Cae “La Princess” y dos hombres más por el asesinato de “El Chino Yep”, coordinador del Partido PAZ en Veracruz

Guillermo Pamuce fue asesinado el pasado 23 de septiembre en un fraccionamiento de Coatzacoalcos. Crédito: Redes Sociales

Guardar

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz capturaron este jueves 1 de octubre a Suhey “N”, alias “La Princess”, junto con dos hombres más, señalados como presuntos responsables del homicidio de Guillermo Pamucé Yep, coordinador regional del Partido PAZ en el sur de la entidad. La detención llegó ocho días después del crimen, cometido el 23 de septiembre en un fraccionamiento de Coatzacoalcos.

Pamucé Yep, mejor conocido como “El Chino Yep”, tenía 48 años y llegó a la coordinación estatal del PAZ tras haber sido regidor de Jáltipan en la administración municipal anterior. La organización política, con reconocimiento reciente del Instituto Nacional Electoral, lo describió como parte central de su proyecto político rumbo a la elección de 2027.

PUBLICIDAD

“La Princess” fue ubicada por videovigilancia y vinculada al “Grupo Sombra”, según reportes

La detención de Suhey “N” se concretó en una vivienda de la colonia Benito Juárez, en Coatzacoalcos, cuando agentes de la Fiscalía ejecutaron una orden de aprehensión en su contra, de acuerdo con reportes de medios locales. Presuntamente las autoridades la ubicaron gracias al sistema de videovigilancia del fraccionamiento Veleros -sitio del crimen-, por lo que era buscada desde el día de los hechos.

La mujer fue señalada como presunta integrante de un grupo delictivo que operaría en la región, con posible implicación en otros homicidios ocurridos en Coatzacoalcos. Tras el arresto, el medio Latinus identificó a esa célula como el “Grupo Sombra”, dedicado al narcotráfico y al cobro de piso en la zona, y precisó que los dos hombres detenidos junto a ella pertenecerían a esa misma estructura.

PUBLICIDAD

El político fue asesinado la tarde de este 23 de febrero en el municipio de Coatzacoalcos. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía General del Estado no ha revelado hasta el momento detalles sobre las circunstancias de las capturas ni ha difundido imágenes de las personas aprehendidas. Tampoco se ha precisado si los detenidos cuentan con antecedentes penales previos o si enfrentan procesos judiciales adicionales vinculados a otros hechos violentos en la región.

El homicidio ocurrió a plena luz del día en el fraccionamiento Veleros

El ataque se registró la tarde del miércoles 23 de septiembre, pasadas las 15:00 horas, sobre la avenida Jirafas, cerca del cruce con Malecón Costero, dentro del fraccionamiento Veleros, en la colonia Punta Caracol. Pamucé Yep se encontraba cerca de un predio donde se realizaban trabajos de construcción cuando los agresores lo interceptaron. Posteriormente se supo que en ese fraccionamiento habitaba la víctima.

PUBLICIDAD

Testigos citados por la prensa local relataron que los responsables dispararon contra la víctima más de diez veces antes de huir a bordo de un vehículo cuyo destino se desconoce. El ataque provocó el arribo inmediato de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, aunque en ese momento no hubo reporte de personas detenidas.

Hombres armados asesinaron al político la tarde de este 23 de septiembre. Crédito: H. Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz 2022-2025

Tras confirmarse el crimen, la dirigencia estatal del PAZ calificó el hecho como “un atentado directo contra la convivencia democrática” y describió a Pamucé Yep como “un hombre comprometido” y “pilar fundamental” del partido. En un boletín firmado por Gonzalo Guízar Valladares, presidente estatal del partido, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la fiscal general de la República Ernestina Godoy Ramos, a la gobernadora Rocío Nahle García y a la fiscal estatal Aurelia Jiménez Aguirre una investigación “expedita, transparente y profunda”.

PUBLICIDAD

El diputado local Héctor Yunes Landa también se pronunció sobre el homicidio y señaló a la víctima como sobrino de sus “muy queridos amigos” Gilberto y Gonzalo Guízar. El legislador cuestionó la estrategia de seguridad del municipio y sostuvo que “si el alcalde de Coatzacoalcos utilizara a sus guaruras para patrullar las calles, los ciudadanos no tendrían que padecer la violencia e inseguridad con la que se vive en el sur del estado”.

Un cateo en su domicilio reveló drogas, armas y equipo táctico

Un día después del crimen, la Fiscalía Regional Coatzacoalcos obtuvo una orden de cateo para un inmueble del fraccionamiento Veleros vinculado a “El Chino Yep”. La diligencia derivó en el aseguramiento de bolsas con sustancias similares a narcóticos, básculas grameras, bolsas tipo ziploc y un inhibidor de señal.

PUBLICIDAD

Tras el homicidio de "El Chino Yep" en Coatzacoalcos, autoridades catean su domicilio y encuentran drogas, armas y arsenal bélico. Fiscalía de Veracruz

También fueron localizados armas de fuego, cartuchos de diversos calibres, un objeto con características de silenciador, equipo de cómputo, dispositivos de almacenamiento electrónico y un teléfono celular. Las autoridades recolectaron además documentación diversa que fue integrada a la carpeta de investigación. Durante ese primer cateo no se registraron personas detenidas.

El propósito de la diligencia, según informó la Fiscalía, era determinar la posible relación de esos elementos con el homicidio investigado. Los indicios asegurados fueron sometidos a los dictámenes periciales correspondientes mientras continuaban los actos de investigación para establecer las circunstancias del crimen.

Esto se sabe sobre el “Grupo Sombra” y su operación en Veracruz

Según reportes periodísticos, el Grupo Sombra surgió en 2017 como una escisión del Cártel del Golfo y comenzó operando solo en Tuxpan y Poza Rica, hasta alcanzar un mayor control en cerca de la mitad de los municipios del estado con actividades que van del tráfico de personas y drogas al huachicoleo.

PUBLICIDAD

Su brazo armado es identificado como Mafia Veracruzana, también llamada Fuerzas Especiales Grupo Sombra.

Desde 2021, la célula es señalada por cobrar derecho de piso bajo el argumento de financiar una resistencia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros cárteles. Quienes se niegan a pagar han aparecido desmembrados, colgados o quemados vivos, según denuncias difundidas en redes sociales.

El grupo también ha sido señalado por el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, cuyos restos fueron hallados en un narco rancho de Moloacán en julio pasado. Previamente, la organización fue vinculada al crimen de Irma Hernández Cruz, docente jubilada de 65 años que operaba un taxi en Álamo Temapache y que fue secuestrada y asesinada tras negarse a pagar cuota a la célula.

PUBLICIDAD

Hasta el momento las autoridades no han confirmado de manera oficial la presunta vinculación de los detenidos por el asesinato de “El Chino Yep” con el Grupo Sombra.