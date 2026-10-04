Exatlón México: Filtran quién sale eliminado hoy domingo 4 de octubre 2026

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Este domingo 4 de octubre se conocerá al sexto eliminado de Exatlón México 2026, durante el Duelo de Eliminación transmitido por TV Azteca.

El nombre de Hugo Espinoza es el que más ruido genera como posible eliminado hoy, luego de ser el primer sentenciado al Duelo de Eliminación.

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El resultado oficial se conocerá durante la transmisión del programa, que inicia a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. La emisión también estará disponible en la plataforma Disney+ y en la aplicación de TV Azteca.

Exatlón México 2026: Quién sale hoy

Exatlón México: Filtran quién sale eliminado hoy domingo 4 de octubre 2026

El atleta del Equipo Azul Hugo Espinoza perdió el jueves la Zona de Peligro ante Christian, lo que lo obligó a defender su permanencia en el circuito decisivo de este domingo. Su nombre circula en redes sociales como el principal señalado para convertirse en el sexto eliminado de la temporada, aunque TV Azteca no ha confirmado la información de manera oficial.

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La jornada del viernes dejó una victoria para cada equipo en las pruebas por la permanencia. Ninguno logró proteger por completo a sus integrantes, por lo que dos atletas del Equipo Azul y dos del Equipo Rojo deben enfrentarse en el circuito que definirá al eliminado.

Seis atletas disputan su lugar en la competencia

El eliminado de hoy estaría entre Emilio, Jerry Lizárraga o Heliud Pulido, del Equipo Rojo, o Hugo Espinoza, Christian o Fernando Vallejo, del Equipo Azul. La semana dejó a los hombres de ambos equipos en riesgo, mientras las mujeres permanecieron fuera de la disputa por la permanencia.

Equipo Azul Exatlón México 2026

Cabe señalar que la identidad del sexto eliminado todavía no ha sido confirmada oficialmente por TV Azteca y se recomienda tratar la filtración como un rumor y no como un hecho confirmado.

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Quiénes están en riesgo

Equipo Rojo: Emilio, Jerry Lizárraga o Heliud Pulido

Equipo Azul: Hugo Espinoza, Christian o Fernando Vallejo

Exatlón México en vivo: ¿Dónde ver el Duelo de Eliminación?

El Duelo de Eliminación arranca a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y puede seguirse por Azteca UNO y también por Disney+, así como la aplicación y sitio web de TV Azteca.

Antonio Rosique Exatlón México

Cinco atletas ya salieron de la competencia antes de esta sexta eliminación

La temporada acumula cinco bajas previas al duelo de este domingo. Anaid Torres, del Equipo Rojo, fue la primera en salir el 30 de agosto tras perder la prueba por la permanencia. Le siguió Erick Segura, del Equipo Azul, el 6 de septiembre.

Una semana después salió María Salazar, también de los celestes, mientras que Irvin Villatoro se convirtió en la cuarta baja el 20 de septiembre. La más reciente fue Natasha Septién, eliminada el domingo 27 de septiembre tras un enfrentamiento con Zudikey Rodríguez que se definió hasta los últimos puntos.

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Lista de eliminados de Exatlón México:

Anaid Torres (Rojo) — 30 de agosto Erick Segura (Azul) — 6 de septiembre María Salazar (Azul) — semana siguiente Irvin Villatoro (Azul) — 20 de septiembre Natasha Septién (Azul) — 27 de septiembre

Exatlón México 2026

Exatlón Mexico 2026: participantes de la décima temporada

Equipo Azul

David Juárez “La Bestia”

Andrea Medina

Doris del Moral

Alexis Vargas

Adrián Leo

Fernando Vallejo

Hugo Espinoza

Christian

Katia Gallegos

Erick Segura — eliminado

María Salazar — eliminada

Irvin Villatoro — eliminado

Natasha Septién — eliminada

Equipo Rojo

Aristeo Cázares

Pato Araujo

Heliud Pulido

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Montse Mejía

Pablo Franco

Jerry Lizárraga

Emilio

Zudikey Rodríguez

Anaid Torres — eliminada