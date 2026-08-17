Jorge D’Alessio confirma nueva relación tras matrimonio de 15 años con Marichelo Puente

Jorge D'Alessio confirmó su nueva relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jorge D’Alessio confirmó su nueva relación sentimental tras concluir un matrimonio de quince años con Marichelo Puente.

Aparentemente, por sugerencia de la misma Marichelo, el músico confirmó que comienza una etapa distinta, caracterizada por la tranquilidad y la ausencia de reproches, en la que busca construir una pareja desde la madurez y la honestidad.

A diferencia de lo que suele ocurrir en separaciones mediáticas, ambos protagonistas optaron por una convivencia pacífica.

D’Alessio explicó que la ruptura se dio en buenos términos y que, lejos de los rumores, él y Marichelo lograron preservar una relación basada en el respeto y la amistad. “Pudimos restaurarlo y hablarlo, y rescatar la amistad. Hoy estamos en un muy bonito lugar”, relató el cantante.

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Incluso negó que su nueva pareja fuera la causante de su divorcio.

Jorge D’Alessio confirma en Instagram su relación

A través de una historia temporal, el productor subió una foto con vista hacia el camino de la carretera y el siguiente mensaje:

(Captura de pantalla Instagram)

1- SI, conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito

2- NO, ella no es la “Causante de mi divorcio”

3- Tanto Mac como mis hijos saben de ella y estamos todos MUY BIEN gracias a DIOS

4- Ya déjenme en paz que que no le estoy haciendo daño a nadie

Jorge D’Alessio da detalles sobre su nuevo vínculo afectivo

En un reciente encuentro con medios, incluido Ventaneando, D’Alessio confirmó que su relación actual es reciente y que prefiere avanzar con calma.

El músico aclaró que decidió mantener la discreción en los primeros momentos para permitir que el vínculo se consolidara antes de hacerlo público.

Sin embargo, admitió que las circunstancias cambiaron y ahora está dispuesto a compartir su felicidad con quienes lo rodean.

Ambos reaccionaron en redes sociales (IG)

“No es algo que voy a esconder. La voy a invitar a los conciertos de Las Vegas”, afirmó D’Alessio, poniendo fin a las especulaciones sobre su postura frente a la exposición mediática de su nueva pareja.

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El propio D’Alessio dijo que fue su hija quien lo alentó a hablar abiertamente sobre su situación sentimental.

Además, Marichelo también le aconsejó que revelara su nueva relación para evitar señalamientos hacia la mujer con la que hoy comparte su vida.

“Recibí un mensaje de Marichelo y me dijo: ‘Te doy un consejo como amiga, pon algo, porque está feo para ella’”, compartió el músico.

Para quienes se preguntan por las causas del divorcio, D’Alessio fue tajante al negar que su actual pareja haya tenido algún papel en la ruptura.

El cantante consideró injusto que su novia fuera señalada públicamente como la responsable de la separación. “Lo que no me gustó es lo que dijeron, pues que ella era la causante de mi divorcio”, explicó el integrante de Matute.

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En declaraciones recientes, D’Alessio resaltó las cualidades de su pareja:

“Es una mujer de bonito carácter y una mujer muy madura. Como les digo, está empezando y es poco a poco”.

Aunque por ahora prefiere mantener la identidad de su novia en privado, el músico dejó en claro que se siente cómodo y entusiasmado con esta nueva oportunidad.

La relación entre Jorge D’Alessio y Marichelo tras el divorcio

A pesar del final de su matrimonio, el trato entre D’Alessio y Marichelo no se ha deteriorado.

Ambos lograron dejar atrás los desacuerdos y consolidar una relación cordial, algo que el propio músico considera poco habitual en situaciones de separación.

“Hay gente que tiene muchos traumas. No entienden cómo se puede hacer algo con clase, con educación y desde el amor”, sentenció D’Alessio, respondiendo a quienes esperaban un enfrentamiento público.

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El cantante reconoció que asumió parte de la responsabilidad en el desenlace de la relación, pero insistió en que ambos supieron gestionarlo de manera madura.

“Si bien yo cometí errores que terminaron por completo nuestro matrimonio, ya no nos encontramos como pareja”, explicó.

Actualmente, D’Alessio disfruta de su nueva etapa sentimental, con el respaldo de su familia y la serenidad de haber cerrado un ciclo sin resentimientos.

El músico dejó claro que su prioridad es vivir este momento con honestidad y sin dar espacio a especulaciones externas.