México desiste de extradición de Fernando Farías Laguna: Argentina ordena su salida de prisión

Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina en abril pasado tras ingresar con un pasaporte guatemalteco y una identidad falsa. (SSPC)

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El Gobierno de México desistió del pedido de extradición de Fernando Farías Laguna, contralmirante señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, mientras que un juez federal argentino declaró la falta de mérito para procesarlo por el hecho que era investigado en ese país y ordenó el archivo de las actuaciones.

La resolución, emitida este jueves por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina, establece expresamente que el Estado mexicano desistió del pedido de extradición seguido contra Farías Laguna. El documento también ordena “sobreseer” al excontralmirante y archivar las actuaciones por imposibilidad de proceder.

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La decisión ocurre después de que, apenas dos días antes, la defensa de Farías Laguna había rechazado que existiera una extradición inminente y sostenido que el proceso judicial en Argentina continuaba abierto. Incluso se había informado que la audiencia para analizar la entrega a México estaba programada para el 27 de agosto.

Juez argentino ordena su salida de prisión

De acuerdo con la resolución conocida este jueves, el desistimiento de México modificó el escenario jurídico del excontralmirante en Argentina.

El juez determinó que existe “falta de mérito para procesar o sobreseer” a Farías Laguna respecto del hecho por el que fue indagado y ordenó archivar las actuaciones conforme a la legislación procesal argentina. El documento también dispone que se notifique a su defensa, al Ministerio Público Fiscal y al lugar donde permanece detenido.

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Un juez argentino ordenó archivar las actuaciones contra Farías Laguna después de que México desistiera de su pedido de extradición. Foto: Especial

La resolución fue firmada digitalmente este 20 de agosto de 2026 y establece además que, al haberse retirado el pedido de extradición mexicano, debe quedar sin efecto la permanencia de Farías Laguna bajo custodia por ese procedimiento.

El caso adquiere relevancia porque Argentina había detenido a Farías Laguna en abril pasado después de localizarlo en Buenos Aires con una identidad falsa y un pasaporte guatemalteco. Las autoridades argentinas informaron entonces que era buscado por México mediante una ficha roja de Interpol.

El pasaporte guatemalteco queda bajo investigación

La documentación difundida sobre el caso señala que el pasaporte con el que Farías ingresó a Argentina habría sido emitido por autoridades de Guatemala, por lo que las circunstancias de su expedición y una posible alteración de la fotografía continúan bajo análisis.

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La resolución argentina establece que, debido a que los hechos relacionados con ese documento se habrían cometido fuera de Argentina, ese país no tendría competencia para procesarlo por ese presunto delito.

Farías Laguna llegó a Argentina procedente de Colombia y utilizó la identidad de Luis Lemus Ramos, según investigaciones realizadas después de su captura. La existencia del documento guatemalteco apócrifo fue confirmada previamente por autoridades argentinas y por investigaciones periodísticas.

Farías Laguna es investigado en México por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El giro judicial representa un cambio radical respecto del escenario que prevalecía esta semana. El martes 18 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que existían condiciones para que Farías fuera trasladado a México en los días siguientes, aunque reconoció que todavía no había una fecha definida.

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Farías Laguna es investigado en México por su presunta participación en una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocida como huachicol fiscal. Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, también fue detenido y enfrenta un proceso relacionado con la misma investigación.

Ambos han sido señalados como integrantes de la estructura conocida como “Los Primos”, vinculada con el ingreso ilegal de combustibles y la evasión de impuestos.

Ahora, tras el desistimiento mexicano, Farías Laguna queda en condiciones de recuperar su libertad en Argentina, mientras en México permanece vigente el trasfondo de las acusaciones que dieron origen a su búsqueda internacional.

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