Las autoridades federales identificaron a Marisol ‘N’ como hija de Guerrero Martínez y a Lourdes ‘N’ como su pareja. Ambas quedaron entre los 12 detenidos del operativo, aunque Heraclio Guerrero Martínez no se encontraba entre los capturados al cierre de la jornada.

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El origen del clan en Tinaja de Vargas, Tanhuato

Los antecedentes de Los Guerreros se remontan a Tinaja de Vargas, comunidad del municipio de Tanhuato, donde la familia Guerrero consolidó durante décadas una presencia territorial sólida. Heraclio y su hermano Javier Guerrero Martínez fueron las dos figuras centrales de esa estructura familiar.

La relación del clan con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, habría comenzado antes de la consolidación formal del CJNG, cuando Oseguera todavía operaba dentro del Cártel de Sinaloa. La alianza fue estratégica: Los Guerrero aportaban conocimiento del territorio y una estructura armada local, mientras que la organización de Oseguera proporcionaba recursos y capacidad de fuego frente a grupos rivales.

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Revelan foto inédita de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, exlíder del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

La muerte de Javier Guerrero Martínez, ocurrida a finales de 2011 durante un enfrentamiento, modificó el equilibrio interno del clan. A partir de entonces, Heraclio asumió el liderazgo de la célula y extendió su influencia hacia la franja limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

Con el paso de los años, Los Guerrero funcionaron como una estructura armada propia dentro del entramado del CJNG. Su importancia creció a medida que el cártel expandió operaciones por el occidente del país.

El inicio de la caída: la detención de 2015 y el asesinato de un exlíder de autodefensas.

En noviembre de 2015, la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán informó la captura de Heraclio Guerrero en Ecuandureo, en el marco de las investigaciones por el asesinato de Enrique Hernández Saucedo, exlíder de autodefensas y candidato a la presidencia municipal de Yurécuaro. Hernández Saucedo fue asesinado el 14 de mayo de 2015 durante un acto de campaña.

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El entonces procurador José Martín Godoy Castro señaló a Heraclio Guerrero como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio, junto con uno de sus sobrinos. Las investigaciones también apuntaban a una disputa por el control de un banco de arena en las inmediaciones de Tinaja de Vargas.

Guerrero fue procesado por ese caso, pero posteriormente recuperó su libertad. Las circunstancias de su liberación no han sido explicadas públicamente de manera detallada por las autoridades.

Foto: X/HEARST_BB/ Captura de pantalla

Las bajas familiares del Tío Lako en seis meses

Pese a que el 17 de noviembre de 2025, durante un operativo contra Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón, operador regional del CJNG en la zona de Salvador Escalante, uno de los sobrinos de El Tío Lako fue abatido por elementos de seguridad. Los hechos ocurrieron después de una serie de bloqueos atribuidos al CJNG para facilitar la huida de Chávez Ponce.

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El golpe más severo llegó el 22 de febrero de 2026, durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes. En esa acción también murió Rubén Guerrero Valadez, alias El R1, identificado como hijo de Heraclio Guerrero, quien se encontraba junto a El Mencho cuando las fuerzas armadas irrumpieron en el lugar.

Fuentes consultadas por Milenio señalaron que la muerte de Rubén representó una pérdida especialmente relevante para Los Guerreros, dada su posición dentro del círculo de confianza de Oseguera Cervantes. En menos de cuatro meses, el clan perdió a dos integrantes con roles activos en la estructura criminal.

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Los sobrinos Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias El 08, y Javier Guerrero Covarrubias, alias El Javi, también forman parte del entramado familiar. Ambos fueron incluidos en junio de 2023 en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actividades vinculadas con narcotráfico, robo de combustible y tráfico de armas en beneficio del CJNG.

Imágenes que circulan en redes tras la supuesta muerte de Rubén Guerrero Valadez, hijo del "Tío Lako". (Captura de pantalla)

El liderazgo del Tío Lako tras la muerte de El Mencho

La muerte de Oseguera Cervantes abrió una nueva etapa dentro del CJNG y colocó a varios operadores regionales bajo mayor escrutinio por parte de las autoridades. En ese contexto, Heraclio Guerrero Martínez apareció entre los perfiles con experiencia, estructura territorial y vínculos internos suficientes para ser considerado uno de los operadores relevantes dentro de la organización.

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La influencia del clan ha sido vinculada por informes de seguridad con actividades de robo de combustible y con intentos de expansión hacia la meseta Purépecha, una región de interés para las organizaciones criminales por sus rutas de comunicación y su potencial para la producción y distribución de drogas sintéticas. La presencia de Los Guerreros también ha sido asociada con municipios del noroeste y norte de Michoacán, una zona estratégica por su conexión con Jalisco, Guanajuato y el corredor hacia el Bajío.

El panorama acumulado muestra el desgaste progresivo del clan: el hermano Javier murió en 2011; un sobrino cayó en noviembre de 2025; el hijo Rubén murió junto a El Mencho en febrero de 2026; y en agosto de 2026, la hija y la pareja de Guerrero Martínez quedaron detenidas en el operativo federal. Mientras las autoridades mantienen la búsqueda de Heraclio Guerrero Martínez, el operativo del 19 de agosto no solo golpeó a una célula criminal: también alcanzó al núcleo familiar sobre el que El Tío Lako edificó buena parte de su poder territorial.

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