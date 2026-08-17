Ricardo Monreal lanza llamado a Morena: primero México, después las candidaturas rumbo a 2027

Morena enfrenta llamado a la unidad ante retos internos.

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, llamó a integrantes de su partido y aliados a priorizar el proyecto político y los intereses nacionales por encima de las aspiraciones personales, en medio de las tensiones internas rumbo a las elecciones de 2027 y de la compleja relación entre México y Estados Unidos.

A través de un videomensaje difundido este domingo en redes sociales, el legislador sostuvo que el movimiento debe actuar con “altura de miras” y evitar que las disputas por candidaturas o espacios de poder deriven en fracturas que terminen debilitándolo.

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Ricardo Monreal destaca liderazgo de Claudia Sheinbaum en 2024

Monreal hizo también una reflexión sobre los resultados electorales de 2024 y consideró que sería equivocado atribuir la fuerza alcanzada por Morena y sus aliados únicamente a las estructuras partidistas, liderazgos locales o candidaturas.

Monreal pide poner a México por encima de las candidaturas. (Ricardo Monreal Ávila)

En su análisis, destacó el liderazgo y respaldo popular de la presidenta Claudia Sheinbaum, además del trabajo territorial realizado por militantes y simpatizantes.

El diputado afirmó que la victoria electoral fue producto de distintos factores, entre ellos el liderazgo nacional que, según dijo, comenzó a consolidarse desde 2018.

Morena debe evitar fracturas internas rumbo a 2027

Ante el escenario político que se perfila para las próximas elecciones, Monreal reconoció que es legítimo que los integrantes del movimiento aspiren a candidaturas, compitan y defiendan posiciones distintas.

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Sin embargo, advirtió que las diferencias no deberían transformarse en confrontaciones permanentes ni en una disputa por espacios que afecte la cohesión interna.

Buscar una candidatura es legítimo, afirmó Monreal.

Las diferencias políticas forman parte del debate interno.

La unidad no implica que todos tengan la misma postura.

Las disputas por cargos no deben debilitar al movimiento.

El proyecto político, sostuvo, debe colocarse por encima de intereses particulares.

El legislador planteó que la unidad consiste en identificar qué asuntos son secundarios frente a los principales desafíos que enfrenta el país.

Monreal coloca soberanía y bienestar por encima de cargos

En uno de los puntos centrales de su mensaje, Monreal sostuvo que Morena debe recuperar la idea de que primero están México y el proyecto político, mientras que las candidaturas y los cargos deben ocupar un segundo plano.

También vinculó esta postura con la defensa de la soberanía, la justicia, la democracia y el bienestar social. A su consideración, defender la independencia nacional implica también exigir dentro del propio movimiento estándares elevados de honestidad, transparencia y rendición de cuentas.

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El morenista señaló que México requiere instituciones sólidas y una fuerza política capaz de demostrar mediante sus acciones que sus principios están por encima de intereses personales.

Relación México-Estados Unidos, entre cooperación y soberanía

El posicionamiento de Monreal ocurre mientras la relación bilateral con Estados Unidos atraviesa un periodo de tensión por asuntos de seguridad, migración y comercio, además de recientes decisiones de Washington que han generado críticas desde el Gobierno mexicano.

En ese contexto, el diputado sostuvo que México debe mantener una relación respetuosa con Estados Unidos, pero bajo criterios de dignidad e igualdad soberana.

Planteó que ambos países deben cooperar cuando existan problemas compartidos y negociar cuando surjan diferencias, al tiempo que México debe defender aquellos asuntos que corresponden exclusivamente a sus ciudadanos.

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Retiro de visa a Andy López Beltrán eleva tensión política

El llamado de Monreal también se produce después de que Estados Unidos retirara la visa a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y dirigente de Morena, decisión que ha generado reacciones dentro del oficialismo y cuestionamientos desde la oposición.

La medida ha sido interpretada políticamente en México en medio de acusaciones de presunta corrupción y posibles vínculos con actividades ilícitas, aunque públicamente no se ha informado de una acusación formal estadounidense contra López Beltrán relacionada con estos señalamientos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado que acciones de Washington puedan utilizarse como mecanismos de presión o injerencia en la política mexicana.

Ante este escenario, Monreal llamó a cerrar filas con Sheinbaum y sostuvo que Morena necesita concentrarse en los desafíos nacionales antes que en sus disputas internas.

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“Primero está el proyecto, primero está México”, planteó el legislador, quien concluyó que el movimiento debe mantener su proceso de transformación y demostrar solidez política frente a las presiones externas y los retos internos.