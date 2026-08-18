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Mónica Soto deja el TEPJF: ¿cuánto ganaba como magistrada y qué pendientes deja?

La magistrada dejará la Sala Superior el 31 de agosto, luego de casi una década en el máximo tribunal electoral

Mónica Soto
Mónica Soto deja el TEPJF tras casi una década y en medio de cambios judiciales. Crédito: Cuartoscuro
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Mónica Aralí Soto Fregoso anunció este lunes su renuncia como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cargo que dejará formalmente el próximo 31 de agosto.

Su salida ocurre después de casi una década en el máximo órgano de justicia electoral del país y en medio de cambios legales que incluso habían ampliado el tiempo que podía permanecer en funciones.

Uno de los aspectos que vuelve relevante su salida es la remuneración que recibió durante su paso por el Tribunal.

Antes de la entrada en vigor de los ajustes derivados de la reforma judicial, Soto percibía alrededor de 294,407 pesos brutos mensuales, de acuerdo con los tabuladores referidos en la información pública del TEPJF.

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¿Cuánto ganaba Mónica Soto como magistrada del TEPJF?

El ingreso mensual señalado correspondía a la remuneración bruta de una integrante de la Sala Superior.

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Mónica Soto llegó a ganar más de 294 mil pesos al mes como magistrada del TEPJF.

Al considerar prestaciones como aguinaldo, primas y otros beneficios contemplados para el cargo, sus percepciones anuales superaban los 4 millones de pesos.

Sin embargo, durante 2026 comenzó a aplicarse la reducción salarial derivada de la reforma judicial de 2024.

El nuevo Manual de Remuneraciones estableció para los magistrados de la Sala Superior una percepción mensual de aproximadamente 133,310 pesos, por debajo del sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, reportado en alrededor de 134,290 pesos.

El ajuste buscó cumplir con el artículo 127 constitucional, que establece límites para las remuneraciones de los servidores públicos.

Reforma judicial amplió el periodo de Mónica Soto

Soto llegó a la Sala Superior en octubre de 2016, luego de ser elegida para un periodo de nueve años. En condiciones originales, su mandato habría terminado en octubre de 2025.

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Reforma judicial extendió hasta 2028 el periodo de Mónica Soto en el TEPJF. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Reforma judicial extendió hasta 2028 el periodo de Mónica Soto en el TEPJF. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

No obstante, durante su trayectoria se aprobaron modificaciones constitucionales que alteraron los tiempos de permanencia de los integrantes de la Sala Superior.

La segunda reforma, vinculada con la elección judicial, extendió su periodo hasta septiembre de 2028.

En mayo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó además una modificación para aplazar la elección judicial a 2028 y permitir que los magistrados en funciones pudieran competir nuevamente. La medida abrió la posibilidad de que algunos integrantes acumularan hasta 17 años en el cargo.

Entre los magistrados cuyos periodos fueron ampliados se encontraban:

  • Mónica Soto.
  • Felipe de la Mata.
  • Felipe Fuentes.
  • Reyes Rodríguez.

La propuesta generó críticas incluso dentro de Morena.

Felipe de la Mata Pizaña - México
Felipe de la Mata también fue beneficiado por cambios al periodo de magistrados del TEPJF.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió que la posibilidad de prolongar los mandatos podía entrar en tensión con el artículo 99 constitucional, que establece una duración determinada para los magistrados de la Sala Superior.

¿Qué asuntos deja pendientes Mónica Soto?

Su salida se produce antes de varios procesos electorales relevantes que deberá atender el TEPJF. Como máxima instancia jurisdiccional electoral, la Sala Superior tiene entre sus atribuciones resolver impugnaciones y controversias relacionadas con elecciones federales y locales, además de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Entre los temas que quedarán bajo responsabilidad de la nueva integración del Tribunal están los procesos electorales de 2027, incluida la renovación de la Cámara de Diputados y diversas elecciones locales, así como las controversias que eventualmente lleguen hasta la última instancia.

La Sala Superior también tiene la responsabilidad de resolver asuntos vinculados con elecciones de gubernaturas, diputaciones y senadurías, además de calificar la elección presidencial cuando corresponda.

Screenshot
Mónica Soto deja el TEPJF con asuntos electorales rumbo a 2027.

Mónica Soto deja el Tribunal y habla de su país

La magistrada comunicó su decisión durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026. No expuso una causa política o jurídica específica para explicar su renuncia y señaló que se trataba de una decisión relacionada con un compromiso asumido con su país, el Tribunal y su familia.

Su último día como magistrada será el 31 de agosto de 2026, de acuerdo con el escrito de renuncia presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Con su salida concluye una carrera de alrededor de 32 años dentro del ámbito electoral. Antes de llegar a la Sala Superior, Soto desempeñó distintas funciones administrativas y jurisdiccionales y fue magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur.

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