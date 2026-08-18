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Caída de tótem en Huixquilucan alerta por instalación de 600 estructuras publicitarias en CDMX

Organizaciones civiles pidieron al Gobierno de la CDMX revisar las condiciones de seguridad, dimensiones, anclaje y mantenimiento de los muebles publicitarios

Organizaciones civiles pidieron al Gobierno de la CDMX revisar las condiciones de seguridad, dimensiones, anclaje y mantenimiento de los muebles publicitarios
Organizaciones civiles pidieron al Gobierno de la CDMX revisar las condiciones de seguridad, dimensiones, anclaje y mantenimiento de los muebles publicitarios
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El desplome de una estructura publicitaria conocida como tótem, que provocó la muerte de una mujer en Huixquilucan, Estado de México, el pasado viernes, encendió las alertas entre organizaciones civiles ante el proyecto que contempla la instalación de 600 muebles publicitarios.

Las agrupaciones Rescatando el Paisaje Urbano, encabezada por Edgar Méndez; Vecinas Contra la Publicidad Ilegal, presidida por Claudia Reynoso, y Mujeres por un Paisaje Digno, dirigida por Laura Hernández, solicitaron al Gobierno capitalino revisar las condiciones bajo las cuales se permitirá la colocación de estas estructuras.

La preocupación surgió después del accidente registrado el viernes 14 de agosto frente a Paseo Interlomas, cuando una estructura metálica se desplomó sobre la camioneta que conducía una mujer en Vialidad de la Barranca, en Huixquilucan. La víctima perdió la vida y el momento del accidente quedó registrado por cámaras de videovigilancia.

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Accidente en Huixquilucan genera alerta por tótems publicitarios

Para las organizaciones, lo ocurrido en Huixquilucan debe servir como referencia para reforzar las medidas de seguridad, supervisión estructural y Protección Civil antes de autorizar nuevos elementos publicitarios sobre banquetas y vialidades de la capital.

Cae estructura en Huixquilucan, Estado de México (@C5Edomex)

Los colectivos plantearon que las autoridades no deben limitar la revisión a la legalidad de los anuncios, sino considerar aspectos como peso, dimensiones, ubicación, sistema de anclaje, resistencia y mantenimiento.

Edgar Méndez cuestionó la proliferación de tótems y mobiliario publicitario en espacios públicos, mientras que Laura Hernández pidió directamente a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ordenar una revisión preventiva antes de permitir estructuras publicitarias de mayores dimensiones.

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“Clara Brugada debe ordenar una revisión preventiva antes de que la Ciudad de México permita la instalación de estructuras publicitarias de mayores dimensiones, ya que pueden representar un riesgo latente para peatones y ciclistas”, señaló Hernández.

¿Qué preocupa de los 600 muebles publicitarios vinculados con Ecobici?

El llamado de las organizaciones se concentra particularmente en el proyecto relacionado con Ecobici, que mediante una nueva licitación contempla la autorización de 600 espacios publicitarios en vialidades con alta afluencia de peatones y ciclistas.

De acuerdo con los señalamientos de las agrupaciones, algunos de estos muebles podrían alcanzar hasta 10 metros cuadrados, por lo que demandaron conocer previamente las características técnicas de cada estructura y los estudios que acrediten que su instalación no representa un riesgo.

Claudia Reynoso advirtió que una eventual falla podría afectar no solamente a peatones y ciclistas, sino también a automovilistas y usuarios del transporte público que diariamente circulan junto a este tipo de mobiliario.

Las organizaciones consideran necesario conocer cómo serán colocadas las estructuras, cuánto pesarán, qué dimensiones tendrán y qué mecanismos se utilizarán para garantizar su estabilidad ante diferentes condiciones.

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Exigen a Semovi transparentar ubicación, peso y dimensiones

Las agrupaciones también dirigieron sus exigencias al secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, a quien solicitaron transparentar información sobre los muebles publicitarios asociados con el sistema de bicicletas públicas.

Entre los datos que consideran necesario hacer públicos se encuentran el número de estructuras, dimensiones, peso y ubicación, además de los dictámenes estructurales, estudios de riesgo y autorizaciones correspondientes de Protección Civil.

Los colectivos sostienen que cualquier estructura colocada sobre una banqueta debe garantizar condiciones de seguridad independientemente del aprovechamiento comercial o publicitario que tenga.

Piden aplicar la Ley de Publicidad Exterior de CDMX

Las organizaciones recordaron que la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México contiene disposiciones relacionadas con la protección del paisaje urbano, el espacio público y la gestión de riesgos.

Por ello, consideraron que la expansión de Ecobici no debe convertirse en una vía para introducir estructuras publicitarias sin que exista información pública suficiente sobre sus dimensiones, características y condiciones de instalación.

También convocaron a colectivos ciclistas, organizaciones ambientales, especialistas en desarrollo urbano, arquitectos, vecinos y defensores del espacio público a solicitar información sobre el proyecto.

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