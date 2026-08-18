Sheinbaum niega que Andy estuviera en el radar por huachicol: México no ha pedido información a EEUU sobre visas

En la conferencia matutina, la mandataria rechaza que el hijo de Andrés Manuel López Obrador haya sido considerado en indagatorias por presuntos nexos con ese delito y atribuye las versiones a un tema político

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó en su conferencia matutina que Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, haya estado en el radar de investigaciones por presuntos vínculos con el huachicol fiscal. Al ser cuestionada sobre versiones que apuntan a ese delito como posible motivo detrás de la revocación de su visa estadounidense, la mandataria respondió: “No estuvo, y como lo mencioné el viernes... este es un asunto político”.

“Es un asunto individual”, dice Sheinbaum sobre las visas

La presidenta afirmó que el gobierno de México no ha solicitado al Departamento de Estado de Estados Unidos información sobre las razones detrás de la revocación de visas a políticos mexicanos. Según explicó, la Embajada estadounidense le ha comunicado que la solicitud y revocación de una visa es “un asunto individual” entre la persona y el gobierno de Estados Unidos, salvo que se trate de una visa diplomática o de carácter oficial, como la que ella misma porta por su cargo. Sheinbaum precisó que tampoco se ha pedido un conteo de cuántas personas han sido afectadas por este tipo de medidas ni las razones específicas de cada caso.

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La presidenta explica que, por regla, el otorgamiento o cancelación del documento migratorio se trata entre cada persona y el gobierno estadounidense, y agrega que no se ha solicitado un conteo de afectados

Injerencia política, según la mandataria

Sheinbaum calificó la revocación de la visa de López Beltrán como una decisión sin relación con otros temas y la definió como una forma de injerencia en decisiones que, dijo, corresponden únicamente al gobierno mexicano, a la Fiscalía o al Poder Judicial. Acusó a la oposición de utilizar el tema para atacar al proyecto que representa su gobierno, al señalar que carece de argumentos propios para hacerlo de otra forma.

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Destaca acciones contra el contrabando de combustible

Como contraparte, la presidenta destacó las acciones realizadas por su administración contra el huachicol fiscal, entre ellas el fortalecimiento del centro de monitoreo de aduanas en Querétaro y detenciones de integrantes de la Secretaría de Marina presuntamente vinculados a redes de contrabando de combustible. Sheinbaum indicó que solicitó a la Fiscalía General de la República hacer pública toda la información sobre estas acciones para transparentar el trabajo realizado en la materia.

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El contexto de fondo con Washington

La mandataria enmarcó la revocación de visas dentro de lo que describió como un uso político que, dijo, hacen sectores del gobierno estadounidense en contra del proyecto de su administración, en un año en el que Estados Unidos tiene elecciones en noviembre. Reiteró que, pese a ello, “en México decide en los mexicanos” y que el límite de la relación bilateral es la soberanía nacional. Añadió que el tema ha sido planteado formalmente al embajador de Estados Unidos y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la vía diplomática correspondiente.

El video fue compartido este 15 agosto por la embajada de EEUU en México, en medio de la polémica que derivó el retiro de la visa de Andy López Beltrán. Crédito: X - @StateDept

La postura de Sheinbaum se suma al comunicado emitido un día antes por la FGR, en el que la dependencia negó contar con testigos protegidos o elementos legales con fuerza suficiente para abrir una indagatoria contra Andy López Beltrán por huachicol fiscal, luego de versiones periodísticas —y de la entrevista del abogado defensor de los hermanos Farías Laguna— que lo relacionaron con la trama.

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FGR niega la existencia de una investigación por huachicol en contra de “Andy” López Beltrán. Captura de pantalla.