Anuncian concierto en CDMX de Aleks Syntek: dónde, cuándo y precios de boletos

Aleks Syntek cantará en La Maraka. EFE/Live Nation

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Aleks Syntek anuncia una fecha en la Ciudad de México como parte de su actividad en vivo, programada para el 12 de febrero en el recinto La Maraka, ubicado en la alcaldía Benito Juárez. El espacio se promociona como una experiencia de conciertos más íntima.

El cantautor originario de Mérida, Yucatán, suma así una fecha más a una trayectoria de más de tres décadas en la música popular mexicana, con un catálogo que combina pop, rock y balada.

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Los boletos van de 940 a 2,965 pesos según la zona

La venta de accesos para el concierto se organiza en seis categorías de precio, de acuerdo con la ubicación dentro del recinto:

ORO: 2,965 pesos

VIP A, B y C: 2,600 pesos

VIP PA: 1,560 pesos

Preferente: 1,560 pesos

General: 1,355 pesos

Vista Parcial: 940 pesos

La diferencia entre zonas responde a la cercanía al escenario y a la visibilidad dentro del espacio, un factor relevante en un recinto de formato reducido como La Maraka.

De Mérida a la música electrónica: los inicios de Syntek

En entrevista, Syntek habla sobre las preferencias musicales de su familia (Aleks Syntek)

Nacido el 29 de septiembre de 1969 con el nombre de Raúl Alejandro Escajadillo Peña, Syntek comenzó a tocar guitarra a los seis años y compuso sus primeras canciones de forma autodidacta a los once, apoyado en el piano. Dos años después, su hermano lo ayudó a comprar un sintetizador, instrumento que definiría buena parte de su identidad musical y que inspiró su nombre artístico: “El Sinteclados”.

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En 1990 formó la banda Aleks Syntek y la Gente Normal junto con Michel Rojkind en la batería y León Chiprut en la guitarra. El trío grabó cuatro álbumes: Hey Tú! (1991), Más Fuerte de lo Que Pensaba (1994), Bienvenido a la Vida (1995) y Lugar Secreto (1997), este último su despedida como agrupación antes de que Rojkind se dedicara de lleno a la arquitectura.

Más Fuerte de lo Que Pensaba se convirtió en el álbum de mayor éxito comercial del grupo, con más de 250,000 copias vendidas y certificación de disco de oro. De esa etapa surgieron temas como Mis Impulsos Sobre Ti y La Fe de Antes, piezas que marcaron su primera etapa de popularidad masiva.

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El salto al cine y la consolidación como solista

Syntek afirma que respetaría las preferencias musicales de sus hijos, incluso si difieren de las suyas (Aleks Syntek)

En 1999, Syntek musicalizó la película mexicana Sexo, Pudor y Lágrimas, cuyo tema homónimo se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del año y le valió el Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a la mejor música original. El soundtrack alcanzó la certificación de doble disco de platino con más de 500,000 copias vendidas.

Ese mismo año arrancó formalmente su carrera como solista. En 2001 lanzó De Noche en la Ciudad, grabado en su propio estudio en la Ciudad de México, y en 2004 presentó Mundo Lite, disco que incluyó Duele el Amor, un dueto con Ana Torroja que se convirtió en uno de los temas más escuchados en España y en un clásico del pop en ese país. Por esta canción recibió dos Premios Billboard Latinos en Estados Unidos.

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Lección de Vuelo y el giro hacia sonidos orquestales

En 2007, Syntek exploró un registro más orquestal con tintes de folclore latino en el álbum Lección de Vuelo. El sencillo Intocable se posicionó en el primer lugar de la radio mexicana durante varias semanas, mientras que Historias de Danzón y de Arrabal fue versionada posteriormente en Europa por la cantante griega Helena Paparizou.

Dos años después, en 2009, celebró sus primeros 20 años de trayectoria con un álbum en vivo que reunió sus mayores éxitos, además de temas inéditos y un documental sobre su carrera. Ese mismo año publicó Métodos de Placer Instantáneo, disco del que se desprendió Loca, tema principal de la telenovela Los Exitosos Pérez.

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El regreso al sonido electrónico y los duetos recientes

(Aleks Syntek)

En 2012, tras 22 años en EMI Televisa Music, Syntek se mudó al sello Sony Music y lanzó Syntek + Syntek, un álbum con el que retomó el sonido electrónico y new wave de sus inicios. El sencillo La Tormenta se posicionó con fuerza en las estaciones de radio de Hispanoamérica ese año.

En 2014 presentó Romántico Desliz, que incluyó Tan Cerquita, dueto con Cristian Castro que llegó al Top 20 del ranking de Monitor Latino y dio pie a una gira conjunta entre ambos artistas. En 2017 lanzó Trasatlántico, un disco tributo a los grandes éxitos de los años ochenta con colaboraciones de David Summers, de Hombres G, y Ana Torroja, entre otros artistas de esa década.

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Un palmarés que incluye Grammy, Billboard y el Ariel

A lo largo de su carrera, Syntek acumula siete nominaciones a los Grammy Latinos, una nominación al Grammy anglo, cinco nominaciones a los premios MTV Latinoamérica y dos premios Billboard Latino. Ha compartido escenario con artistas como Juan Gabriel, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Miguel Bosé, Kylie Minogue y Rubén Blades, entre otros.

En 2012 fue invitado por Elton John para compartir escenario en un concierto a favor de la paz en México, realizado en el Estadio Omnilife de Guadalajara. Con una carrera que combina discos de estudio, bandas sonoras para cine y colaboraciones con figuras internacionales, Syntek llega a su cita en La Maraka como parte de la actividad en vivo que ha mantenido de forma constante desde finales de los años ochenta.

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