México

Andy López Beltrán sí buscará el fuero: hijo de AMLO va por la diputación federal en Tabasco

El militante de Morena deja atrás los escándalos para contender en el proceso interno rumbo a los comicios de 2027

Andrés Manuel López Obrador, exsecretario de Organización de Morena, dio a conocer su postulación en el proceso interno rumbo a los comicios del 2027. (RS)

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Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la noche de este 1 de octubre su inscripción a la convocatoria del proceso interno para contender por una candidatura a la diputación federal del Distrito 6 en Tabasco.

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, el exsecretario de Organización de Morena compartió la noticia, donde precisó que continúa con los recorridos en territorio, pese a que sus actividades no entran dentro de lo estipulado por el calendario electoral.

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“El día de hoy me registré como aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional del sexto distrito federal electoral de Tabasco. De igual forma, continuamos con nuestros recorridos. El día de hoy vamos a visitar Río Tinto, tercera sección en el municipio de Centro. Vamos a visitar E. Alvarado Gimbal en el municipio de Centro”, comentó el tabasqueño.

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