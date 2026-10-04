Adelantan quién sería el cuarto eliminado de La Granja VIP 2, según encuestas finales

El participante reveló que la denuncia interpuesta por su padre provocó su arresto en Europa.

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Natalia Alcocer perfila como la participante con mayor riesgo de convertirse en la cuarta eliminada de La Granja VIP este domingo 4 de octubre de 2026.

La concursante registra el menor respaldo en los sondeos digitales previos a la transmisión en vivo por Azteca UNO.

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La conductora y actriz ocupa el fondo de las preferencias entre los seis famosos expuestos a la decisión del público.

Los votos acumulados muestran una diferencia mínima de un solo punto frente a sus compañeras más cercanas en la tabla de resultados.

El cuarto programa de expulsión define la salida de un integrante del elenco tras una semana marcada por estrategias y modificaciones en la lista final. Las votaciones oficiales cierran durante la emisión nocturna conducida por Adal Ramones.

Natalia Alcocer encabeza el riesgo de eliminación en La Granja VIP

Los datos recopilados por Vaya Vaya del periodista Gerardo Escareño ubican a Natalia Alcocer en la posición más vulnerable con el 8% del respaldo. La cifra refleja el porcentaje de seguidores que buscan mantener su estancia dentro de la casa.

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Azalia Ojeda y Kenny Avilés se sitúan inmediatamente arriba en el conteo, ambas participantes obtienen el 9% de los votos positivos en la medición, lo que representa una distancia de un solo punto porcentual respecto al último lugar.

La estrecha diferencia entre los tres porcentajes más bajos impide asegurar un resultado definitivo antes de la gala, la votación del público continúa abierta a través de los canales oficiales habilitados por la cadena televisiva.

El análisis de Vaya Vaya muestra que la competencia directa por la permanencia se concentra en el grupo integrado por Natalia Alcocer, Azalia Ojeda y Kenny Avilés. El rendimiento de las tres participantes en redes sociales evidencia una baja captación de votos.

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Natalia Alcocer perfila como la participante con mayor riesgo de convertirse en la cuarta eliminada.

La placa definitiva de nominados queda con seis participantes

La configuración de la lista de riesgo sufrió modificaciones a lo largo de los últimos días debido a las dinámicas del programa.

La llamada noche de Traición y los juegos de salvación alteraron la composición original de los sentenciados.

Participantes como Daniela Alexis ‘La Bebeshita’, Julio Camejo y Kunno lograron salir de la tabla de nominados en las etapas previas. Esos movimientos dejaron definidos a los seis famosos que enfrentan el veredicto de la audiencia.

La lista final la integran Fernando Lozada, Kenny Avilés, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Manelyk González y Rafa Mercadante. Cada uno requiere el apoyo directo de sus seguidores para mantenerse en la competencia de telerrealidad.

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Fernando Lozada se posiciona en el segmento medio de la tabla con 14% de la intención de voto, el participante supera la zona crítica de expulsión en los sondeos previos a la cuarta gala.

En los primeros lugares de apoyo popular aparece Rafa Mercadante, el conductor alcanza el 24% de los votos registrados en las mediciones digitales de Vaya Vaya, lo que le otorga un margen de estabilidad en la competencia.

La lista final la integran Fernando Lozada, Kenny Avilés, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Manelyk González y Rafa Mercadante. (FB: soyvayavaya )

Manelyk González domina las votaciones

La dinámica de votación en La Granja VIP opera mediante un formato positivo, los espectadores emiten sus elecciones para salvar a su concursante favorito y evitar su salida del recinto.

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Este mecanismo provoca que los porcentajes reducidos representen un peligro directo. Quien acumule la menor cantidad de respaldos al momento del cierre de líneas se convierte en la persona eliminada.

Manelyk González domina la preferencia de los votantes en las mediciones de Vaya Vaya. La influencer acumula el 36% del respaldo total en la encuesta de la placa de nominados.

La distancia de Manelyk González sobre el resto de los competidores consolida su posición en el programa. Su porcentaje duplica al de competidores como Fernando Lozada y cuadruplica la cifra de Natalia Alcocer.

La transmisión de la cuarta gala de eliminación inicia a las 20:00 horas de la Ciudad de México por la señal de Azteca UNO.

Adal Ramones revelará al cuarto eliminado de La Granja VIP conforme avance la noche de este 4 de octubre.

Manelyk acumula el 36% del respaldo total en la encuesta de la placa de nominados.

Carlos Trejo salió como el tercer eliminado de la competencia

La búsqueda del cuarto expulsado ocurre una semana después de la salida de Carlos Trejo, quien se convirtió en el tercer eliminado de la temporada el pasado domingo 27 de septiembre.

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El investigador paranormal abandonó la competencia tras perder el duelo directo en la votación frente al actor Julio Camejo. Ambos llegaron a la etapa final del conteo con los porcentajes de apoyo más reducidos de la tercera gala.

El investigador paranormal abandonó la competencia tras perder el duelo directo en la votación frente al actor Julio Camejo. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La salida de Carlos Trejo reconfiguró las alianzas y las tensiones dentro de la granja, su partida se sumó a las eliminaciones previas de la competencia, reduciendo el grupo original de habitantes.

Los integrantes restantes buscan asegurar su permanencia una semana más en el reality show de TV Azteca.