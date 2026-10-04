Luisito Comunica vive un momento de tensión al presenciar un asalto en Barcelona mientras graba un video

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Luisito Comunica presencia un asalto en Barcelona mientras graba un video y termina gritando “¡ladrón, ladrón!” junto a las víctimas del robo. El creador de contenido mexicano intentó perseguir al responsable, quien escapó en bicicleta, según relató él mismo frente a cámara.

El episodio ocurrió durante un recorrido que Luisito realizaba por la ciudad española, relacionado con el sistema de bicicletas que usan sus habitantes y visitantes. Un hombre que circulaba en una de estas bicicletas se acercó a unas personas en la calle y les arrebató una de sus pertenencias.

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¿Qué pasó con Luisito Comunica?

Al notar el robo, el youtuber reaccionó de inmediato e intentó correr detrás del sujeto. La ventaja del vehículo resultó decisiva para que el presunto responsable escapara con rapidez.

Luisito Comunica presencia asalto en Barcelona

“Traté de correr, pero el güey va en bici, pasa rapidísimo”, explicó Luisito mientras narraba la situación a sus seguidores.

Al no poder alcanzarlo, el creador de contenido comenzó a gritar junto con las personas afectadas para alertar a quienes se encontraban alrededor. “Entonces empiezo a gritar también con ellos: ‘¡Ladrón, ladrón!’”, relató.

Luisito Comunica anticipó el robo en Barcelona

Minutos antes del asalto, Luisito comentaba frente a la cámara sobre la posibilidad de que alguien pudiera quitarle un teléfono o alguna pertenencia a una persona usando una bicicleta como medio de escape. Poco después terminó presenciando un robo que coincidía con el escenario que había descrito

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El mexicano no fue víctima del asalto, pero estuvo lo suficientemente cerca como para intentar intervenir y después narrar lo ocurrido ante la cámara. El momento quedó registrado mientras todavía procesaba la situación.

Luisito Comunica presencia asalto en España

Preocupación por las pertenencias robadas

Luisito expresó preocupación por las personas afectadas, deseando que no perdieran documentos de valor que fueran necesarios durante su viaje. “Pobres de mis carnales que les robaron su bolsa, güey. Ojalá no tuvieran ahí un pasaporte o algo así”, dijo el creador de contenido en el video.

El episodio quedó registrado como parte del material que Luisito Comunica realizó durante su viaje por España. El creador continuó con su recorrido por Barcelona tras lo ocurrido y posteriormente compartió con sus seguidores cómo vivió el momento.

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El viaje incluyó encuentros con otros creadores españoles

Durante su estancia en España, Luisito también sostuvo encuentros con conocidos creadores de contenido como Jordi Wild e Ibai Llanos. La situación del asalto terminó convirtiéndose en una de las partes más comentadas de su video, de acuerdo con el mismo medio.

Luisito Comunica con Ibai Llanos (@luisitocomunica)

En lugar de limitarse a mencionar que había ocurrido un robo, el youtuber explicó con detalle cómo intentó correr detrás del responsable y terminó gritando junto con las personas afectadas para alertar a los transeúntes cercanos.

¿Quién es Luisito Comunica?

Luisito Comunica, cuyo nombre real es Luis Arturo Villar Sudek, nació el 20 de marzo de 1991 en Puebla. Estudió en el Instituto Oriente de Puebla y después ingresó a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, carrera que no concluyó.

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Su carrera en redes sociales comenzó en 2007 con un canal musical llamado “Piano Para Gente Cool”, donde compartía tutoriales y covers. Más tarde abrió “OciodeLuisito” hasta que, en 2012, tras colaborar con el colectivo NoMeRevientes, se mudó a la Ciudad de México y lanzó su canal principal, Luisito Comunica, el 14 de abril de ese año.

Luisito Comunica probó una plataforma de vuelos en helicóptero para mostrar cómo funciona esta opción de transporte urbano y cuánto cuesta.

En sus inicios su contenido se centraba en entrevistas casuales en la calle sobre temas cotidianos. Con el crecimiento de su audiencia, migró hacia videos de viajes y exploración cultural, formato que lo catapultó a la fama internacional. Uno de sus clips más vistos, en el que prueba comida callejera en China, supera las 70,000,000 de reproducciones.

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Actualmente acumula más de 45,000,000 de suscriptores en YouTube y casi 10,000,000,000 de visualizaciones acumuladas en todos sus videos, lo que lo ubica entre los canales más vistos de habla hispana, solo detrás de Badabun y Kimberly Loaiza en México.

¿Cómo se hizo millonario Luisito Comunica?

YouTube sigue siendo su fuente de ingresos principal, pero no la única. Según el sitio especializado Youtubers.me, su canal generó 92,400 dólares en un mes reciente, cifra que no descuenta el porcentaje que retiene la plataforma.

(Instagram: Luisito Comunica)

Luisito diversificó sus ingresos con varios negocios propios. En 2018 lanzó su marca de ropa “El Rey Palomo”, apodo por el que también se le conoce, con un local físico en el centro comercial Explanada de Puebla.

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En 2020 fundó PilloFon, un operador móvil virtual en alianza con Diri Móvil, enfocado en planes accesibles para un público joven. En 2024 incursionó en el negocio de licores con su marca de tequila “Gran Malo”, infusionado con tamarindo, que amplió su catálogo ese mismo año con la variante horchata.

En el sector gastronómico participa en varios restaurantes en la Ciudad de México: Deigo Ramen, Deigo Sushi, Deigo y Kaito, y Kaito del Valle, además de un restaurante en Madrid. Intentó también la cadena de hamburguesas Fasfú Burgers, con sucursales en México, Perú, Colombia y Chile, negocio que no prosperó por problemas de calidad y presentación de productos.

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Luisito Comunica domina la conversación en redes sociales a raíz de un video donde lamenta la normalización de la violencia en el país y la indolencia de las autoridades. (Infobae México / Jovani Pérez)

Según Celebrity Net Worth, sitio especializado en calcular fortunas de celebridades, su patrimonio neto asciende a 20,000,000 de dólares, equivalentes a aproximadamente 344,400,000 de pesos mexicanos.

Otras estimaciones basadas en plataformas de métricas digitales calculan que sus ingresos mensuales oscilan entre 424,000 y 518,000 dólares, considerando publicidad en YouTube, patrocinios, colaboraciones comerciales y utilidades de sus negocios. Estas cifras lo posicionan como uno de los creadores digitales mejor pagados de México y América Latina.