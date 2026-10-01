México

Capturan en Taxco a presunto miembro de La Familia Michoacana con droga y moto robada

El arresto ocurre meses después de que ese grupo criminal mantuviera secuestrados al alcalde del municipio guerrerense y a su padre

Carlos "N" fue identificado por autoridades como presunto miembro de La Familia Michoacana. Crédito: FGE Guerrero
Carlos "N" fue identificado por autoridades como presunto miembro de La Familia Michoacana. Crédito: FGE Guerrero
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Elementos de la Policía Investigadora Ministerial, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, detuvieron en flagrancia a un hombre identificado como Carlos “N” por portación de droga, cuando circulaba en una motocicleta con reporte de robo por Taxco de Alarcón la noche del pasado 30 de septiembre de 2026.

Según datos oficiales compartidos por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), el hombre aceleró al notar la presencia de las corporaciones, pero fue alcanzado metros después en medio de un operativo de vigilancia en la zona.

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La revisión del vehículo y de sus pertenencias arrojó el decomiso de 33 bolsas con una sustancia granulada con apariencia de cristal y otras 10 con hierba verde seca similar a la marihuana. La motocicleta, modelo 2024 y sin placas, tenía reporte de robo en el municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. Las autoridades lo señalan como presunto integrante de una célula de La Familia Michoacana activa en el municipio guerrerense.

El detenido fue trasladado al Ministerio Público para definir su situación legal

Carlos “N” quedó bajo resguardo junto con la droga y la motocicleta asegurada, a la espera de que el Ministerio Público integre la carpeta de investigación correspondiente.

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La captura se enmarca en una estrategia de recorridos conjuntos que las corporaciones estatales y federales sostienen en Taxco desde hace meses, con el fin de frenar el robo de autos y la venta de droga al menudeo en la zona. La FGE señaló en un comunicado tras la aprehensión que continuará reforzando ese tipo de operativos y las acciones de investigación para presentar ante la justicia a quienes resulten responsables de delitos de alto impacto en la región.

Taxco vivió meses antes una crisis de seguridad ligada al mismo grupo criminal

Este nuevo golpe contra La Familia Michoacana llega meses después de que un operativo similar sacudiera al municipio. El 8 de abril, las autoridades informaron la captura de Juan “N”, alias “El Gokú”, identificado entonces como jefe de la plaza de Taxco, lo que provocó bloqueos en la cabecera municipal.

Juan alias "El Goku", arrestado por venta de drogas en Taxco de Alarcón, Guerrero
Juan alias "El Goku", arrestado por venta de drogas en Taxco de Alarcón, Guerrero

Tres días más tarde, un grupo armado interceptó en la carretera Taxco-Cuernavaca a Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del alcalde de Taxco Juan Andrés Vega Carranza. Su vehículo apareció abandonado horas después cerca de la comunidad de Acamixtla, sin rastro del médico.

Secuestran al padre del alcalde de Taxco
Alcalde Taxco y su padre, secuestrados en abril de 2026 y localizados con vida. Foto: Redes Sociales

El propio alcalde desapareció ese fin de semana luego de acudir, por su cuenta, a una cita con los plagiarios en el barrio de Casahuate para negociar la liberación de su padre. Un reporte presentado por un funcionario municipal activó el protocolo homologado de búsqueda entre los tres órdenes de gobierno, con acciones extendidas a Guerrero, Morelos y Estado de México.

Harfuch señaló a La Familia Michoacana como responsable del plagio del edil y su padre

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que La Familia Michoacana estuvo detrás de la privación de la libertad de ambos. Detalló además que existían dos mantas colocadas en contra del alcalde, una en 2025 y otra en 2026, con señalamientos de un presunto vínculo con el crimen organizado, hecho que entonces quedó bajo investigación.

Más de 500 elementos del Ejército, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República participaron en la búsqueda, con apoyo aéreo, drones y vehículos todo terreno. Las corporaciones realizaron cateos en casas de seguridad localizadas en Tonatico e Ixtapan de la Sal, Estado de México, mientras el rastreo de rutas de desplazamiento condujo a su localización en Zacualpan, territorio mexiquense, el 14 de abril.

Ambos fueron protegidos por la Secretaría de Seguridad del Estado de México y trasladados por vía aérea a Iguala, Guerrero, donde recibieron valoraciones médicas y psicológicas a cargo de la FGE. De acuerdo con reportes de medios locales, el grupo criminal exigía la liberación de “El Gokú” a cambio de la vida del padre del alcalde, a quien el edil habría buscado proteger acudiendo personalmente a la negociación.

El alcalde Vega Carranza reapareció en un video difundido en sus redes sociales, donde agradeció el respaldo del gobierno federal, de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de la población de Taxco. “En los momentos más duros uno se aferra a su fe. Y hoy puedo decir con tranquilidad que mi familia y yo estamos con bien”, dijo entonces. También reconoció el trabajo de su equipo municipal durante su ausencia y llamó a la unidad para recuperar la tranquilidad en el municipio.

El edil de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, agradeció el apoyo tras su liberación y llamó a la unidad en Taxco. (Captura de pantalla)
El edil de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, agradeció el apoyo tras su liberación y llamó a la unidad en Taxco. (Captura de pantalla)

La detención de Carlos “N” se produce en ese contexto de disputa territorial que La Familia Michoacana ha sostenido en Taxco de Alarcón durante los últimos meses, con capturas de presuntos operadores, enfrentamientos con corporaciones de seguridad y hechos de violencia directa contra autoridades locales.

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