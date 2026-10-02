México

Mario Bezares está asustado por Gala Montes: planea buscarla porque la considera como su hija

La actriz fue cercana a él durante la realización de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México

Mario Bezares y Gala Montes se volvieron muy amigos durante el reality show (capturas de pantalla)
Mario Bezares y Gala Montes se volvieron muy amigos durante el reality show (capturas de pantalla)
Guardar

Mario Bezares confesó en el programa De Primera Mano que planea reencontrarse con Gala Montes, a quien considera su hija, después de meses marcados por las controversias de la actriz.

El conductor reconoció sentirse “azorado y asombrado” ante lo ocurrido y aseguró que necesita escuchar de ella misma qué está pasando en su vida.

PUBLICIDAD

“No he podido hablar con ella, quiero hablar con ella antes. No conozco a detalle cómo está. Estoy azorado y asombrado, pero pues necesito platicar con mi hija para que me ponga al tanto de qué está pasando, qué está sucediendo”, declaró Bezares ante las cámaras del programa.

Bezares admitió desconocer el paradero exacto de la actriz en este momento. “No sé si siga en Las Vegas o en Los Ángeles. La voy a buscar, ojalá nos podamos ir a cenar y platicar qué está sucediendo”, expresó el conductor, quien estuvo alejado de los reflectores mes y medio por motivos de trabajo durante el periodo más intenso de las polémicas de Montes.

PUBLICIDAD

El cariño que dice sentir por ella lo extendió también al resto de quienes integraron el llamado Team Mar durante la segunda temporada del reality: “Yo les tengo un gran amor tanto a Karime como a Briggite, a mi mujer Arath y a Gala”.

El último contacto que tuvo con la actriz fue por WhatsApp. “Ella está bien, lo último que yo platiqué con ella fue por WhatsApp y me dijo ‘yo estoy bien, pa’, pero ahorita no he tenido la oportunidad de hablar con ella”, añadió.

El paso relámpago de Gala por La Casa de los Famosos México 2026 encendió la alarma

Gala Montes con vestimenta negra, cabello oscuro con fleco rubio y maquillaje expresivo sobre un fondo de colores brillantes
Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

El 6 de septiembre, Galilea Montijo presentó a Gala Montes como la habitante sorpresa número 19 de la cuarta temporada del reality, en sustitución de Aldo Rendón. La permanencia de la actriz dentro de la casa duró apenas 48 horas: el 8 de septiembre, la producción confirmó su salida por decisión propia, sin detallar las circunstancias del abandono.

Tras el episodio, la propia Gala realizó una transmisión en la que explicó que su salida respondió a desacuerdos con el equipo de producción. Aseguró que la sacaron, versión que contrasta con el comunicado oficial del programa. En medio de la confusión, circularon también versiones sobre la falta de productos de higiene personal dentro de la casa como parte del conflicto.

Un cambio de imagen radical disparó la preocupación por Gala Montes

La actriz aseguró ser accionista de un restaurante en la Ciudad de México.
La actriz se cambió de look de manera radical (Captura de pantalla )

Pocos días después de abandonar el reality, Montes se dejó ver con un corte de cabello que incluyó los laterales de la cabeza completamente rapados. Las imágenes generaron revuelo entre los internautas, muchos de los cuales expresaron temor de que la actriz atravesara una crisis emocional.

El comediante Ricardo O’Farrill pidió empatía para Montes y relacionó los cambios estéticos con posibles episodios psicóticos temporales, una lectura que la propia actriz rechazó públicamente, acusándolo de buscar notoriedad a su costa.

Poncho de Nigris, por su parte, sugirió que podría requerir atención en un centro de rehabilitación ante un supuesto consumo de sustancias, versión que Montes también negó.

Un viaje a Las Vegas y el reencuentro con su expareja alimentaron la conversación

Gala Montes reconoce crisis y se reencuentra con su expareja Icho Van, “se me está cayendo todo a pedazos” (Redes Sociales)
Gala Montes reconoce crisis y se reencuentra con su expareja Icho Van, “se me está cayendo todo a pedazos” (Redes Sociales)

Tras dejar el reality, Gala reapareció en Las Vegas junto a Icho Van, integrante de la banda Jenny and the Mexicats y expareja suya. La actriz explicó en un mensaje en X que el músico viajó para acompañarla porque sentía que “se le estaba cayendo todo a pedazos”, aunque descartó que el reencuentro implicara una reconciliación sentimental.

