Travieso Arce peleará en evento de Poncho de Nigris y donará la mitad del dinero para regalar laptops a jóvenes de Los Mochis

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Será en el Ring Royale, de Poncho de Nigris, donde hará su regreso al boxeo (Foto: Especial)

Jorge Travieso Arce, uno de los mejores pugilistas que ha tenido México en los últimos años, se subirá al cuadrilátero del Ring Royale, proyecto fundado por el creador de contenido, Poncho de Nigris, para combatir ante Konan Big en la segunda versión del espectáculo que reúne a celebridades y personajes del entretenimiento.

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Arce grabó un video para confirmar su participación en el Ring Royale y al mismo tiempo agradeció a Poncho de Nigris por esta oportunidad, ya que la mitad del dinero que reciba el Travieso lo utilizará para comprar laptops, que serán entregadas a jóvenes que estudian en Los Mochis, Sinaloa.

“¿Qué onda, mi raza? Les habla su amigo (Jorge) el Travieso Arce para decirles que estoy muy emocionado porque me acaban de hablar de Ring Royale, de parte de Poncho de Nigris, para que pelee contra el Konan Big. La neta, siento que la pelea no está pareja, porque yo soy boxeador y Konan es luchador, pero ya saben cómo es el Konan, dice que le pega al Canelo (Álvarez), que me pega a mí. A ver si es cierto. Agárrate, Konan, porque te voy a tumbar la cabeza, esto va en serio", advirtió el ex peleador de 47 años.

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“Pero lo más emocionante de esto, que me tiene ansioso, es cuánto me van a pagar. ¿Saben por qué? Porque voy a donar la mitad para comprar laptops para los jóvenes estudiantes de Los Mochis, Sinaloa", prometió Jorge el Travieso Arce al recordar que sufrió carencias económicas durante sus primeros años de vida.

Jorge "Travieso" Arce peleará por los estudiantes de Los Mochis, Sinaloa (Tv Azteca)

“Cuando estaba morro, tuve muchas carencias y muchas necesidades y a base de chin*** logré salir adelante. Y ahora yo quiero ser ese empujoncito que muchos jóvenes necesitan para lograr sus sueños”, dijo el exboxeador.

“Quiero que sean arquitectos, doctores, ingenieros, nutriólogos, lo que quieran ser, yo voy a apoyar a todos los jóvenes estudiantes de Los Mochis con laptops”, reiteró Jorge el Travieso Arce invitando a su público a que se sume a esta noble causa para apoyar a los estudiantes de Los Mochis, Sinaloa.

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Y antes de concluir, el Travieso le volvió a mandar una amenaza a Konan Big rumbo a la pelea prevista en el segundo evento del Ring Royale, formato que está a cargo del empresario Poncho de Nigris, quien se sorprendió por los resultados obtenidos en la inauguración de la velada boxística.

“Así que mi raza, háganme el paro. Comenten y compartan este video para que llegue a más gente y se puedan sumar a esta noble causa de apoyar a todos los jóvenes estudiantes de Los Mochis. ¡Ánimo a todos los buenos! Y Konan, agárrate porque te voy a tumbar la cabeza. Poncho (de Nigris), enséñame el contrato y dime cuánto me vas a pagar porque me hormiguean las manos por pegarle un chin*** al Konan. ¡Au, ánimo!“, finaliza el clip de Jorge Travieso Arce.

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La leyenda del boxeo que volverá al ring para apoyar a estudiantes de Los Mochis

Jorge Arce peleará en el Ring Royale de Poncho de Nigris. (Foto: Especial)

Jorge Armando Arce Armenta, popularmente conocido en México como el Travieso Arce, es un exboxeador nativo de Los Mochis, Sinaloa. Nació el 27 de julio de 1979. Actualmente celebra sus 47 años y es una de las figuras nacionales con mejor destacaron en esta disciplinas en las últimas décadas.

El Travieso debutó en el boxeo profesional en 1996, cuando apenas cumplía 16 años de edad. Su carrera destaca por ganar campeonatos mundiales en las divisiones: minimosca, mosca, supermosca, supergallo y gallo. En peso mosca, Jorge Arce obtuvo un título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); por ello suele ser presentado como campeón en cinco categorías.

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Entre sus momentos más gloriosos dentro del boxeo, están las victorias ante los púgiles: Juan Domingo Córdoba, Yo-Sam Choi, Wilfredo Vázquez Jr. y Angky Angkota. La marca de Jorge Arce cerró con un registro de 64 victorias (49 por la vía rápida), dos empates y ocho derrotas, además de una confrontación sin resultado cuando enfrentó al puertorriqueño Jesús Rojas en Las Vegas, Nevada.

Travieso Arce disputó su última pelea de box profesional el 4 de octubre de 2014, cuando enfrentó al también mexicano, Jhonny González, en Mazatlán, Sinaloa. Tras su retiro, Jorge Arce apareció varias veces en programas de televisión y tuvo actividad política cuando anunció su incorporación a la coaliciónde la Cuarta Transformación (Morena-PT) de la diputada Diana Karina Barreras en mayo del 2026, tras haber sido candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), en 2024.

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Travieso Arce y su pleito con Julio César Chávez: dos leyendas mexicanas arriba del ring

Se enfrentaron varias veces en duelos de exhibición benéfica. /CUARTOSCURO.COM

Jorge Arce y Julio César Chávez se enfrentaron el sábado 9 de mayo de 2026 en una pelea de exhibición durante la Feria de Puebla. La reyerta se realizó en el Gimnasio Miguel Hidalgo, como parte de la función “La Batalla contra las Adicciones”. El objetivo fue recaudar fondos para la construcción de un Centro de Atención contra las Adicciones en la entidad.

La pelea fue pactada a tres rounds y los dos excampeones utilizaron protección especial. No hubo tarjetas ni ganador oficial por tratarse de una exhibición benéfica.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, subió al cuadrilátero al terminar el combate de boxeo y levantó los brazos de Julio César Chávez y Jorge Travieso Arce para ser declarados ganadores simbólicos.

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Ambos fueron ganadores tras realizar exhibición contra las adicciones, FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Esa ocasión no fue la única que ambos peleadores compartieron el mismo cuadrilátero. Julio César Chávez y Fernando Arce ya habían participado en funciones de exhibición en Tijuana, Baja California en 2019, así como en Hermosillo, Sonora y Tijuana, Baja California durante el 2020.

Ahora, en el próximo evento del Ring Royale, Jorge Travieso Arce retomará esos momentos que marcaron su carrera profesional para motivar a los jóvenes mexicanos a estudiar una carrera, tras anunciar que donará la mitad de su pago para comprar laptops que serán destinadas a los alumnos de la ciudad de Los Mochis. en Sinaloa.

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