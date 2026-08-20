México
Agregar Infobae enGoogle

Surge nueva denuncia contra Dharius, exintegrante de Cartel de Santa, expareja lo acusa de amenazas con arma de fuego

Este testimonio se suma a la denuncia que hizo la modelo Dhariana González quien también dio detalles de lo que vivió con el rapero

Con estas declaraciones se suman dos mujeres que hablan de patrones violentos por parte del músico.
Con estas declaraciones se suman dos mujeres que hablan de patrones violentos por parte del músico. (Especial)
Guardar

El exponente de la música urbana y exintegrante de Cartel de Santa, Alan Alejandro Maldonado Tamez, conocido artísticamente como Dharius, se encuentra envuelto en una severa controversia legal tras ser objeto de una denuncia por presuntos delitos de violencia de género y amenazas cometidas con armas de fuego.

La acusación ha sacudido al ámbito del hip-hop mexicano, donde el intérprete ha mantenido una presencia constante a lo largo de más de dos décadas de trayectoria.

De acuerdo con las declaraciones Laura, su expareja conocida en redes como ‘La Cherry’, decidió recurrir a las las redes sociales ante el temor fundado por su integridad física y emocional.

PUBLICIDAD

Los hechos señalados refieren que el rapero habría incurrido en conductas de hostigamiento, maltrato sicológico y amedrentamiento directo utilizando un arma de fuego para intimidar a la parte afectada, situación que derivó en la solicitud inmediata de medidas de protección preventivas.

Fans y colegas de Lefty SM expresan su dolor en las redes sociales, recordando su legado musical y lamentando su partida
El rapero es conocido por tener conductas conflictivas. (@amazonmusicmx )

Las acusaciones contra Dharius

La creadora de contenido Laura Lomelí, conocida públicamente como Chevy o Santa Grifa, rompió el silencio tras la reciente denuncia formal interpuesta contra el rapero Dharius, al señalar que ella también fue víctima de agresiones, control extremo y severas amenazas por parte del músico durante su relación.

A través de una transmisión en vivo, Lomelí reveló que tras la ruptura se vio obligada a huir de su ciudad y mantenerse escondida debido a las constantes amenazas de muerte dirigidas hacia ella y sus tres hijas. “El último día que estuve en su casa, él me encañonó”, declaró la joven de 26 años, explicando que la violencia psicológica y el sometimiento eran cotidianos, al grado de privarla del control de su propio teléfono celular y aislarla de su familia.

PUBLICIDAD

Asimismo, Lomelí lamentó no haber denunciado públicamente la situación en su momento por miedo y paranoia. Decidió alzar la voz para respaldar el testimonio de Dariana, la reciente denunciante del artista por violencia de género, exponiendo además que fue víctima de explotación financiera y violencia económica durante el tiempo que convivieron juntos.

La joven relató varios episodios de violencia intrafamiliar durante el periodo en el que salió con el rapero. (IG @cherrydelach)

No es el único caso en su contra

Otra denunciante, identificada como Dhariana González, decidió romper el silencio y llevar el caso ante las autoridades tras sufrir un patrón constante de maltrato físico y psicológico durante su relación sentimental. La joven expresó públicamente el temor inminente que siente por su integridad y la de su entorno cercano, declarando que vive con un miedo constante por lo que el músico pueda hacerle en represalia a las acciones legales tomadas.

La denuncia presentada detalla que los episodios de agresión presuntamente escalaron de discusiones verbales a conductas de mayor gravedad en las que las armas habrían sido utilizadas como un elemento constante de sometimiento y control. La víctima expuso que la intimidación no solo afectó su tranquilidad personal, sino que también alteró el entorno de sus allegados debido al riesgo inminente de un acto violento.

Ante la gravedad de los imputaciones, la representación legal de la parte acusadora solicitó la intervención urgente del Ministerio Público para que se integre la carpeta de investigación correspondiente y se apliquen los protocolos de perspectiva de género de manera rigurosa. Entre las peticiones destacan la emisión de órdenes de restricción para evitar cualquier tipo de acercamiento por parte de Maldonado Tamez, así como el desahogo de peritajes psicológicos que evalúen el impacto de las agresiones reportadas.

La modelo pidió a las autoridades protección debido a que asegura temer por su integridad física. (IG Dhariana González)

¿Hay respuesta ante las acusaciones?

