Ese Pérez es acusado de hacer ademanes simulando golpear a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos 2026

Club de fans de Mariana Ochoa lanzó un comunicado sobre las acciones de Ese Pérez dentro del reality de Televisa

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El regreso de Mariana Ochoa a La Casa de los Famosos México 2026 luego de ser la primer eliminada de la temporada, ha causado gran revuelo dentro y fuera del reality, debido a que algunos consideran que fue un error que volviera y en su lugar debió estar Ximena Herrera, con quien compitió por ese privilegio durante el exilio.

Desde su regreso al encierro, la cantante ha sido objeto de burlas, críticas y desplantes por parte de algunos habitantes, como el fashion stylist Aldo Rendón, quien abiertamente ha señalado que “no la soporta”, aunque el señalamiento más fuerte en contra de Mariana no vino de él.

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Este lunes el club de fans de Mariana Ochoa emitió un comunicado señalando a Ese Pérez de hacer ademanes simulando que golpea a la ex OV7, aunque esto no se ha confirmado ni la propia cantante lo ha mencionado dentro del reality.

Ese Pérez afirma que la “violencia no es buena” e ironiza con que “casi pierde un ojo en una pelea” (ViX)

Ese Pérez es acusado de hacer ademanes simulando golpear a Mariana Ochoa

El revuelo comenzó en las redes sociales este lunes, cuando el usuario @EmZkPr en X, compartió un comunicado realizado por el club de fans de Mariana Ochoa, en el que acusaban a Ese Pérez de realizar ademanes simulando que la golpeaba.

“Como #TeamMarianaOchoa creemos firmemente que el respeto debe ser parejo”, inicia el texto para después hacer mención de lo ocurrido con Ese Pérez y Luis Chaparro en el posicionamiento del domingo: “Ayer, Ese Pérez dejó claro que para él el respeto hacia su mamá es un límite que no debe cruzarse, y defendió con firmeza que no se le falte al respeto”.

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Lo que hizo Ese Pérez y la exigencia del club de fans de Mariana Ochoa

De acuerdo con el comunicado, la acción de Ese Pérez habría ocurrido durante una conversación en la que se estaba hablando de la cantante, es decir, no especifica que ella estuviera presente durante el momento.

Mariana Ochoa se molestó con Flor Vigna tras su nula participación en los quehaceres de la casa (Captura de pantalla )

“Hoy, sin embargo, ante una conversación relacionada con Mariana Ochoa, realizó ademanes simulando golpearla, a pesar de que Mariana siempre se ha mostrado cordial con él y nunca le ha faltado al respeto”, se lee en el comunicado.

“No estamos diciendo que un gesto determine quién es una persona. Pero sí creemos que los valores que exigimos para nuestros seres queridos también debemos aplicarlos cuando se trata de los demás. El respeto no puede ser selectivo”, se lee.

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De momento no se ha filtrado algún video que verifique esta acusación, ni Mariana Ochoa se ha manifestado al respecto dentro del reality, por lo que algunos usuarios que siguen el show han señalado de una campaña para que la cantante gane simpatía dentro del reality. Aunque todo esto son especulaciones.

La polémica de Ese Pérez con Luis Chaparro en el posicionamiento

(Captura de pantalla YouTube)

Durante la gala de eliminación del domingo 16 de agosto, Ese Pérez encaró a Luis Chaparro por un chiste sobre su madre y elevó la tensión de una noche que también definía la permanencia de seis nominados en el reality.

La confrontación ocurrió en el protocolo de posicionamientos, la dinámica en la que los habitantes se colocan frente a los nominados para explicar a quién quieren ver fuera de la casa. En esa placa estaban Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García: seis famosos en riesgo de salir.

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Ese Pérez habló de frente con Chaparro y dejó claro que su voto era para que abandonara el programa. “Yo quiero que te vayas de la casa porque hace ratito tocaste un chiste que no me gustó nada, comentario de esos tontos que te avientas, me metiste a mi mamá, mi mamá nos está viendo, qué pena, no carnal, la verdad, y tú sabes de qué te estoy hablando, no es show, no es nada, te lo juro estoy temblando”.

La discusión escaló cuando Ese Pérez dijo que quiso golpearlo

Por qué Ese Pérez le quería pegar ‘un cachetadón’ a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México (ViX)

El creador de contenido subió el tono al reconocer que pensó en reaccionar físicamente, aunque dijo que se contuvo. “Quisiera ponerte así un pin... cachetadón”, soltó, y enseguida explicó que no lo hizo porque había mujeres y no quería que el episodio creciera frente a ellas.

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Ese cerró esa parte del reclamo con una frase que resumió el motivo de su molestia: “La mamá es sagrada carnal”. Más adelante también rechazó la explicación posterior de Chaparro sobre el sentido del chiste.

El creador de contenido respondió con una disculpa y trató de explicar el contexto. “Hermano, te pido una enorme disculpa, primero que nada, mi chiste no iba con esa intención, era un caso hipotético”, dijo Chaparro, quien además expresó sorpresa por la forma en que reaccionó su compañero.

(Infobae/Jenifer Nava)

También sostuvo que, de haber sabido en ese momento que el comentario había molestado, habría pedido perdón de inmediato. “Te considero un carnal, te considero un hermano, hemos conectado muy bien, pero sí estoy sorprendido. Me lo hubieras dicho en ese momento, en ese momento te pediría una disculpa”.

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Estas últimas polémicas del influencer Ese Pérez con Luis Chaparro y Mariana Ochoa, han provocado que su popularidad se divida entre la audiencia, entre quienes lo apoyan por sus posicionamientos agresivos, y los que consideran que está exagerando y se ve forzado, además de no compartir su humor.