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Carlos Trejo amenaza con una nueva pelea contra Alfredo Adame: “Ya este tiro está cantado”

El cazafantasmas aseguró que dejó atrás el enfrentamiento, pero las recientes declaraciones de su rival habrían reavivado la disputa

Durante años los famosos han postergado un enfrentamiento físico, pero este 2026 podría ser el momento en donde termine esta rivalidad.
Durante años los famosos han postergado un enfrentamiento físico, pero este 2026 podría ser el momento en donde termine esta rivalidad. (Especial)
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Carlos Trejo volvió a hablar sobre su enfrentamiento con Alfredo Adame y dejó una advertencia que apunta directamente a un posible nuevo capítulo de la rivalidad. En entrevista para el programa de Maxine Woodside, el también conocido como “cazafantasmas” aseguró que, después de la pelea, había decidido dejar el conflicto atrás.

Trejo afirmó que incluso durante el combate tuvo consideración con Adame cuando, según su relato, observó que estaba en una situación delicada. “Cuando le estaba dando casi, casi un paro cardíaco ahí en el ring, yo pedí parar la pelea”, aseguró. También sostuvo que decidió no continuar con la confrontación fuera del cuadrilátero: “Se la perdoné”.

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Sin embargo, el tono cambió cuando habló sobre las declaraciones posteriores de Adame. Trejo aseguró que había cumplido el acuerdo de mantenerse al margen, pero acusó a su rival de volver a hablar y criticarlo. “Este señor volvió a hablar, volvió a ofender, volvió a criticar”, señaló, antes de lanzar la frase que encendió nuevamente la polémica: “Le guste o no le guste, va a haber un round más”.

Así fue el polémico enfrentamiento entre Carlos Trejo y Alfredo Adame

El combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale reaviva la histórica rivalidad y causa furor en redes sociales. (Captura de pantalla RR)
El combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale reaviva la histórica rivalidad y causa furor en redes sociales. (Captura de pantalla RR)

La rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame llegó al ring en el evento Ring Royale, donde ambos protagonizaron un enfrentamiento que terminó con la victoria de Adame. El combate fue el punto culminante de una disputa pública que durante años había estado marcada por provocaciones y enfrentamientos verbales.

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Trejo, sin embargo, sostiene una versión distinta sobre lo ocurrido durante la pelea y cuestiona el resultado. Ante la pregunta de si consideraba que le habían robado el combate, respondió tajantemente: “Sí, claro, está robadísima”.

El cazafantasmas también señaló una acción específica que, desde su perspectiva, debió influir en el resultado. “Todo el mundo lo puede ver”, afirmó, antes de sostener que se trató de “un codazo” cuando el round ya había terminado. Según su relato, además, había derribado a Adame en tres ocasiones.

Trejo asegura que el conflicto todavía no termina

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

La conversación tomó un tono todavía más fuerte cuando Trejo habló de las personas que, según él, estuvieron relacionadas con el resultado del combate. “Eso fue un codazo. El round estaba terminado, lo tiré tres veces y aun así lo hicieron ganar para cobrar las apuestas”, afirmó.

Durante la entrevista, Trejo también arremetió contra Poncho de Nigris y Sulaimán, utilizando fuertes calificativos para referirse a ellos. Sus declaraciones muestran que la inconformidad con lo ocurrido en Ring Royale continúa presente, pese al tiempo transcurrido desde el enfrentamiento.

Cuando le preguntaron si estaba anunciando desde ahora un nuevo combate, Trejo no dejó espacio para la duda. “Ya este tiro ya está cantado”, respondió. Por ahora, sus palabras representan una advertencia pública y no una confirmación de que exista una nueva pelea oficialmente pactada, pero dejan claro que la rivalidad con Adame está lejos de quedar en el pasado.

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