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Sheinbaum ve malentendido en ‘listas’ de Luisa Alcalde: “Si causó problemas, que ya no se digan estos nombres”

La presidenta volvió a defender la explicación que dio la consejera jurídica

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 18 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)
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Este martes en “La Mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a defender la explicación que dio la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján.

“Dijo cómo una noticia, por ejemplo de estos periodistas, se amplifica para generar una tendencia de opinión. Y hay múltiples casos de los que podemos hablar, muchísimos ‘narcogobiernos’, toda esta tendencia que se genera a partir de una nota que se genera a partir de una nota que a lo mejor no es la propia nota per se, parte de la red, pero lo utilizan para generar noticias falsas y amplificar notas”.

“Yo también recibo muchas agresiones en redes sociales, también los compañeros que están a favor de muchas políticas que hace el gobierno reciben cantidad de agresiones en redes sociales, es parte del problema de las redes sociales, pero nunca se planteó una lista de que estos son los malos periodistas, ni nada”, explicó.

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Señaló que no siempre participan los periodistas, sin embargo, “deja la nota ahí sin que él mismo o el medio de comunicación no genere la réplica”, afirmó que no hay censura. Defendió a Luján Alcalde, pues “ella no planteó esta lista como malos periodistas”.

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