Con cocaína y marihuana, así fue detenido “El Caballo”, carterista que atacaba en la Zona Centro de la CDMX

"El Caballo" fue detenido el pasado 30 de septiembre por elementos de la policía capitalina. Crédito: Especial

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a José Cruz Medina, alias “El Caballo”, de 48 años, señalado de integrar una banda dedicada al robo de carteras contra clientes que acudían a comprar mercancía en la Zona Centro de la capital. El hombre portaba marihuana, cocaína y un teléfono celular al momento de su captura.

El arresto ocurrió el pasado miércoles 30 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, en el cruce de las calles Manuel de la Peña y Peña y Florida, en la colonia Centro, con referencia a la Plaza del Estudiante.

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Intentó huir al notar la presencia policial, pero fue interceptado

Durante recorridos de vigilancia en la Zona Centro, los uniformados identificaron a Cruz Medina como una persona que, de acuerdo con las investigaciones, se dedicaba al robo de carteras a quienes acudían a esa zona a comprar mercancía. Al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre intentó retirarse del lugar.

"El Caballo", carterista detenido en la CDMX. Crédito: SSC

Los efectivos lo interceptaron antes de que lograra escapar y, en apego a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva para descartar la comisión de un hecho delictivo. El Registro Nacional de Detenciones describió al detenido con complexión robusta, tez morena, 1.70 metros de estatura, playera negra, pantalón azul, calzado rojo, sin tatuajes, cabello corto castaño y gorra verde.

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El punto exacto de la detención quedó ubicado entre las calles Florida y Aztecas, en la colonia Centro. Tras el arresto, el caso de Cruz Medina quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Territorial Cuauhtémoc-2.

Le aseguraron 45 bolsas con marihuana y 29 bolsitas con cocaína

La revisión preventiva arrojó que “El Caballo” portaba 45 bolsas de plástico transparente con marihuana. También le encontraron 29 bolsitas de color rojo con cocaína, además de un teléfono celular que los agentes aseguraron junto con la droga.

Según datos oficiales, los policías detuvieron al hombre y le leyeron su cartilla de derechos constitucionales, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones. Junto con lo asegurado, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público, instancia que quedó a cargo de determinar su situación jurídica con base en los elementos recabados durante el operativo.

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Un cruce de información reveló que “El Caballo” ya contaba con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo agravado en pandilla. Estos ingresos quedaron registrados en los años 2013 y 2014.

De acuerdo con la información obtenida por Infobae México, Cruz Medina formaba parte de una banda organizada que operaba contra transeúntes y clientes en el primer cuadro de la ciudad, particularmente contra quienes acudían a la Zona Centro a adquirir mercancía para revender. Hasta el momento las autoridades no han detallado cuántos integrantes conformaban esta estructura ni el nombre de la organización.

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Un día antes, la SSC había detenido a un presunto operador de la Unión Tepito

La captura de “El Caballo” se dio un día después de que la SSC detuviera a Rogelio “N”, alias “El Pary”, presunto integrante de la Unión Tepito, también en la alcaldía Cuauhtémoc. El hombre de 49 años fue señalado como probable responsable de delitos contra la salud y de extorsionar a comerciantes de la Zona Centro.

Fue trasladado por agentes capitalinos luego de su captura. Crédito: SSC

A “El Pary” le aseguraron más de 217 dosis de narcóticos entre marihuana, piedra y cristal, un arma de fuego con cartuchos útiles y un vehículo de alta gama. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, confirmó esa detención a través de su cuenta de X.

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Las investigaciones de la SSC vincularon a “El Pary” con La Unión de Tepito, dedicada a la distribución de droga, la extorsión, el cobro de piso y homicidios en la Zona Centro. El detenido ya registraba un antecedente de 2019 por cobro de piso a comerciantes en la zona de Santo Domingo, además de un proceso de 2003 por robo calificado en pandilla.

Ambas detenciones, la de “El Pary” y la de “El Caballo”, se dieron en el marco de operativos consecutivos de la SSC contra grupos que afectan a comerciantes y clientes en la Zona Centro de la capital.

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