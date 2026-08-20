Survivor México: quién sale eliminado hoy 20 de agosto

(SurvivorMX/FB)

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La recta final de Survivor México 2026 ya tiene fechas definidas para sus episodios cruciales.

La gran final se celebrará el domingo 23 de agosto, mientras que la semifinal será el viernes 21 de agosto.

El programa transmitirá este jueves un nuevo “Juego de Extinción”, en el que uno de los pocos participantes restantes deberá abandonar la competencia, según lo adelantado por sitios especializados.

La eliminación más reciente corresponde a Javi, quien perdió su lugar tras enfrentarse a Avril en el último desafío.

Este jueves 20 de agosto se conocerá al onceavo eliminado, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial de quién será, ya que la filtración sugiere que podrían ser Anahí, Julio o Tzasna, pero los seguidores deberán esperar el resultado en la transmisión nocturna.

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Para quienes se preguntan por los detalles clave de la definición, la transmisión de la final será el domingo a las 18:00 (hora centro de México) por Azteca Uno.

La semifinal ocurrirá el viernes 21, en la misma señal. Así, los seguidores podrán seguir minuto a minuto el desenlace del popular reality.

Participantes eliminados de Survivor México 2026

A continuación, la lista de eliminados hasta la fecha:

(SurvivorMX/FB)

Bobby Larios (Halcones)

Erick (Halcones)

Rey Grupero (Jaguares)

Vivian Baeza (Halcones)

Sebastián Yate (Amarillos)

Azalia Ojeda (Amarillos)

Abel Robles (Verdes)

Aurélie Garzonio

Sheila Velázquez

Javier Márquez

El eliminado de este jueves 20 de agosto (por confirmarse entre Anahí, Julio o Tzasna)

A qué hora y dónde ver Survivor México 2026

La transmisión regular de Survivor México 2026 es de lunes a viernes a las 18:30 por Azteca Uno.

La gran final se emitirá el domingo 23 de agosto desde las 18:00 horas.

(SurvivorMX/FB)

Además de la señal de televisión abierta, el programa se puede seguir en vivo desde la página oficial de Azteca UNO y mediante la app de TV Azteca en Vivo, disponible para dispositivos móviles.

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Quienes no puedan ver la final en directo, podrán acceder a la repetición a través de la plataforma Disney+ al concluir el episodio.

Fechas de la semifinal y final de Survivor México 2026

La semifinal de la temporada se disputará el viernes 21 de agosto, dos días antes de la gran definición, que se celebrará el domingo 23.

Los seguidores del reality pueden consultar la programación en Azteca Uno para no perderse ningún detalle del cierre de temporada.

La expectativa permanece alta entre los fanáticos, quienes esperan conocer al nuevo ganador entre los últimos sobrevivientes.