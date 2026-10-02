Receta de mole de olla: el caldo tradicional mexicano a base de carne de res y verduras frescas repleto de sabor

El mole de olla es uno de esos platos mexicanos que reconfortan desde el primer sorbo: un caldo rojizo, ligeramente picante y lleno de sabor, con carne de res tierna y verduras frescas.
Tradicional del centro de México, suele prepararse con chambarete, pecho o aguja, además de chiles secos, elote, calabacita, judías verdes y epazote. Se sirve muy caliente, con limón, cebolla y cilantro fresco.
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Receta de mole de olla
El mole de olla es un caldo sustancioso de carne de res, chiles secos y verduras. La técnica principal consiste en cocer la carne a fuego lento, preparar una salsa de chiles y añadir las verduras por orden de dureza para conservar su textura.
Tiempo de preparación
- Preparación: 30 minutos.
- Cocción: 2 horas.
- Tiempo total: 2 horas y 30 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de chambarete de res con hueso.
- 300 g de pecho o aguja de res.
- 2,5 l de agua.
- 4 chiles guajillos.
- 2 chiles anchos.
- 1 chile pasilla.
- 3 tomates maduros.
- 1 cebolla blanca.
- 4 dientes de ajo.
- 2 elotes cortados en trozos.
- 2 zanahorias.
- 2 patatas.
- 2 calabacitas.
- 1 chayote.
- 200 g de judías verdes.
- 1 rama de epazote fresco.
- 1 cucharadita de comino molido.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- 1 cucharada de aceite vegetal.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- 2 xoconostles, opcionales.
- Limón, cebolla picada y cilantro para servir.
Cómo hacer mole de olla, paso a paso
- Lava la carne y retira el exceso de grasa. Deja una pequeña parte para aportar sabor al caldo.
- Coloca el chambarete y el pecho en una olla grande. Añade el agua, media cebolla, 2 dientes de ajo y sal.
- Lleva a ebullición. Retira la espuma que suba a la superficie.
- Baja el fuego, tapa la olla y cocina durante 1 hora y 30 minutos, hasta que la carne comience a estar tierna.
- Limpia los chiles. Retira los tallos y las semillas para controlar el picante.
- Tuesta los chiles durante unos segundos en una sartén sin aceite. No los quemes, porque aportarían un sabor amargo.
- Coloca los chiles en agua caliente durante 10 minutos para que se hidraten.
- Asa los tomates, la otra mitad de la cebolla y los 2 dientes de ajo restantes.
- Tritura los chiles hidratados con los tomates, la cebolla, el ajo, el comino, el orégano y 1 taza del caldo de la carne.
- Cuela la salsa con un colador fino. Este paso ayuda a conseguir un caldo más limpio y agradable.
- Calienta el aceite en una sartén. Vierte la salsa y cocínala durante 10 minutos a fuego medio.
- Incorpora la salsa colada a la olla de la carne. Mezcla y deja que hierva suavemente durante 15 minutos.
- Añade los elotes, las zanahorias, las patatas, el chayote y los xoconostles, si los utilizas.
- Cocina durante 20 minutos.
- Agrega las judías verdes y las calabacitas. Continúa la cocción durante 10 o 15 minutos más.
- Incorpora el epazote en los últimos 5 minutos. No lo añadas demasiado pronto, porque su aroma puede volverse dominante.
- Rectifica de sal y pimienta. La carne debe separarse con facilidad del hueso y las verduras deben quedar tiernas, pero enteras.
- Sirve el mole de olla muy caliente. Acompaña con cebolla picada, cilantro y unas gotas de limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados por porción:
- Calorías: 430 kcal.
- Proteínas: 35 g.
- Grasas: 18 g.
- Hidratos de carbono: 32 g.
- Fibra: 8 g.
- Sodio: 650 mg aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
- Guarda el mole de olla en la nevera dentro de un recipiente hermético.
- Se conserva durante 3 días.
- Deja que se enfríe antes de taparlo, pero no lo mantengas más de 2 horas a temperatura ambiente.
- También puedes congelarlo durante 2 meses.
- Para recalentarlo, caliéntalo a fuego medio hasta que alcance una temperatura uniforme.
- Si lo congelas, es mejor guardar las calabacitas aparte para evitar que pierdan demasiada textura.
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