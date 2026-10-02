Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave. FGR

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cartuchos, cargadores y vehículos con blindaje artesanal tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble de Guasave, Sinaloa. El operativo se originó por una denuncia ciudadana que alertó sobre un predio tipo bodega con equipo táctico y unidades sospechosas.

El hallazgo se produjo luego de que elementos de la Policía Estatal Preventiva informaran al Ministerio Público Federal (MPF) sobre lo observado durante recorridos de vigilancia en la colonia Las Golondrinas. Desde el exterior del predio, los agentes detectaron un chaleco táctico, cargadores con cartuchos y varios vehículos estacionados en el lugar.

PUBLICIDAD

Con esos elementos, el MPF solicitó y obtuvo una orden de cateo, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En la diligencia participaron peritos especializados de la FGR, con el respaldo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Qué encontraron las autoridades en la bodega

La inspección del predio en Guasave dejó como resultado el aseguramiento de diez cargadores para arma de fuego, 95 cartuchos y un chaleco balístico. A esto se sumaron ocho vehículos, de los cuales cuatro presentaban blindaje artesanal y reporte de robo vigente.

Los indicios recuperados, junto con el inmueble, fueron puestos a disposición del MPF adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa. La dependencia continúa con la indagatoria por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

PUBLICIDAD

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave. FGR

El aseguramiento se dio como consecuencia directa de la denuncia ciudadana que derivó en la detección del predio.

El fenómeno de los vehículos “monstruo” en Sinaloa

El aseguramiento en Guasave se inscribe en una tendencia que crece en la entidad. Los decomisos de vehículos con blindaje artesanal realizados por la Defensa se multiplicaron más de 14 veces en una década, al pasar de 18 unidades en 2015 a 274 en 2025 a nivel nacional.

Mientras Tamaulipas concentra el mayor registro histórico con 415 unidades entre 2015 y 2025, Sinaloa muestra el crecimiento más acelerado en los últimos años. Entre 2015 y 2023, la Defensa reportó apenas siete “monstruos” asegurados en el estado; la cifra pasó a 28 en 2024 y a 61 en 2025.

PUBLICIDAD

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave. FGR

En lo que va de 2026, los comunicados del Gabinete de Seguridad permiten documentar al menos 22 unidades de este tipo decomisadas en el país, de las cuales Sinaloa concentra 16, equivalentes a 73 por ciento del total identificado.

Los aseguramientos en la entidad se han registrado en municipios como Concordia, El Rosario, Escuinapa, Culiacán, Cosalá, Navolato y Mazatlán, en paralelo con la disputa interna que mantiene enfrentadas a las principales facciones del Cártel de Sinaloa.

Participación de fuerzas federales y estatales

En las acciones contra las organizaciones criminales en el estado han participado elementos del Ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la FGR y corporaciones de seguridad estatales. Entre noviembre de 2024 y agosto de 2026, fueron destruidas 289 unidades de blindaje artesanal como parte del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, de acuerdo con comunicados de la propia FGR y del Gabinete de Seguridad.

PUBLICIDAD

Las autoridades federales indican que el crimen organizado utiliza principalmente vehículos de tres toneladas y media para convertirlos en unidades de ataque, con blindajes adaptados para resistir calibres 7.62, 5.56 y hasta calibre .50 en algunos casos.

Qué son los vehículos “monstruo” del crimen organizado

Los “monstruos” son vehículos modificados artesanalmente que los grupos del crimen organizado utilizan como máquinas de combate en campo abierto y zonas urbanas. Toman como base camionetas de carga pesada, como una Ford F-350, F-450, Dodge RAM o Chevrolet Tahoe, a las que se les sueldan placas de acero en puertas, motor, techo y carrocería.

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave. FGR

Su costo de fabricación supera los dos millones de pesos por unidad y su blindaje resiste ráfagas de fusiles AK-47 y disparos de calibre .50, de acuerdo con datos de la FGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

PUBLICIDAD

El origen de estas unidades se remonta a 2010, en los municipios fronterizos del noreste de México. Fue Heriberto Lazcano Lazcano, conocido como El Lazca y líder de Los Zetas, quien los desarrolló aplicando su formación militar.

Las versiones más recientes ya no corresponden a reparaciones de taller mecánico. Incorporan placas de acero de grado militar tipo MIL-A 46100, adquiridas en Estados Unidos, capaces de resistir explosivos y el impacto de bombas lanzadas desde drones, además de aspilleras en las puertas para disparar desde el interior.