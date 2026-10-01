Disclosure cerrará el GP de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Disclosure hará vibrar al AHR.

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La edición 2026 del Gran Premio de México de Fórmula 1 ya tiene definido el acto que pondrá punto final a uno de los fines de semana deportivos más importantes del país. Disclosure DJ-Set será el encargado del After Show, con una presentación que extenderá la celebración después de la actividad en pista y llevará la música electrónica al Estadio GNP Seguros, dentro del complejo del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El anuncio fue realizado este jueves por los organizadores del México GP, quienes confirmaron al proyecto británico como el talento encargado de cerrar la jornada del domingo.

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De esta manera, la experiencia para los aficionados no terminará con la bandera a cuadros, pues habrá una presentación musical posterior a la competencia.

Disclosure llevará su música al cierre del México GP 2026

El After Show está programado para el 1 de noviembre de 2026, fecha en la que terminará el Gran Premio de México.

La actividad de la Fórmula 1 se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que Disclosure formará parte del cierre de tres días de actividades alrededor de la máxima categoría del automovilismo.

Crédito: Facebook

La presentación será en formato DJ-Set, con un repertorio basado en el sonido que ha caracterizado al dúo británico, principalmente relacionado con el house y la música electrónica.

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El escenario será el Estadio GNP Seguros, recinto ubicado dentro del Autódromo y que en los últimos años también se ha convertido en uno de los espacios utilizados para las actividades musicales posteriores a la carrera.

Federico González Compeán, director general del México GP, señaló que la música y el entretenimiento se han convertido en una parte importante de la experiencia que rodea a la carrera mexicana.

La elección de Disclosure mantiene esa estrategia de combinar la competencia en pista con una propuesta musical internacional para los asistentes.

Por ahora, el anuncio oficial confirma la participación de Disclosure DJ-Set y la fecha del After Show, mientras que los detalles específicos sobre el horario de inicio de la presentación deberán darse a conocer posteriormente.

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Disclosure se suma a una tradición de grandes DJs en el GP de México

La presencia de un proyecto electrónico internacional no será algo nuevo para el Gran Premio de México. Desde el regreso de la Fórmula 1 al país, el evento ha utilizado sus presentaciones musicales como parte de la experiencia posterior a la carrera.

Entre los nombres que han pasado por el Autódromo Hermanos Rodríguez destacan Hardwell, quien se presentó en 2017; Armin van Buuren, encargado de la celebración musical de 2018; y Tiësto, quien participó en 2019. Después de la pausa provocada por la pandemia, el evento retomó esta tradición con Kygo en 2021 y Martin Garrix en 2022 y 2023.

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(X/ @GPMexico)

En 2024 también hubo un cambio importante en la propuesta, pues Los Ángeles Azules se convirtieron en el primer grupo mexicano en presentarse en el After Show del México GP.

Su participación ocurrió después del podio y reunió a miles de aficionados en el entonces Foro Sol, actualmente Estadio GNP Seguros.

REUTERS/Eloisa Sánchez TPX IMÁGENES DEL DÍA

Así, Disclosure retomará en 2026 la presencia de un referente internacional de la música electrónica para el cierre del Gran Premio. Su DJ-Set será la última parte de un fin de semana que tendrá como escenario principal al Autódromo Hermanos Rodríguez y que terminará con los motores apagados, pero con la música todavía presente.

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El GP de México 2026 se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre, y el After Show de Disclosure quedará como uno de los actos finales de la jornada. Para los aficionados que asistan a la carrera, la celebración continuará después de la competencia con una presentación que llevará el ambiente de la F1ESTA hasta el escenario del Estadio GNP Seguros.