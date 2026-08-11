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Ceci Flores pide a Sheinbaum un operativo como Sembrando Vida para buscar desaparecidos: “Tantas autoridades agarrando palas y picos...”

La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora exigió a la presidenta replicar el despliegue de 400.000 personas que sembró 6,600.000 árboles el domingo, pero para localizar fosas clandestinas en todo el país

Ceci Flores pide a Sheinbaum un operativo como Sembrando Vida para buscar desaparecidos: "Tantas autoridades agarrando palas y picos..." (X/Ceci Flores)
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La madre buscadora Ceci Flores le pidió este lunes a la presidenta Claudia Sheinbaum implementar un operativo nacional para localizar personas desaparecidas con la misma escala del despliegue institucional que el gobierno federal realizó el pasado domingo 9 de agosto durante la jornada nacional de Sembrando Vida.

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora publicó un video en redes sociales en el que comparó las palas y picos usados para plantar árboles con las herramientas que los colectivos utilizan para abrir la tierra en busca de restos humanos.

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“Estaba impactada viendo tantas autoridades agarrando palas, agarrando picos para hacer hoyas para plantar árboles, cuando nosotras las madres agarramos las palas para desenterrar la muerte”, dijo Flores en el video.

La activista señaló que los colectivos de familiares no tienen suficiente personal, herramientas ni apoyo técnico para sostener las labores de búsqueda en campo.

En un video publicado en redes sociales, la líder de Madres Buscadoras de Sonora pidió a Sheinbaum movilizar al Ejército, la Guardia Nacional y los gobernadores para una jornada nacional de búsqueda de personas desaparecidas. (Captura de pantalla/CUARTOSCURO)
En un video publicado en redes sociales, la líder de Madres Buscadoras de Sonora pidió a Sheinbaum movilizar al Ejército, la Guardia Nacional y los gobernadores para una jornada nacional de búsqueda de personas desaparecidas. (Captura de pantalla/CUARTOSCURO)

El colectivo que Flores fundó agrupa hoy a más de 2.000 familias, ha localizado más de 1.500 personas en fosas clandestinas y ha encontrado con vida a más de 1.300. La organización se convirtió en referencia nacional para otros colectivos de búsqueda y llevó a Flores a ser incluida en la lista de las 100 Mujeres de la BBC en 2022.

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Flores compara el despliegue de reforestación con la precariedad de las búsquedas

La jornada que detonó el llamado de Flores movilizó a más de 400.000 sembradores, a las Fuerzas Armadas —Ejército, Guardia Nacional y Marina—, a los 31 gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La meta fue sembrar 6,600.000 árboles y plantas y un millón de semillas en 32.184 hectáreas de las 32 entidades del país, con miras a producir y plantar mil 500 millones de plantas, árboles y semillas al 2030.

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, 09AGOSTO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, encabezó la Jornada Nacional de Reforestación, que se llevó a cabo en las inmediaciones del Volcán Popocatépetl. Estuvo acompañada por Alicia Bárcenas, titular de Semarnat, elementos del Ejército, Marina y Conafor. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, 09AGOSTO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, encabezó la Jornada Nacional de Reforestación, que se llevó a cabo en las inmediaciones del Volcán Popocatépetl. Estuvo acompañada por Alicia Bárcenas, titular de Semarnat, elementos del Ejército, Marina y Conafor. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Para zonas de difícil acceso, el gobierno desplegó drones agrícolas capaces de dispersar 660.000 semillas de 16 especies forestales en 12 sitios de 13 estados. Sheinbaum también firmó el Decreto que declara el segundo domingo de agosto de cada año como el “Día Nacional de la Reforestación” y pronunció el juramento para las y los Defensores del Medio Ambiente.

En ese mismo acto, la presidenta propuso renombrar el Paso de Cortés —donde arrancaron las labores reforestadoras en San Nicolás de los Ranchos, Puebla— como el “Paso de los Pueblos Indígenas”, en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Flores señaló que esa misma capacidad de convocatoria debe dirigirse a la búsqueda de desaparecidos: “Me gustaría, presidenta, que así como implementó un operativo tan grande en todo el país para sembrar vida, implemente uno más grande que ese para desenterrar la muerte, porque nos faltan manos, nos faltan pies, nos faltan herramientas para seguir buscando nuestros desaparecidos”.

Una búsqueda que comenzó en 2019 y que aún no termina

Cei Flores retomó las jornadas de búsqueda tras hallar a su hijo. | Jovany Pérez
Cei Flores retomó las jornadas de búsqueda tras hallar a su hijo. | Jovany Pérez

Ceci Flores inició su labor en 2019, cuando un comando armado interceptó a sus hijos Marco Antonio Sauceda Rocha, de 32 años, y a Jesús Adrián en Bahía de Kino, Sonora. Marco Antonio vestía pantalón negro de mezclilla, camiseta guinda Nike y zapato negro el día que fue privado de la libertad, según su ficha de búsqueda. Jesús Adrián fue liberado días después, tras una confrontación directa de Flores con quien señalaban como líder del grupo armado, un sujeto apodado “El Comander”, a quien amenazó en su propia casa para exigir la devolución de sus hijos.

Marco Antonio no regresó. En 2022 y 2023, pruebas de ADN descartaron que restos hallados en Bahía de Kino correspondieran a él. Fue hasta marzo de 2026 cuando análisis de genética forense confirmaron que los fragmentos óseos que Flores localizó en el kilómetro 46 de la carretera 26, en Hermosillo, eran de su hijo. “Ninguna madre merece recoger solamente huesos de su hijo”, dijo entonces.

Alejandro Guadalupe Islas Flores . REUTERS/Michelle Freyria
Alejandro Guadalupe Islas Flores . REUTERS/Michelle Freyria

Antes de Marco Antonio, Flores ya buscaba a su hijo mayor Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido desde 2015 en Los Mochis, Sinaloa, cuando tenía 21 años. Alejandro sigue sin aparecer.

La búsqueda ha tenido un alto costo personal para Flores: ha perdido su matrimonio, su casa y su estabilidad, y ha recibido amenazas de muerte que la llevaron a obtener protección gubernamental. Días antes de publicar el video dirigido a Sheinbaum, la activista reveló en el Consejo Nacional del partido Somos México que el senador Adán Augusto López le dijo en algún momento: “Si no quieres ser perseguida por los delincuentes, ya no busques”.

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