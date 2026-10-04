Cineteca Nacional proyecta joyas de la animación coreana: fechas, películas y sede de la muestra

Cineteca Nacional presenta el ciclo Historia de la Animación Coreana 1967-1998. (Cineteca Nacional)

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La Cineteca Nacional proyecta animación coreana en una muestra que reúne obras producidas entre 1967 y 1998.

El ciclo, impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México con el apoyo del Korean Film Archive, está disponible desde el viernes 2 de octubre de 2026 en la sede de Xoco.

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La selección incluirá tres largometrajes y un programa de cortometrajes. Las películas permiten acercarse a los orígenes del género en Corea del Sur, a los relatos populares que inspiraron sus primeras producciones y a las tensiones sociales que atravesaron al país durante las décadas posteriores.

La Secretaría de Cultura presentó Historia de la Animación Coreana 1967-1998 como una muestra que recorre más de tres décadas de cine animado surcoreano.

La programación vincula historias sobre la opresión y la liberación con obras que reflejan el dolor, la resistencia y la búsqueda de libertad bajo los regímenes políticos de los años 80.

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La muestra comenzó el 2 de octubre en la Cineteca Nacional

El ciclo está disponible en las salas de la Cineteca Nacional México (Xoco) a partir del viernes 2 de octubre de 2026.

La actividad cuenta con el apoyo del Korean Film Archive, también identificado como Archivo de Cine Coreano. La institución acompaña una programación centrada en los inicios de la animación de Corea del Sur y en trabajos realizados hasta finales de los años 90.

Ciclo sobre la historia de la animación coreana organizado por la Cineteca Nacional y el Korean Film Archive. (Cineteca Nacional)

La animación coreana comenzó a dejar registros desde la década de 1950 a partir de comerciales para televisión. Con el paso del tiempo, el género superó su identificación exclusiva con el entretenimiento infantil y se consolidó como una vía para expresar conflictos sociales, políticos y culturales.

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La curaduría plantea que estas películas narran la supervivencia de quienes fracasan y de quienes encuentran caminos inesperados para volver a empezar.

Las producciones se realizaron bajo circunstancias distintas, aunque todas ofrecen elementos para comprender etapas de la historia coreana.

Para mayor información sobre horarios y funciones, consulta la página oficial de la Cineteca Nacional. Los boletos tienen un costo general de 50 pesos y ya se pueden adquirir en taquilla o a través de su sitio web.

El ciclo reúne largometrajes de 1967 y 1977 junto a cortos realizados hasta 1998

La programación de Historia de la Animación Coreana 1967-1998 está integrada por tres largometrajes y un programa de cortometrajes.

Las obras abarcan desde adaptaciones de relatos tradicionales hasta películas que examinan las tensiones sociales de Corea del Sur.

Largometrajes

Una historia de Hong Gil-dong (A Story of Hong Gil-dong), de Shin Dong-hun , Corea del Sur, 1967.

Hopi and Chadol Bawi (Hopiwa Chadolbawi), de Shin Dong-hun, Corea del Sur, 1967.

Kongjui & Patchui, de Gang Tae-ung, Corea del Sur, 1977.

Los tres largometrajes se desarrollan bajo un eje temático común. Sus argumentos recuperan preocupaciones de las épocas en que fueron creados y también valores apreciados en la cultura coreana, como la determinación y la persistencia.

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Una historia de Hong Gil-dong (A Story of Hong Gil-dong), de Shin Dong-hun, Corea del Sur, 1967. (Cineteca Nacional)

Una historia de Hong Gil-dong tiene un lugar particular dentro de la selección, ya que se trata del primer largometraje animado coreano.

La película abre una ruta que después continuaron otros títulos basados en historias conocidas por generaciones de espectadores del país.

Programa de cortometrajes

Insect Net (Bangchungmang), de Choe Jeonghyeon, Corea del Sur, 1983.

Scar (Sangheun), de Choe Jeonghyeon, Corea del Sur, 1984.

When That Day Comes (Geunali omyeon), de Choe Jeonghyeon, Corea del Sur, 1987.

The Sleeping Buddha, de Lee Young-bae, Corea del Sur, 1991.

Still Unbroken, de Kim Hyun-Joo, Corea del Sur, 1994.

One Day of Hitchcock, de Ahn Jae-huun y Han Hye-kin, Corea del Sur, 1998.

La trilogía de Choe Jeonghyeon, formada por Insect Net, Scar y When That Day Comes, aborda de manera metafórica y directa las tensiones sociales de la Corea de los años 80.

Esas obras muestran el dolor y la búsqueda de libertad bajo los regímenes políticos de la época.

La selección suma además Still Unbroken, película de Kim Hyun-Joo que recibió el Premio a la Excelencia en la primera edición del Festival de Cortometrajes de Seúl, en 1994.

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Los relatos populares conviven con la memoria de la dictadura militar

Las primeras películas animadas coreanas llevaron a la pantalla relatos con los que crecieron distintas generaciones.

En esas narraciones aparecen conflictos de poder y estatus social, situaciones de opresión y la expectativa de alcanzar una liberación después de atravesar las penurias.

La programación de Historia de la Animación Coreana 1967-1998 está integrada por tres largometrajes y un programa de cortometrajes. (Cineteca Nacional)

El hecho de que los primeros largometrajes recurrieran a relatos antiguos permite identificar el punto de partida de la animación coreana.

Esa tradición convive en el ciclo con obras posteriores que incorporaron las experiencias sociales y políticas del país.

La propuesta de la Secretaría de Cultura también recupera producciones que se apartan de la vía principal de la historia del cine coreano. A lo largo del programa, los cuentos populares se cruzan con los recuerdos de la dictadura militar y con las aspiraciones democráticas.

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Las películas muestran que la animación puede funcionar como un espacio de resistencia ante la realidad. A la vez, el ciclo destaca su capacidad para sostener un vínculo con el cine, el juego de las imágenes y la creación artística.

Para conocer los horarios, las entradas y cualquier actualización de la programación, se recomienda consultar los canales oficiales de la Cineteca Nacional.