Hasta el momento, ni el equipo legal de Dharius ni sus representantes de agencia han emitido una posición pública formal para desmentir o aclarar las acusaciones vertidas en su contra. De igual forma, los canales de comunicación oficiales del músico se han mantenido enfocados en sus compromisos y lanzamientos musicales recientes, sin abordar la contingencia legal.

A lo largo de su carrera independiente con su sello Clan Records, su imagen ha estado fuertemente ligada a la cultura de calle y al estilo de vida de la escena hip-hop.

Sin embargo, este tipo de imputaciones de carácter penal representan un freno severo en el ámbito profesional para cualquier figura pública. Especialistas en derecho y activistas en favor de los derechos de las mujeres han enfatizado la importancia de que las instituciones procedan con celeridad para salvaguardar a las víctimas, garantizando que el perfil mediático o el estatus de los acusados no se traduzca en impunidad ni en dilaciones injustificadas durante el proceso legal.

Temas Relacionados

DhariusviolenciaCártel de Santamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Trejo amenaza con una nueva pelea contra Alfredo Adame: “Ya este tiro está cantado”

El cazafantasmas aseguró que dejó atrás el enfrentamiento, pero las recientes declaraciones de su rival habrían reavivado la disputa

Carlos Trejo amenaza con una nueva pelea contra Alfredo Adame: “Ya este tiro está cantado”

Masculinidad frágil, la razón del rechazo a las mujeres en el deporte: activista pide sancionar dichos misóginos contra futbolistas

Mauro Vargas señaló que el argumento económico para justificar las declaraciones deriva del pacto patriarcal

Masculinidad frágil, la razón del rechazo a las mujeres en el deporte: activista pide sancionar dichos misóginos contra futbolistas

La Mincha cobraba 3 mdp por cosechar aguacate: su captura llevó hasta El Tío Lako

Dionicio M. E., alias La Mincha, fue detenido cuando acudió a cobrar el dinero exigido a un productor de Peribán; la investigación posterior permitió ubicar a un operador del CJNG

La Mincha cobraba 3 mdp por cosechar aguacate: su captura llevó hasta El Tío Lako

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 20 de agosto

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 20 de agosto

Federación Mexicana de Futbol presenta nuevo modelo deportivo en la Liga Mx: en qué consiste y cómo beneficia a los equipos

La FMF explicó que se trata de un modelo que integra a la Liga Expansión MX, Liga Premier, Liga TDP y el sector amateur

Federación Mexicana de Futbol presenta nuevo modelo deportivo en la Liga Mx: en qué consiste y cómo beneficia a los equipos
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Mincha cobraba 3 mdp por cosechar aguacate: su captura llevó hasta El Tío Lako

La Mincha cobraba 3 mdp por cosechar aguacate: su captura llevó hasta El Tío Lako

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: aprehenden en EEUU a hermano de “El Señor de los Buques”

EEUU estaría interesado en el entramado de huachicol fiscal de México por el caso de los Farías Laguna, asegura experto

Así localizaron las fosas del ayuntamiento de Altepexi donde terminaban los perros recogidos de la calle

Cinco menores se intoxican con gomitas de marihuana en Durango: dos tienen 5 años

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: inicia la rutina del día, las tensiones por la nominación siguen en el aire, mientras los habitantes tratan de mantener la convivencia diaria

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: inicia la rutina del día, las tensiones por la nominación siguen en el aire, mientras los habitantes tratan de mantener la convivencia diaria

Carlos Trejo amenaza con una nueva pelea contra Alfredo Adame: “Ya este tiro está cantado”

Masad despotrica contra Karina Torres tras haberlo nominado: “Qué hipócrita”

Eugenio Derbez rinde homenaje a Fiona a tres años de su muerte con escena inspirada en “Coco”

Vanessa Huppenkothen y los participantes más destacados de ‘Habilidad física 100′: el nuevo reality de Netflix que llega a México

DEPORTES

Chivas vs Xolos: cuándo y dónde ver el encuentro de la Jornada 5 en la Liga Mx

Chivas vs Xolos: cuándo y dónde ver el encuentro de la Jornada 5 en la Liga Mx

Federación Mexicana de Futbol presenta nuevo modelo deportivo en la Liga Mx: en qué consiste y cómo beneficia a los equipos

CMLL Noche de Campeones 2026: ¿cuándo es, dónde será y quiénes pueden retar por los títulos?

Hormiga González y Mateo Chávez podrían reencontrarse en Europa

América hace oficial el fichaje de Miguel Borja para el Apertura 2026