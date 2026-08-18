Ricardo Monreal asegura que mantiene vigente su visa de EEUU y pide no “satanizar” a Andy López Beltrán

Monreal pide mesura tras cancelación de visa de Andy López Beltrán. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Ricardo Monreal aseguró que conserva vigente su visa de Estados Unidos y pidió evitar cualquier intento de “satanizar” a Andy López Beltrán luego de que el Gobierno estadounidense revocara el documento migratorio del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados consideró que la cancelación de una visa no debe interpretarse automáticamente como una condena ni como una señal de culpabilidad.

Señaló que corresponde a las autoridades estadounidenses determinar, bajo sus propios criterios, a quién expiden, niegan o retiran este permiso.

Ricardo Monreal mantiene vigente su visa estadounidense

Monreal explicó que la decisión sobre las visas pertenece al Departamento de Estado de Estados Unidos y que sus autoridades tienen facultades discrecionales para resolver cada caso.

PUBLICIDAD

Monreal confirma que su visa de EU continúa vigente en medio del caso Andy. REUTERS/Dado Ruvic

El legislador también rechazó que la revocación de la visa de Andy López Beltrán deba utilizarse para generar una estigmatización política.

Recordó que millones de mexicanos cuentan con autorización para viajar a territorio estadounidense, mientras que una amplia mayoría de la población no dispone de ella.

En ese sentido, sostuvo que perder una visa no significa quedar señalado de manera automática y llamó a observar el asunto con mesura.

Monreal rechaza “satanizar” a Andy López Beltrán

Ante la posibilidad de que la cancelación del documento migratorio sea interpretada como un mensaje dirigido al expresidente López Obrador, Monreal descartó esa lectura.

Monreal pide no “satanizar” a Andy tras cancelación de su visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

El diputado consideró que el exmandatario no necesita recurrir a una visa estadounidense para conservar su influencia política y añadió que difícilmente visitaría Estados Unidos por esa vía.

PUBLICIDAD

Por ello, insistió en que la decisión debe entenderse como una determinación del Gobierno estadounidense.

Sobre una eventual participación política de Andy López Beltrán en 2027, Monreal señaló que podría ocupar una curul si obtiene el respaldo de los ciudadanos del distrito por el que decida competir.

¿Por qué Estados Unidos revocó la visa de Andy?

López Beltrán informó el 13 de agosto que Estados Unidos había cancelado su visa. Posteriormente, mediante una carta dirigida al presidente Donald Trump, cuestionó la decisión y sostuvo que tenía un carácter político y propagandístico.

EU no ha revelado públicamente la razón por la que retiró la visa a Andy. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

El morenista señaló a funcionarios estadounidenses, entre ellos Marco Rubio y Christopher Landau, y afirmó que no existen pruebas que lo relacionen con alguna conducta delictiva o inmoral que justifique la medida.

PUBLICIDAD

La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó la decisión y consideró que podría representar una forma de injerencia en asuntos internos de México. La mandataria sostuvo que una medida de este tipo debería analizarse dentro del contexto de la relación bilateral.

Otros políticos mexicanos con visas canceladas

El caso de Andy López Beltrán se suma a otros funcionarios y políticos mexicanos que han informado públicamente sobre la revocación de sus documentos migratorios.

Entre los nombres mencionados se encuentran:

Alfonso Durazo , gobernador de Sonora.

Américo Villarreal , gobernador de Tamaulipas.

Marina del Pilar Ávila , gobernadora de Baja California.

Carlos Torres Torres , esposo de la mandataria bajacaliforniana.

Norma Alicia Bustamante , alcaldesa de Mexicali.

Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales.

Marina del Pilar enfrenta presión por la cancelación de su visa de EU. Crédito: X/ @MarinadelPilar

Algunos de estos casos han estado acompañados de señalamientos sobre posibles vínculos con actividades ilícitas, acusaciones que han sido rechazadas por los funcionarios involucrados. En otros, las autoridades estadounidenses no han explicado públicamente las razones de la revocación.

PUBLICIDAD

Monreal pide respetar decisión de Estados Unidos

Frente a este escenario, Monreal reiteró que no considera necesario exigir una explicación pública sobre cada cancelación, debido a que Estados Unidos se reserva las causas relacionadas con sus decisiones migratorias.

El legislador insistió en que México debe respetar los criterios aplicados por Washington, pero al mismo tiempo pidió evitar que la revocación de una visa sea utilizada para descalificar o condenar políticamente a una persona.

Su postura coloca el caso de Andy López Beltrán en el terreno de las decisiones migratorias estadounidenses y no, necesariamente, como una prueba de responsabilidad jurídica.

Para Monreal, la cancelación del documento no debe convertirse en un argumento para estigmatizar al político de Morena.