Zayn Malik presume  playera de la Selección Mexicana tras el triunfo de Inglaterra en el Mundial 2026

El cantante compartió un momento de tranquilidad mientras cocinaba. (IG Zayn)

Guardar

El cantante británico Zayn Malik, exintegrante de la icónica banda One Direction, ha vuelto a paralizar las redes sociales y a robarse la atención del público latinoamericano, principalmente de sus seguidores mexicanos.

En una reciente fotografía compartida en sus plataformas digitales, el intérprete de Pillowtalk sorprendió a propios y extraños al posar en un entorno campestre preparando elotes a la parrilla.

Sin embargo, el detalle que verdaderamente desató la euforia de sus fanáticos en el país fue su vestimenta: Malik portaba orgullosamente la indumentaria oficial de la Selección Mexicana de Futbol, demostrando una inusual pero muy aplaudida cercanía con la identidad tricolor.

PUBLICIDAD

La imagen captura al artista concentrado en el asador, utilizando unas tenazas para girar mazorcas de maíz que se doran al carbón junto a una sartén con vegetales. Vistiendo el jersey negro del conjunto azteca —aderezado con el escudo del águila y detalles con los colores de la bandera en los hombros— y unos pantalones cortos a juego, Malik ofreció un guiño directo que no pasó desapercibido para los millones de seguidores que siguen minuciosamente cada uno de sus pasos en su carrera como solista.

Un asado, la playera del Tri y su amor por el futbol unieron al cantante con sus fans aztecas. (IG Zayn)

Un guiño deportivo tras el cruce entre México e Inglaterra en el Mundial 2026

La elección de la camiseta por parte del músico inglés adquiere una connotación muy especial al darse en el marco del contexto futbolístico actual. Cabe recordar el reciente enfrentamiento deportivo entre México e Inglaterra durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aquel vibrante duelo entre la escuadra británica y el Tri paralizó a las dos naciones y generó una sana rivalidad internacional que trascendió la cancha de juego.

PUBLICIDAD

Que una de las figuras más relevantes de la música pop británica decida vestir los colores del cuadro mexicano poco tiempo después de dicho choque mundialista ha sido interpretado por muchos como una muestra de elegancia, deportivismo y aprecio por la afición azteca. La foto fue tomada de inmediato por los fanáticos mexicanos como una “capitulacion amigable” del cantante ante la calidez de la cultura tricolor.

Este encuentro fue considerado como uno de los mejores en la pasada Copa del Mundo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Salsa Valentina y el reencuentro pendiente tras la cancelación de su concierto

El homenaje a la cultura mexicana en la fotografía no concluyó únicamente con la playera del equipo nacional ni con la preparación de los tradicionales elotes. Los usuarios más detallistas de las redes sociales notaron de inmediato un elemento infaltable en la gastronomía callejera del país: al fondo de la imagen, sobre una mesa de madera cercana al vehículo del cantante, se aprecia con claridad una botella de Salsa Valentina.

PUBLICIDAD

Este condimento, indispensable en los hogares y puestos mexicanos para aderezar botanas y mazorcas, reafirma que la escena de la barbacoa del británico contó con un sabor auténticamente nacional.

Este gesto ha servido también para sanar heridas recientes entre su base de seguidores local. Hace unos meses, el público mexicano sufrió una amarga decepción cuando Zayn Malik se vio obligado a cancelar su esperado concierto en la Ciudad de México por problemas logísticos y de salud, dejando a miles de fanáticos con los boletos en la mano y la ilusión rota.

Aunque la cancelación dejó una asignatura pendiente entre el cantante y su audiencia mexicana, esta estampa cotidiana —donde combina el futbol, la gastronomía y el picante característico del país— demuestra que México sigue estando muy presente en los gustos y el estilo de vida del intérprete. Para su fiel legión de admiradores, la fotografía no solo representa una grata sorpresa viral, sino una señal prometedora de que el artista mantiene a la nación mexicana en el radar para un ansiado reencuentro sobre los escenarios.

PUBLICIDAD