En ese mismo viaje, Montes protagonizó un cruce de palabras con el comediante Iván “La Mole” Fematt, cercano a Adrián Marcelo, con quien Montes mantuvo una relación tensa desde la segunda temporada del reality. Según ambas versiones, la actriz lo insultó y hizo un comentario sobre su apariencia física durante el encuentro.

Adrián Marcelo, en una entrevista reciente, aseguró haber hecho una tregua con Montes a través de representantes y deseó que la situación de la actriz se resuelva pronto. “Ojalá que esté bien, no soy nadie para diagnosticar, aseverando si está bien o mal. Ojalá que todo lo que vemos en redes sea una estrategia para que su música llegue más lejos”, declaró el regiomontano.

Brenda Bezares y Arath de la Torre ya habían extendido su apoyo antes que Mario

El actor habló sobre la distancia con la actriz y confirmó que intentaron ayudarla en varias ocasiones.
El actor habló sobre la distancia con la actriz y confirmó que intentaron ayudarla en más de una ocasión. (Captura de pantalla )

Antes de que Mario Bezares se pronunciara públicamente, su esposa Brenda Bezares había hablado sobre la situación de Montes en distintas ocasiones. “Si alguien ha estado pendiente de Gala, ha sido Mario y Arath. Siempre pendiente”, afirmó Brenda semanas atrás, al tiempo que reiteró que su hogar permanece abierto para la actriz quien considere acudir.

“Yo siempre le he dicho que mi familia es su familia, que mi casa es su casa, que la esperamos siempre con los brazos abiertos”, añadió la conductora, quien reconoció no estar de acuerdo con el ingreso de Montes al reality en septiembre. Arath de la Torre también confirmó que los integrantes del extinto Team Mar han intentado acercarse a la actriz para ofrecerle ayuda en distintos momentos.

<br>

Temas Relacionados

Gala MontesMario Bezaresmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Manifestación en el IMSS termina con portazo: policías de la CDMX protegen la sede del sindicato

Tras horas de protesta y bloqueos, un grupo de manifestantes ingresó al inmueble del SNTSS para exigir atención a sus demandas laborales y sindicales

Manifestación en el IMSS termina con portazo: policías de la CDMX protegen la sede del sindicato

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Las autoridades capitalinas realizaron tres cateos y dos detenciones en flagrancia; los arrestados estarían relacionados con una célula dedicada a la distribución de narcóticos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave

Una alerta vecinal permitió que las autoridades federales incautaran varias unidades con blindaje pesado, armamento y cartuchos almacenados

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave

Iron Maiden en CDMX: conoce el setlist que tocaría el viernes 2 de octubre en el Estadio GNP

Descubre cómo llegar al Estadio GNP y qué objetos están prohibidos para ingresar al concierto de Iron Maiden dentro del Run For Your Lives World Tour

Iron Maiden en CDMX: conoce el setlist que tocaría el viernes 2 de octubre en el Estadio GNP

El partido Somos acusa que “Ley Antimemes” fue avalada por temor de Morena a perder elecciones en 2027 y 2030

El partido rosa reprochó el uso de la mayoría calificada que tiene el oficialismo en el Congreso de la Unión

El partido Somos acusa que “Ley Antimemes” fue avalada por temor de Morena a perder elecciones en 2027 y 2030
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave

Capturan en Taxco a presunto miembro de La Familia Michoacana con droga y moto robada

Cae “La Princess” y dos hombres más por el asesinato de “El Chino Yep”, coordinador del Partido PAZ en Veracruz

Capturan a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana en Milpa Alta: lo identifican como operador ligado a "El Seven"

ENTRETENIMIENTO

Iron Maiden en CDMX: conoce el setlist que tocaría el viernes 2 de octubre en el Estadio GNP

Iron Maiden en CDMX: conoce el setlist que tocaría el viernes 2 de octubre en el Estadio GNP

Estación espacial: dónde y cuándo ir a la experiencia con trajes de astronautas y herramientas reales de la NASA

Gala Montes busca orden de restricción contra su mamá por acoso y despojo

Reportan hospitalización de Lucha Villa por problemas pulmonares a semanas de cumplir 90 años

Cuándo se estrena “Contra el Huracán”: de qué trata la película basada en el paso de Otis por Acapulco

DEPORTES

Liverpool iría por Gilberto Mora con una oferta millonaria, según Football Insider

Liverpool iría por Gilberto Mora con una oferta millonaria, según Football Insider

Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana para recibir homenaje previo al duelo contra Chile

Polémica en la NFL no frena a los mariachis: defienden el traje de charro como símbolo mexicano

Disclosure cerrará el GP de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Canelo Álvarez y Checo Pérez tomarán el control del fin de semana de Día de Muertos en Arabia Saudita y México