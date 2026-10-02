Iron Maiden en CDMX: conoce el setlist que tocaría el viernes 2 de octubre en el Estadio GNP

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Iron Maiden se presenta este viernes 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, dentro del Run For Your Lives World Tour, gira con la que la banda británica celebra 50 años de carrera. La apertura de puertas está programada para las 16:30 horas y el concierto inicia a las 21:00 horas.

El recinto puede recibir alrededor de 65,000 personas en esta configuración, de acuerdo con Lifeboxset. Anthrax funciona como banda soporte de la noche.

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El repertorio se concentra en los primeros nueve discos de la banda

La gira tiene un concepto definido: el setlist se limita a canciones de los primeros nueve álbumes de estudio, desde Iron Maiden (1980) hasta Fear of the Dark (1992). Eso deja fuera material de discos posteriores como Brave New World, Dance of Death, The Final Frontier o Senjutsu.

Lead singer Bruce Dickinson of Iron Maiden performs at the rock and metal festival Copenhell on Refshaleoeen in Copenhagen, Denmark June 18, 2022. Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Con base en las fechas previas de esta gira, el posible setlist para el show en la capital mexicana incluye “Murders in the Rue Morgue”, “Wrathchild”, “Killers”, “Phantom of the Opera”, “The Number of the Beast”, “Infinite Dreams”, “Powerslave”, “2 Minutes to Midnight”, “Rime of the Ancient Mariner”, “Run to the Hills”, “Seventh Son of a Seventh Son”, “The Trooper”, “Hallowed Be Thy Name” e “Iron Maiden”. El cierre contempla “Churchill’s Speech”, “Aces High”, “Fear of the Dark” y “Wasted Years”.

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Bruce Dickinson adelantó que temas como “Hallowed Be Thy Name”, “Run to the Hills”, “The Trooper”, “The Number of the Beast”, “Killers”, “Powerslave” y “2 Minutes to Midnight” forman parte central de esta etapa del tour. El orden todavía podría cambiar durante la presentación en México.

Los boletos generales aparecen agotados en Ticketmaster

La venta regular de boletos para el concierto principal aparece como “sin disponibilidad” en Ticketmaster. La plataforma mantiene activos únicamente productos adicionales como Fast Lane, experiencias lounge y opciones de transporte, que no incluyen necesariamente la entrada al evento.

Antes del agotamiento, los precios de los boletos oscilaban entre 967.25 pesos en la zona Naranja C y 3,209 pesos en la Zona GNP. Las zonas intermedias incluían Verde B en 2,465 pesos, General A en 2,207.25 pesos, Verde C en 1,339.25 pesos, Naranja B en 1,823.25 pesos y General B en 1,463.25 pesos.

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StubHub mantiene entradas disponibles para quienes no consiguieron boleto en la venta oficial. Ticketmaster suele liberar un remanente un día antes del evento en casos similares.

¿Dónde está ubicado y cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

El recinto se encuentra en Viaducto Río de la Piedad s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

La opción de transporte público más recomendada es la Línea 9 del Metro, color café, con las estaciones Ciudad Deportiva o Velódromo como las más cercanas al recinto. Desde ahí los asistentes pueden caminar hacia la Puerta 6 del complejo. El costo del Metro es de 5 pesos por viaje.

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(X/@EstadioGNP)

Quienes prefieran el Metrobús pueden bajar en las estaciones UAM-Iztapalapa o UPICSA de la Línea 2, con un costo de 6 pesos por viaje. En ambos casos se requiere tarjeta de movilidad integrada para ingresar al sistema.

Para quienes lleguen en automóvil, el estacionamiento general está disponible con cupo limitado por la Puerta 15 sobre la calzada Añil y la Puerta 9 sobre Viaducto Río de la Piedad. Los accesos vehiculares también pueden habilitarse por las puertas 7, 8, 9 y 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La taquilla del día del evento opera en la puerta 6 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, normalmente de 10:00 a 22:00 horas. El recinto advierte que los accesos pueden cambiar según la configuración del evento.

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Objetos que están prohibidos en el Estadio GNP

CIUDAD DE MÉXICO, 24MARZO2025.- En su tercer concierto, Shakira volvió a conquistar al Estadio GNP Seguros con un show que reunió a 65 mil personas. Hoy se hizo aún más profunda la conexión con sus fans en canciones como “Monotonía”, “Última” (tema del que estrenó su video como sorpresa para sus fans durante el segundo show) y la infaltable “Antología”, tema con el que la estrella colombiana se entregó hasta las lágrimas al público mexicano. Con una producción impecable, Shakira cerró la noche con Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, un himno que se ha consagrado como el cierre perfecto en esta gira. FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM

El Estadio GNP Seguros solo permite el ingreso de bolsas de máximo 10 por 15 por 30 centímetros, de preferencia transparentes, además de cangureras y bolsas de mano pequeñas.

Entre los objetos prohibidos figuran objetos punzocortantes, mascotas, láseres, comida y bebidas, sombrillas, aerosoles, botellas de cualquier tipo y latas. También está restringido el ingreso de cámaras profesionales de fotografía o video y equipo profesional de grabación de audio.

El recinto sí permite lentes de sol, baterías externas para celular, tapones para oídos, gorras, binoculares sin láser y cámaras no profesionales, todos sujetos a revisión. Ticketmaster recomienda descargar con anticipación los boletos digitales y acudir con tiempo suficiente para evitar contratiempos en los accesos.

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