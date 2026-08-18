FOTO DE ARCHIVO-Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, asiste al primer discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, México, el 1 de septiembre de 2025. REUTERS/Henry Romero

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La Fiscalía General de la República desmintió este lunes tener testigos protegidos ni elementos legales para investigar a Andrés Manuel López Beltrán por delitos en materia de hidrocarburos. A través de su cuenta oficial de X, la dependencia calificó de “falsa” la información periodística que circulaba al respecto y cerró la puerta a cualquier indagatoria en curso contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La FGR afirmó que “El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.

Qué desmiente exactamente la FGR

El mensaje acotó su desmentido a un punto preciso: las versiones que afirmaban que la fiscalía contaba con testimonios de testigos protegidos capaces de sostener una investigación contra “el hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos”.

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FGR niega la existencia de una investigación por huachicol en contra de “Andy” López Beltrán. Captura de pantalla.

La dependencia no solo negó la existencia de esos testimonios. Fue más lejos al señalar que el Ministerio Público carece de los elementos probatorios mínimos para activar una carpeta de investigación con respaldo legal.

En términos procesales, esa distinción es relevante: una denuncia no obliga a la FGR a investigar si no hay datos de prueba que la sustenten. La fiscalía dejó en claro que no hay causa abierta ni en trámite.

Las acusaciones del PAN y sus denuncias previas

El dirigente nacional panista Jorge Romero Herrera sostuvo que el nombre de Andy López Beltrán aparece en una carpeta de investigación relacionada con el huachicol fiscal, en la que también figuran los hermanos Farías Laguna, Manuel Roberto, detenido en 2025, y Fernando, capturado en Buenos Aires en abril de 2026.

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Jorge Romero pidió a la UIF investigar patrimonio de Andy López Beltrán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Romero cuestionó el argumento oficial de que no existe denuncia formal y exhibió acuses de dos presentadas por el PAN ante la FGR: la primera el 27 de agosto y una ampliación el 23 de septiembre, esta última junto con el diputado Marcelo Torres.

El diputado federal Federico Döring mostró en conferencia de prensa esos documentos. Hizo referencia a un oficio atribuido al entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en el que se menciona a Juan Carlos Madero dentro de la estructura aduanera relacionada con el huachicol fiscal.

Lo que señalan los expedientes y los testigos

El vocero panista Jorge Triana afirmó que el nombre de Andy aparece en un expediente filtrado de la propia FGR vinculado a la trama de huachicol fiscal. Según un testimonio incluido en ese documento, operadores de la red habrían utilizado la frase “es un tema de Andy” para intentar facilitar el paso de cargamentos de combustible ilegal por la frontera.

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FGR niega la existencia de una investigación por huachicol en contra de “Andy” López Beltrán.

La posición del gobierno federal y de López Beltrán

La presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado la postura oficial días antes. Sostuvo que no procede abrir una investigación sin denuncia formal y advirtió que, de comprobarse algún delito, “no se va a cubrir a nadie”.

La cancelación de visa que detonó la polémica

El pronunciamiento de la FGR llega días después de que el gobierno de Estados Unidos cancelara la visa de López Beltrán, por instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

La medida encendió la disputa política. El Partido Acción Nacional (PAN) vinculó el retiro del documento migratorio con presuntos nexos del morenista con el crimen organizado y con una red de tráfico de combustible conocida como huachicol fiscal.

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El Departamento de Estado no reveló públicamente la razón específica de la cancelación. López Beltrán la calificó de “politiquera y propagandística” y negó que exista prueba alguna de acto inmoral o delictivo en su contra.