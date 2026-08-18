Niegan que Fernando Farías esté en proceso de extradición a México: así va su caso en Argentina

Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina al ser buscado por la FGR por presunto huachicol fiscal. Crédito: Especial

Guardar

Epigmenio Mendieta, abogado del excontralmirante Fernando Farías Laguna, negó que su cliente se encuentre en proceso de extradición a México luego de su detención en Argentina en el mes de abril pasado.

La declaración se realiza luego de que se reportó su posible envío a México desde la noche de este lunes como parte del proceso que mantiene abierto en el país por presunto huachicol fiscal. Tras los rumores, la defensa comunicó que no contaban con ninguna confirmación oficial sobre dicho proceso, pero fue esta mañana que negaron su extradición.

¿Cómo va su proceso en Argentina?

En entrevista con Azucena Uresti, el abogado explicó que Fernando Farías continúa bajo disposición de un juez federal en Buenos Aires, Argentina, por lo que sigue bajo prisión preventiva con fines de extradición en un Centro Penitenciario federal.

PUBLICIDAD

Detalló que su proceso de extradición cuenta con una fecha de audiencia preliminar a finales del mes de agosto, por lo que será en ese momento que se defina el día en el que se realizará la diligencia y, más tarde, el desahogo de datos y finalmente la resolución del proceso.

Las autoridades argentinas compartieron la fotografía de uno de los documentos oficiales encontrados tras su captura. Crédito: Especial

Adicional a esto, el excontralmirante cuenta con un proceso de expulsión debido a que ingresó a Argentina con un pasaporte falso, pero este se encuentra suspendido porque existen recursos pendientes.

Mendieta explicó que ambos procedimientos se encuentran en medio de diligencias, por lo que no es posible que sea enviado a México hasta que se resuelvan en las próximas semanas.

PUBLICIDAD

El excontralmirante no quiere regresar a México: ven riesgo de que sea asesinado si lo hace

El abogado también señaló que Fernando Farías le comentó su negativa por regresar a México debido a que considera que las condiciones de seguridad en el país no son las óptimas.

“Él tiene un riesgo real de que si regresa al país puede ser privado de la vida. Tú te has dado cuenta que las personas que tienen información y pretenden colaborar con el esclarecimiento de estos hechos, pues los privan de la vida con la finalidad de que no mencionen absolutamente nada”, comentó haciendo referencia a los ocho elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que fueron asesinados en meses pasados.

PUBLICIDAD

Infografía que detalla la cronología del caso 'huachicol fiscal' en México, desde asesinatos y denuncias hasta la captura del contralmirante Fernando Farías Laguna en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al proceso del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando, la defensa detalló que se le brindan los cuidados necesarios dentro del penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, y en buenas condiciones.

Cabe señalar que ambos son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente liderar una red de huachicol fiscal que implica a la Marina.

Abogado confirma que Andrés Manuel López Beltrán fue mencionado en la carpeta por huachicol fiscal

Andrés Manuel López Beltrán junto a su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Archivo

El abogado confirmó que dos declarantes distintos mencionaron a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la investigación por contrabando de combustible.

“Efectivamente hay dos declaraciones de dos distintos testigos que dan referencia que las operaciones estaban con el visto bueno o con las facilidades de Andy, así lo mencionan”, afirmó Mendieta.

PUBLICIDAD

De acuerdo con documentos de la FGR publicados por diversos periodistas, uno de los testigos sería Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien se convirtió en testigo protegido con el nombre clave Santo. En un escrito que entregó a la Fiscalía el 13 de mayo de 2025, Torres Joaquín relató que contactó al capitán Solano Ruiz tras el aseguramiento del buque Challenge Producción —con diez millones de litros de huachicol fiscal— en Tampico, en marzo de 2024.

El segundo testimonio corresponde a Juan Carlos Soto Pichá, subdirector de Operaciones Aduaneras de Guaymas, quien declaró en calidad de testigo y describió un episodio ocurrido en 2025: cuando se dificultó la descarga de uno de los buques, los involucrados aseguraron que “con una llamada” al secretario de Marina se resolvería el problema. La razón que dieron: “es un tema de Andy”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, este lunes la FGR emitió un comunicado en el que negó contar con testigos protegidos que mencionaran al hijo del expresidente, pese a que los documentos fueron difundidos por diversos medios.

Testigos también mencionaron a Adán Augusto López, senador de la República

El contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna es escoltado por agentes de la PFA e Interpol en Argentina, en un caso relacionado con el tráfico de hidrocarburos y el buque Challenge Procyon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mendieta rechazó que una operación como esta pudiera sostenerse con la influencia de un mando medio de la Marina. “Es falso que pudiera ser solamente con una llamada de un vicealmirante, que es un mando medio, para poder facilitar estas cosas”, señaló.

El litigante detalló que siete dependencias del Poder Ejecutivo participan en la tramitología de una importación de combustible. A su juicio, es imposible que todas ellas, a través de sus distintos funcionarios, carecieran de mecanismos para detectar o frenar el ingreso de buques con carga ilegal.

PUBLICIDAD

“Claramente se utiliza un nombre de un alto funcionario o de altos funcionarios del Poder Ejecutivo Federal para que eso se facilite”, sostuvo.

Además de Andy López Beltrán, el abogado confirmó que el expediente contiene referencias al senador Adán Augusto López Hernández. La mención proviene del testigo protegido Santo, quien en su declaración señaló el puerto al que llegaban los buques, el muelle exacto de arribo y “la relación que había entre el concesionario de ese muelle con el senador de la República”.

Mendieta subrayó que se trata de información que conocía desde antes y que, al hacerse pública, quedó en posibilidad de confirmar.