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Funciones de Alejandro Moreno están en EEUU y no en México: Sheinbaum acusa a la oposición de gastar recursos para tener validez extranjera

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la oposición mexicana de privilegiar la opinión externa por encima de la del pueblo mexicano

Composición dividida: Claudia Sheinbaum en un podio con el escudo de Estados Unidos Mexicanos; Alejandro Moreno Cárdenas frente a un logo del PRI
Claudia Sheinbaum participa en una conferencia con el escudo de Estados Unidos Mexicanos y Alejandro Moreno Cárdenas interviene en un acto del PRI. ((Presidencia | PRI))
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a la oposición de buscar reconocimiento ante actores internacionales y no ante el pueblo de México. Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este martes, se refirió al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno, y señaló que “las funciones de algunos políticos están en Estados Unidos y no en México”, tras revelarse que el priista pagó 120,000 dólares a una consultora estadounidense para gestionar relaciones públicas y logística en ese país, según una nota de Forbes.

Sheinbaum cuestionó que integrantes de la oposición prioricen la opinión de medios, congresistas y autoridades estadounidenses: “El problema de la derecha mexicana, de los conservadores o los medio conservadores, es que su validación hacia México es lo que diga el Gobierno de Estados Unidos o lo que digan estadounidenses o una cadena de comunicación en Estados Unidos”, afirma la mandataria. Agrega que “su validación es lo que dice el Wall Street Journal, lo que dice un periódico de fuera, lo que dice el Departamento de Estado, si te dan visa o no te dan visa”.

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La presidenta criticó que figuras políticas mexicanas recurran a cadenas de televisión estadounidenses para hablar “mal del país” o presenten denuncias en el extranjero. “¿Qué político mexicano que quiera darse a respetar por su pueblo decide que lo más importante es ir a hacer propaganda en contra de México a Estados Unidos?”, interpela Sheinbaum. Sostiene que esta actitud repite el patrón de los conservadores del siglo XIX, quienes buscaban la intervención extranjera en asuntos nacionales.

“¿Qué diferencia hay entre eso y los conservadores del siglo XIX que pensaban que nadie podía gobernar México mejor que un extranjero y que iban a denunciar con Napoleón III para que Francia nos invadiera? ‘Qué diferencia hay? Yo no veo ninguna; la única diferencia son los 200 años de distancia", cuestionó la mandataria.

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El imperio de Maximiliano se desarrolló durante la segunda intervención francesa.
El imperio de Maximiliano de Habsburgo recibió mucho apoyo del emperador de Francia Napoleón III. Crédito: Wikimedia Commons

Sheinbaum enfatizó que la soberanía reside en el pueblo y no en la validación de gobiernos extranjeros: “La soberanía no reside en un gobierno extranjero o en la validación de un gobierno extranjero. La soberanía reside en la validación del pueblo de su propio gobierno, de su destino”, dice. Recuerda que ese principio está establecido en el artículo 39 de la Constitución.

Sobre el uso de recursos para contratar consultoras extranjeras, Sheinbaum respondió que corresponde a las instancias respectivas determinar la legalidad, pero subraya: “Lo importante aquí es a quién contratas, para quién quieres que te valide y si necesitas contratar a alguien para eso”.

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