La Casa de los Famosos México: finalistas que ganaron mayor número de seguidores en redes sociales

Karina Torres, Ese Pérez, Gema Garoa, Memo Schutz y Mariana Ochoa llegaron a la final de La Casa de los Famosos México tras 10 semanas de competencia.

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Karina Torres, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Gema Garoa llegaron a la final de La Casa de los Famosos México con comunidades digitales más grandes que las que tenían antes de entrar al reality.

TikTok e Instagram mostraron aumentos distintos entre los cinco habitantes que disputarán el premio de 4 millones de pesos este 4 de octubre.

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La comparación de TikTok mostró que Karina Torres sumó la mayor cantidad de seguidores en números absolutos.

La creadora de contenido pasó de 2.4 millones a 2.9 millones, con una ganancia de 500,000 seguidores durante su estancia en la casa.

Memo Schutz registró el mayor salto porcentual de los finalistas. El comentarista deportivo entró con 12,000 seguidores en TikTok y alcanzó 405,000 antes de la final.

Su comunidad aumentó en 393,000 seguidores, un crecimiento de 3,275%.

Karina Torres sumó 500,000 seguidores en TikTok e Instagram

Karina Torres llegó a la última gala como la finalista con la segunda comunidad más grande en TikTok, sólo por debajo de Ese Pérez. Sus 2.9 millones de seguidores en esa plataforma representaron un aumento de 20.8% frente a los 2.4 millones con los que inició.

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En Instagram, Torres también registró un avance de 500,000 seguidores, su perfil pasó de 2.3 millones a 2.8 millones durante la temporada.

La integrante de Las Perdidas conservó una de las audiencias más amplias entre quienes permanecieron en competencia.

La coincidencia en ambas plataformas colocó a Karina como una de las finalistas con mayor crecimiento absoluto.

En TikTok superó el aumento de Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez y Mariana Ochoa.

Karina Torres cerró la temporada con 2.9 millones de seguidores en TikTok y 2.8 millones en Instagram. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Memo Schutz multiplicó más de 33 veces su comunidad en TikTok

Memo Schutz partió de la cifra más baja del grupo en TikTok. El conductor inició con 12,000 seguidores y alcanzó 405,000 antes de la final. La diferencia fue de 393,000 personas, pero el cambio resultó mayor al compararse con su base inicial.

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El crecimiento de Schutz equivalió a más de 33 veces la comunidad que tenía antes de integrarse al programa, ninguno de los otros cuatro finalistas registró un incremento porcentual similar en esa plataforma.

En Instagram, Memo pasó de 50,500 a 455,000 seguidores. La diferencia fue de 404,500 seguidores. Su perfil registró uno de los avances más altos del grupo, sólo por debajo de Gema Garoa.

Memo Schutz pasó de 12,000 a 405,000 seguidores en TikTok durante su participación en el reality. (Infobae/Jenifer Nava)

Gema Garoa encabezó el aumento en Instagram

Gema Garoa obtuvo el mayor crecimiento en Instagram entre los cinco finalistas, la actriz comenzó la temporada con 187,000 seguidores y llegó a 840,000. Su cuenta sumó 653,000 seguidores durante el reality.

El aumento representó una expansión de casi 350% frente a la comunidad que tenía al inicio, Garoa inició la competencia con una base menor a la de Karina Torres, Ese Pérez y Mariana Ochoa, pero logró rebasar los 800,000 seguidores antes de conocer al ganador.

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En TikTok, Gema pasó de 134,000 a 485,000 seguidores, ganando 351,000 cuentas y aumentando 261.9%. La finalista ocupó el segundo lugar del grupo en crecimiento porcentual, detrás de Memo Schutz.

La diferencia entre ambas redes también mostró que Garoa concentró una parte mayor de su crecimiento en Instagram. En esa plataforma rebasó el medio millón de seguidores ganados durante el encierro.

Gema Garoa sumó 653,000 seguidores en Instagram y cerró el corte con 840,000. (LCDLFM)

Ese Pérez mantuvo la comunidad más grande en TikTok

Ese Pérez llegó a la final con la audiencia más alta de TikTok entre los cinco habitantes, el creador de contenido inició con 5.1 millones de seguidores y alcanzó 5.4 millones. La diferencia fue de 300,000 cuentas.

El crecimiento de Pérez equivalió a 5.9%, el menor porcentaje del grupo en TikTok. La cifra se explicó por la comunidad que ya tenía antes del estreno, superior a la de los otros finalistas.

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En Instagram, Ese Pérez pasó de 1.5 millones a 1.9 millones de seguidores. Su perfil sumó 400,000 cuentas y se mantuvo como el segundo más grande del grupo, sólo detrás de Karina Torres.

Los números mostraron una diferencia entre el tamaño de la audiencia y el aumento durante la temporada. Pérez conservó el liderazgo en TikTok, mientras Karina Torres ocupó el primer sitio en Instagram.

Ese Pérez terminó el reality con 5.4 millones de seguidores en TikTok, la comunidad más grande entre los cinco finalistas. (LCDLF)

Mariana Ochoa superó los 900,000 seguidores en Instagram

Mariana Ochoa comenzó la competencia con 50,000 seguidores en TikTok y llegó a 181,000, la cantante sumó 131,000 cuentas, un crecimiento de 262% en esa plataforma.

La integrante de OV7 partió de una comunidad menor que la de Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa en TikTok.

Su aumento porcentual la colocó cerca del registro de Garoa, aunque con una diferencia de 220,000 seguidores ganados entre ambas.

Mariana Ochoa cerró el corte con 944,000 seguidores en Instagram y 181,000 en TikTok. (Captura de pantalla )

En Instagram, Ochoa pasó de 859,000 a 944,000 seguidores. La finalista sumó 85,000 cuentas y quedó cerca de rebasar el millón en esta red social.

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Karina Torres cerró el corte con 2.9 millones de seguidores en TikTok y 2.8 millones en Instagram. Ese Pérez concentró la comunidad más grande en TikTok, con 5.4 millones de cuentas, además de 1.9 millones en Instagram.

Gema Garoa acumuló 485,000 seguidores en TikTok y 840,000 en Instagram. Memo Schutz registró 405,000 y 455,000, respectivamente. Mariana Ochoa cerró con 181,000 seguidores en TikTok y 944,000 en Instagram.