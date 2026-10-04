México

El aumento de sueldo que no te hizo más rico

Ganar más dinero debería significar avanzar financieramente. Sin embargo, cuando cada aumento de ingreso se convierte en una nueva obligación o en un mayor nivel de consumo, podemos ganar mucho más y seguir sintiendo que el dinero no alcanza

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Hace unos días, en una sesión empresarial que ofrecí, escuché una frase que tal vez muchas personas han pensado alguna vez: “Gano casi el doble que hace cinco años y, sin embargo, siento que no tengo mucho más dinero”.

Y de inmediato me enganché porque yo estuve ahí y podía darle retro a esa persona ahora desde el conocimiento. No era una contradicción, era una señal, porque ganar más y construir más patrimonio no son necesariamente la misma cosa.

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A veces el ingreso aumenta y con él aumenta también la vida que creemos que podemos permitirnos, una casa un poco más grande, un coche mejor, más viajes, más restaurantes, más comodidad, más suscripciones. Más cosas que antes no estaban dentro de nuestro presupuesto y que, una vez que podemos pagarlas, rápidamente se convierten en parte de nuestra vida cotidiana, y entonces ocurre algo curioso.

Un aumento no es siempre un avance financiero

El aumento que debía representar un avance financiero termina financiando un nuevo nivel de gasto, el ingreso crece, pero el patrimonio no necesariamente, a esto se le suele llamar inflación del estilo de vida: conforme nuestros ingresos aumentan, también puede aumentar nuestra expectativa de consumo, y no necesariamente es algo malo.

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Disfrutar de lo que ganamos también forma parte de una vida financiera saludable, el problema aparece cuando cada incremento en nuestros ingresos ya tiene un destino antes de llegar, cuando recibimos un aumento y pensamos inmediatamente en qué podemos comprar, cuando un bono se convierte en un viaje, cuando una promoción laboral se traduce en una mensualidad mayor, cuando nuestro nuevo ingreso ya está comprometido antes de que podamos decidir qué hacer con él.

Collage de cuatro imágenes. Arriba, grupo de trabajadores sonriendo con billetes. Abajo izquierda, mujer sonriente con billetes. Abajo derecha, manos metiendo billetes en un sobre.
El ingreso es lo que recibimos. El patrimonio es lo que logramos construir y conservar a partir de lo que recibimos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ganamos más, pero no tenemos más libertad

Entonces podemos encontrarnos en una situación paradójica, ganamos más, pero no tenemos más libertad y aquí hay una diferencia importante entre ingreso y patrimonio.

El ingreso es lo que recibimos. El patrimonio es lo que logramos construir y conservar a partir de lo que recibimos.

Una persona puede tener un ingreso muy alto y un patrimonio todavía frágil, otra puede ganar menos, pero haber construido activos, ahorro, inversiones y protección que le permitan tomar decisiones con mayor tranquilidad. Por eso, quizá deberíamos dejar de medir nuestro progreso financiero únicamente por cuánto ganamos, una pregunta más interesante sería: ¿qué parte de cada aumento está mejorando mi presente y qué parte está construyendo mi futuro?, porque no todo tiene que ir al ahorro, ni todo tiene que ir al consumo.

La verdadera planeación patrimonial está precisamente en encontrar un equilibrio entre ambas cosas, disfrutar el presente sin hipotecar el futuro, construir patrimonio sin convertir la vida en una espera permanente, y sobre todo, hacer que cada incremento en nuestros ingresos produzca también un incremento en nuestras opciones.

Ganar más aumenta nuestra capacidad de consumo. Construir patrimonio aumenta nuestra capacidad de decisión.
Ganar más aumenta nuestra capacidad de consumo. Construir patrimonio aumenta nuestra capacidad de decisión.

Imaginemos a una persona que a los 30 años gana $50,000 al mes y algunos años después gana $80,000. El cambio más evidente sería que ahora puede gastar $30,000 más, pero existe otra posibilidad. Que una parte de esos $30,000 se convierta en patrimonio, entonces el aumento no solamente modifica su nivel de vida, modifica su nivel de libertad, puede significar tener un fondo para enfrentar una emergencia, invertir para objetivos de largo plazo, proteger el ingreso que hizo posible ese crecimiento, construir recursos para el retiro. Prepararse para comprar una propiedad sin comprometer toda su capacidad financiera o simplemente llegar a un momento en el que pueda decir: “Si mañana quiero cambiar de trabajo, puedo hacerlo”.

Esa última posibilidad también es riqueza, porque el patrimonio no solamente sirve para comprar cosas, sirve para comprar tiempo, para reducir dependencia, para enfrentar imprevistos, para elegir. Y quizá esa sea una de las grandes diferencias entre ganar dinero y construir riqueza.

Ganar más aumenta nuestra capacidad de consumo. Construir patrimonio aumenta nuestra capacidad de decisión.

Por eso, cada vez que recibimos un aumento de sueldo, una promoción, un bono o un nuevo ingreso, quizá deberíamos resistir la tentación de preguntarnos primero: ¿qué puedo comprar ahora que antes no podía? Y hacernos una pregunta diferente: ¿qué puedo construir ahora que antes no podía?, puede parecer una diferencia pequeña, pero con el paso de los años puede convertirse en una diferencia enorme. Porque si cada aumento de ingreso se transforma en un aumento proporcional de gastos, nuestra vida puede hacerse más cómoda sin hacernos necesariamente más libres, en cambio, si una parte de cada crecimiento se convierte en patrimonio, estamos construyendo algo que no depende únicamente de nuestro siguiente aumento, estamos comprando opciones para el futuro. Al final, progresar financieramente no debería significar solamente poder permitirnos más,

también debería significar necesitar menos para sentirnos seguros, tener más opciones y depender menos de nuestro siguiente ingreso.

Destaco que quizá el verdadero aumento de sueldo no es el que te permite comprar un poco más, es el que, con el tiempo, te permite elegir un poco más.

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