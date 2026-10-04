Gorditas de comal infladitas y sin freír: el secreto de doña Ángela para que no queden crudas por dentro

Una gordita de maíz rellena de carne deshebrada, col, cebolla y queso descansa sobre un plato de barro junto a varios chiles secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda Doña Ángela es una de las cocineras más reconocidas de nuestro país y su canal de youtube es el lugar perfecto para encontrar deliciosas recetas fáciles y accesibles que todos podemos realizar, la mayoría de ellas basadas en la riquísima gastronomía que tenemos en México.

En esta ocasión, el gran sazón de Doña Ángela nos regala una receta para preparar unas deliciosas gorditas de olla enchiladas. Y aunque en muchas ocasiones sus platillos suelen fritos en esta ocasión nos da una receta de gorditas cocidas al vapor, por lo que es ideal para quienes busquen ideas de comida deliciosa con menos grasa y calorías.

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Estas gorditas de Doña Ángela se rellenan con carne de res en salsa de chiles secos y se cocinan tapadas durante unos 10 minutos sobre el comal. La cocinera comparte esta preparación en el canal de YouTube Al Vapor de Mi Rancho a Tu Cocina.

La receta rinde 34 gorditas de buen tamaño con 2 kilos de masa, de acuerdo con la explicación de la cocinera. El platillo se sirve con repollo desinfectado y salsa verde al gusto.

Un plato decorado contiene dos tortillas preparadas con salsa roja y repollo picado, al lado de un recipiente de barro con salsa verde. (Captura de pantalla De mi Rancho a tu Cocina)

La carne se cocina con chile guajillo, puya y jugo de naranja

Para esta receta Doña Ángela usa 1 kilo de carne de res picada para el relleno. Primero calienta una cucharada de manteca en una cazuela, añade una rebanada de cebolla y deja que la carne se dore con poca sal.

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La salsa para la carne lleva siete chiles secos, 10 chiles guajillos y siete chiles puyas. La cocinera les retira las semillas, los tuesta ligeramente y después los cuece en agua caliente.

Una vez que los chiles se enfrían, los muele con tres ajos, un trozo de cebolla, un pedazo de achiote, orégano, comino, pimienta negra, sal y el jugo de cinco naranjas.

La mezcla se incorpora a la carne dorada. Doña Ángela agrega un poco de agua para enjuagar el vaso de la licuadora y deja hervir la preparación hasta que los sabores se integran y la carne queda cocida.

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La cocinera muestra el resultado antes de rellenar las piezas y afirma: “Miren nomás qué sabrosa quedó”. La carne con chile será el centro de cada gordita.

La receta incluye una salsa verde para acompañar. Doña Ángela cuece medio kilo de tomate verde con siete chiles serranos en una cazuela con agua.

Cuando los ingredientes están suaves, los licua con dos ajos, un trozo de cebolla, sal y poca agua. La recomendación es no añadir demasiado líquido para conservar una consistencia espesa.

Después pica cebolla y cilantro. Ambos ingredientes se incorporan a la salsa ya molida, que se deja lista mientras se preparan las gorditas.

El repollo se desinfecta antes de servir. Doña Ángela lo usa como acompañamiento al final, junto con la salsa verde que cada persona puede añadir según su gusto.

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Una mujer elabora guisados tradicionales en una cocina equipada con estufa de leña. Durante el video, procesa ingredientes en licuadora, muele masa en un metate, cocina tortillas sobre un comal y prepara alimentos en cazuelas de barro y ollas metálicas. (Ytb: De mi Rancho a Tu Cocina)

Las gorditas deben ser delgadas para que se suavicen en la olla

La cocinera forma las gorditas con los 2 kilos de masa. Explica que deben quedar delgadas, no muy gruesas, para que se suavicen al cocerse en la olla.

Tras formar las 34 piezas, abre cada una con un cuchillo puntiagudo. El corte debe hacerse con cuidado para evitar que la masa se rompa y el relleno se salga durante la cocción.

Cada gordita se rellena con la carne enchilada. Luego se acomodan una junto a otra dentro de una olla vaporera, donde también se añade parte del chile o jugo de la preparación de carne.

La olla se cubre primero con un trozo de aluminio y luego con su tapa. Se coloca sobre el comal y se deja calentar durante unos 10 minutos.

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Al terminar, las gorditas adquieren una textura suave y absorben parte de la salsa de chile. Doña Ángela las sirve con repollo y salsa verde, aunque señala que el acompañamiento se puede ajustar al gusto.

(Captura de pantalla De mi Rancho a tu Cocina)

La cocinera prueba una de las piezas y dice: “Están bien sabrosas”. También recuerda que la receta combina una masa sencilla con un relleno de res condimentado con chiles, naranja y especias.