Desde Lupita D’Alessio hasta Lucero, celebridades piden votos para llevar a Yahir a la final de La Casa de los Famosos México

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El cantante mexicano Yahir está recibiendo llamados de voto de Lupita D’Alessio, Lucero, Mijares, Lucero Mijares, María León, Carín León, Carlos Rivera, Kalimba, Horacio Palencia y Julio César Chávez rumbo a la final de La Casa de los Famosos México, programada para este domingo 4 de octubre.

La campaña a favor del cantante sonorense se intensificó en redes sociales con videos en los que figuras del espectáculo, la música y el deporte están invitando a sus seguidores a respaldarlo dentro del reality de Televisa.

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El apoyo también llegó desde Hermosillo, un grupo gasolinero de la capital de Sonora anunció que rifará un tanque lleno de combustible entre las personas que presenten una captura de pantalla de su voto por el intérprete. La dinámica contempla realizar el sorteo este domingo 4 de octubre.

Los participantes deberán enviar la evidencia de su voto al número mostrado en el cartel de la promoción y proporcionar su nombre completo para quedar registrados en la rifa.

(Captura de pantalla)

Lupita D’Alessio, Lucero y otras celebridades piden votar por Yahir

Lupita D’Alessio aparece en uno de los videos compartidos para la campaña con un saludo militar y el mensaje: “Team #Yahir”.

La cantante expresó así su respaldo al exintegrante de La Academia en los últimos días de competencia.

Lucero también se sumó a la dinámica, en una grabación difundida en redes sociales, la intérprete hace un saludo frente a la cámara mientras aparece la frase: “Vota x Yahir”.

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Lucero Mijares, hija de Lucero y Mijares, participa en otro mensaje de apoyo, la joven cantante repite el gesto y pide al público votar por Yahir durante la etapa en que los habitantes están dependiendo por completo de la decisión de la audiencia.

Mijares compartió su respaldo mediante sus redes sociales, el cantante se sumó a los llamados públicos en favor de Yahir, con quien ha coincidido en la industria musical durante varios años.

María León también aparece entre las artistas que están respaldando al finalista, la cantante compartió un video para pedir votos y defendió la forma en que Yahir se ha conducido dentro de La Casa de los Famosos México.

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La exintegrante de Playa Limbo ha trabajado con Yahir en proyectos musicales y teatrales, su mensaje se integró a una serie de videos que busca movilizar a los seguidores del cantante antes del cierre de las votaciones.

La campaña a favor del cantante sonorense se intensificó en redes sociales con videos en los que figuras del espectáculo, la música y el deporte están invitando a sus seguidores a respaldarlo dentro del reality. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Víctor García y Carlos Rivera se unen a la campaña por Yahir

Víctor García mostró su respaldo al sonorense. Yahir compartió una fotografía junto a su excompañero de La Academia y lo llamó “compadre”, mientras el intérprete invitó al público a votar para llevarlo a la final.

Carlos Rivera se sumó con un llamado en redes sociales, el exacadémico publicó una imagen junto a Yahir y pidió apoyo para que el cantante gane La Casa de los Famosos México.

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Ambos mantienen una cercanía surgida de su paso por el reality musical que marcó el inicio de sus carreras.

Carín León envió un mensaje desde sus redes sociales para apoyar a su “paisano”, el cantante de regional mexicano mandó un abrazo a Hermosillo y pidió a sus seguidores votar por Yahir en la competencia.

Kalimba utilizó sus historias y publicaciones para pedir votos por su colega, destacando la relación que mantiene con Yahir y se sumó a los artistas que buscan llevarlo hasta la última gala.

Los exacadémicos se unieron a la campaña que busca llevarlo hasta la última gala. (Captura de pantalla )

Horacio Palencia y Julio César Chávez ampliaron el apoyo

Horacio Palencia publicó mensajes para invitar a la comunidad musical a votar por Yahir.

El compositor sinaloense se unió a los llamados dirigidos a los seguidores del reality y a quienes han acompañado la carrera del cantante desde sus primeros años.

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Julio César Chávez también está respaldando al finalista, el gran campeón mundial de boxeo visitó el reality y después difundió mensajes en sus redes y plataformas oficiales para pedir votos por el sonorense.

Después de ingresar a la casa Julio César Chávez compartió diversas publicaciones en apoyo a Yahir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yahir llegó a la última etapa de la competencia como uno de los favoritos después de que Ernesto Laguardia quedó eliminado y se convirtió en el séptimo lugar de la cuarta temporada.

Ernesto Laguardia quedó en séptimo lugar antes de la final

Ernesto Laguardia se convirtió en el séptimo lugar de La Casa de los Famosos México durante la gala del miércoles 30 de septiembre.

El actor quedó fuera de la competencia tras recibir menos votos del público que sus compañeros en la primera eliminación de la semana final.

Ernesto Laguardia se convirtió en el séptimo lugar de La Casa de los Famosos México 2026. (La Casa de los Famosos México)

Con su salida, Yahir, Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz continuaron en la contienda.

El 1 de octubre se definirá al sexto lugar y solo cinco habitantes obtendrán su pase a la gala decisiva.

La final se realizará este domingo 4 de octubre, cuando el público elegirá al ganador de la temporada.

El habitante con mayor respaldo recibirá el premio de 4 millones de pesos y apagará las luces de la casa.

La votación está disponible en los periodos habilitados por la producción mediante el sitio oficial y el código QR mostrado durante las transmisiones.