Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: cuándo se publica el calendario oficial de pagos

Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez mantienen en pausa su distribución de pagos debido a que es periodo vacacional

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Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez mantienen en pausa su distribución de pagos debido a que es periodo vacacional. En este contexto, una de las dudas entre los beneficiarios es cuándo se publicará el próximo calendario oficial.

La primera beca va dirigida a alumnos de nivel secundaria, mientras que la segunda se enfoca en estudiantes de preparatoria de escuelas públicas. Ambos programas entregan un beneficio económico de 1,900 pesos de forma bimestral a través de la tarjeta del Banco Bienestar, sin embargo, la Beca Rita Cetina otorga 700 pesos adicionales a cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito.

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La finalidad de las iniciativas es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

El video muestra a varios estudiantes de primaria, niños y niñas, posicionados individualmente en un espacio con estanterías de libros. Se observan superposiciones de texto que identifican el programa "Educación Primaria Rita Cetina", con apoyo para uniformes y útiles. También se menciona la "Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez". Esta producción es un video informativo sobre becas de apoyo educativo.

¿Cuándo se publica el calendario de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

La publicación del calendario oficial de pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez suele realizarse días previos o el mismo día de inicio de los depósitos. Bajo esta lógica, la agenda de distribución podría difundirse tentativamente el lunes 5 de octubre.

Por ahora, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, quien encabeza esta entidad, serán los encargados de comunicar cualquier anuncio oficial, por lo que se aconseja consultar únicamente sus canales oficiales para obtener información verificada, ya que aún no existe una confirmación oficial.

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Calendarios tentativos de pagos

Aunque las autoridades oficiales no han dado a conocer la fecha exacta del siguiente depósito, esta podría ser una agenda tentativa.

Calendario tentativo de pagos de octubre

Beca Rita Cetina

Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 6 de octubre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 7 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G .

Viernes 9 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 12 de octubre : apellidos con iniciales M .

Martes 13 de octubre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 14 de octubre : apellidos con iniciales R .

Jueves 15 de octubre : apellidos con iniciales S .

Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beca Benito Juárez

Lunes 19 de octubre: apellidos con iniciales A, B.

Martes 20 de octubre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 21 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 22 de octubre: apellidos con iniciales G .

Viernes 23 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 26 de octubre : apellidos con iniciales M .

Martes 27 de octubre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 28 de octubre : apellidos con iniciales R .

Jueves 29 de octubre : apellidos con iniciales S .

Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Formas de comprobar si ya me llegó el depósito

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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