Imelda Tuñon no le teme a la denuncia de Maribel Guardia y desmiente haber abandonado el país

Imelda Tuñon - (Instagram)

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Imelda Tuñón asegura que no teme la denuncia interpuesta por Maribel Guardia y niega haber abandonado el país tras el inicio del nuevo proceso legal en su contra. En entrevista con el periodista conocido como “El Fernan”, la cantante aseguró que regresó a México sin restricciones judiciales.

“Yo regresé aquí, cero temor por esa denuncia que se me interpuso y de hecho qué bueno que lo hicieron porque creo que le podemos dar un revés bastante favorable”, declaró Tuñón.

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La denuncia incluye tres señalamientos penales

El abogado Alonso Beceiro, representante legal de Maribel Guardia, detalló ante el programa Venga la Alegría que la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Ciudad de México contempla tres puntos. El primero es delitos contra la salud por obtención ilícita de estupefacientes o medicamentos controlados mediante engaño a médicos.

Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

El segundo señalamiento corresponde al suministro de medicamentos controlados a Julián Figueroa, esposo de Tuñón y fallecido en abril de 2023. El tercero plantea la posibilidad de un homicidio del cantante, hijo de Guardia y de Joan Sebastian.

La acción legal surgió después de que Tuñón admitiera, en el podcast Mesa Cero, haber manipulado a su psiquiatra mediante la simulación de episodios de ansiedad e insomnio para conseguir recetas médicas. Según explicó entonces, el objetivo era obtener fármacos para Figueroa, ya que los especialistas que lo atendían se negaban a prescribirle medicamentos para dormir.

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Imelda Tuñón niega haber huido tras conocerse la denuncia

Tras darse a conocer la acción legal de Guardia, Tuñón compartió en sus historias de Instagram imágenes de la carretera rumbo a Reynosa, Tamaulipas, con la leyenda “Bye México”. Publicaciones posteriores con letreros en inglés llevaron a sus seguidores a especular que se encontraba en Houston.

Imelda Tuñón publicó un mensaje personal en redes sociales para Julián Figueroa en su tercer aniversario luctuoso, expresando cariño y agradecimiento, y desactivando los comentarios para proteger a su hijo. (Instagram: @imetunon)

La cantante reapareció en la Ciudad de México y rechazó las versiones sobre una fuga. “Huyendo no estoy y miedo al abogado Beceiro no tengo”, afirmó. Aseguró además que no existe una orden de aprehensión en su contra ni ha recibido notificación que le impida salir del territorio nacional.

Sobre el viaje, Tuñón aclaró que sí ocurrió, aunque evitó precisar la fecha exacta por motivos de seguridad. “Yo no puse en qué fecha lo hice, nada más puse que me fui; sí sucedió, pero no les puse cuándo, tampoco soy tonta como para poner mi paradero en el momento en que estoy ahí”, explicó.

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La limpieza de la habitación tras la muerte de Julián Figueroa

Durante la entrevista, la reportera cuestionó a Tuñón sobre versiones que indican que, tras la muerte de Figueroa, ella habría limpiado la habitación donde ocurrió el deceso. “También se dice que en el momento tras la muerte te pusieron a limpiar la habitación, de qué limpiaste la habitación tú, por qué tenías que limpiarla”, preguntó la periodista.

La joven actriz se sinceró sobre los estragos que dejó en su hijo el conflicto con Maribel Guardia. Créditos: IG, Imelda Tuñón - José Julián -Maribel Guardia

Tuñón respondió sin negar el hecho, pero matizó su participación. “No fui la única persona que limpió, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también se va a investigar dentro de la carpeta”, contestó.

La familia conocía la situación de Julián Figueroa

La entrevista abordó también si la depresión que atravesaba Figueroa lo habría llevado a consumir un mayor número de sustancias tóxicas, lo que finalmente pudo afectar su corazón. Tuñón no respondió de forma directa a esta pregunta, pero dejó entrever que la situación de su expareja era compleja y que toda la familia tenía conocimiento de ella.

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“Híjole, yo creo que todo mundo sabía lo que estaba pasando y todos en la familia dijimos muchas mentiras, la verdad, para cubrir esto, para mantener a flote la familia, para mantenernos unidos y al final del día no salieron bien las cosas porque sí le fue bastante mal, pero digo, ya era un adulto, ya lo que él hizo y lo que no hizo, y cómo se sentía pues sí hubiéramos podido intervenir, hubiéramos intervenido”, mencionó.

Maribel Guardia centró su publicación en el recuerdo íntimo de su hijo y en el vínculo que mantiene con él a través de la memoria. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

Maribel Guardia expresa preocupación por su nieto

Maribel Guardia dio sus primeras declaraciones sobre la denuncia que presentó contra su exnuera. La actriz señaló que no estaba tranquila tras conocer la salida del país de Tuñón y pidió “que el niño esté bien”, en referencia a su nieto de 9 años.

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Guardia afirmó que no quería proceder legalmente contra la viuda de su hijo, pero que “no hubo remedio”. La actriz lleva aproximadamente dos años sin poder ver a su nieto, en medio de un proceso que mantiene con Tuñón relacionado con custodia, manutención y herencia del menor.

El conflicto entre ambas se desarrolla desde la muerte de Figueroa en abril de 2023 y ha sumado distintos procedimientos legales a lo largo de los últimos dos años. La nueva denuncia abre un frente adicional a la disputa que ya existía entre la actriz y su exnuera.