Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro: EEUU realizó inversión millonaria

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, acompaña al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en la colocación de la primera piedra de la Academia Estatal de Interdicción de Querétaro, este 3 de octubre de 2026 en Ciudad de México. La instalación, financiada con apoyo de Estados Unidos, se dedica a la capacitación de autoridades mexicanas en la detección e intercepción de drogas, armas y dinero ilícito. (Crédito: X/@USAmbMex)

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Este 3 de octubre de 2026, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó a través de sus redes sociales la cooperación del gobierno de Donald Trump con el estado de Querétaro, donde se llevó a cabo la colocación de la “primera piedra” de la Academia Internacional de Capacitación Policial.

Acompañado por el gobernador Mauricio Kuri, el diplomático reiteró que para seguir con la estrategia del combate al crimen organizado, los cárteles y los grupos terroristas, “requiere acciones, recursos e instituciones sólidas”.

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EEUU destaca la primera academia en México y AL

Johnson apuntó que a mayor seguridad en el país, el reflejo en los resultados es claro, “las empresas pueden invertir, las economías pueden crecer y las familias pueden prosperar”.

Entre los datos resaltados, también se encuentra la inversión de 10 millones de dólares por parte de Estados Unidos en el estado queretano, el cual fue dirigido a capacitación y equipamiento en materia de seguridad.

La Academia Internacional de Capacitación Policial es la primera de su tipo en México y América Latina, donde se concentrarán los trabajos en la capacitación de autoridades, quienes están encargadas de hacer cumplir la ley, con la finalidad de “detectar e interceptar drogas peligrosas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando”.

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Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional de Seguridad en Querétaro. (Redes sociales)

La cooperación de Querétaro con los estadounidenses no es nueva, data de 2015, tiempo en que el país vecino ha “proporcionado capacitación y equipamiento a las instituciones de seguridad y justicia de Querétaro, con 4,732 participantes capacitados, incluidos 1,714 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro”.

Otro aspecto abarcado es el apoyo en la capacitación especializada, laboratorios forenses acreditados internacionalmente, unidades caninas, así como tecnología y equipo forense.

Kuri resalta cooperación de gobierno con Estados Unidos

A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador Mauricio Kuri destacó la cooperación que su gobierno mantiene con Estados Unidos en materia de formación policial especializada:

“Hoy colocamos la primera piedra de este espacio donde continuaremos con el esfuerzo que hemos estado realizando por años: invertir en la preparación de nuestros policías, elevar sus estándares y buscar experiencias que nos permitan defender y servir cada vez mejor a las familias queretanas.

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Agradezco enormemente al gobierno de los Estados Unidos, y al señor Embajador Ronald Johnson, por la colaboración que hemos construido y por la confianza depositada en nuestro estado, elegido para establecer esta academia internacional, única en su tipo en América Latina”.

El gobierno de Querétaro y el de Estados Unidos destacaron mayor colaboración en materia de seguridad tras el anuncio de la Academia Internacional de Capacitación Policial. (Crédito: X/@makugo)

Desde la pandemia, Estados Unidos ha entregado más de 300 detenidos a México

Estados Unidos ha entregado más de 350 fugitivos a México desde el arranque de la pandemia, de acuerdo con cifras difundidas por el embajador estadounidense Ronald Johnson. El diplomático reportó, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que solo durante la administración del presidente Donald Trump se sumaron 20 nuevas entregas a ese total acumulado.

Los detenidos enfrentan cargos por delitos graves que incluyen vínculos con organizaciones narcoterroristas, asesinato, lavado de dinero, secuestro, intento de asesinato, agresión, robo, violencia doméstica y posesión de drogas. Johnson enmarcó estas entregas dentro de los esfuerzos conjuntos entre ambos países para que los criminales “rindan cuentas”.

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Estados Unidos ha entregado a más de 300 detenidos identificados como los más buscados. (X/@USAmbMex)

“Cuando trabajamos juntos, enviamos un mensaje claro: no importa a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”, escribió el embajador, quien acompañó el mensaje con una fotografía de parte de los detenidos entregados a las autoridades mexicanas.