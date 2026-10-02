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Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana para recibir homenaje previo al duelo contra Chile

El arquero mexicano seis veces mundialista tendrá un homenaje por su trayectoria

Memo sería homenajeado ante Chile (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Memo sería homenajeado ante Chile (AP Photo/Natacha Pisarenko)
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Guillermo Ochoa regresaría a un estadio donde el equipo disputará uno de sus próximos compromisos, aunque esta vez lo hará en una condición distinta a la que acostumbró durante más de dos décadas: después de anunciar su retiro del futbol profesional, estará presente para recibir un reconocimiento por su trayectoria.

El encuentro sería ante Chile, el próximo martes 6 de octubre, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, escenario elegido para realizar una ceremonia dedicada al exguardameta.

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Será la primera aparición de Ochoa junto al Tri después de haber puesto punto final a su carrera tras el Mundial 2026.

Así sería el homenaje a Guillermo Ochoa antes del México vs. Chile

El reconocimiento llevará por nombre “Thank You, Memo” y se realizará antes del partido entre México y Chile.

La ceremonia será organizada por el MexTour y la Federación Mexicana de Futbol, en un estadio que tendrá como uno de sus principales protagonistas al portero que durante años fue una de las figuras habituales de la Selección.

FIFA despidió a Guillermo Ochoa con un emotivo mensaje luego de que anunciara su retiro del futbol profesional tras disputar su sexto Mundial con México (X@FIFAcom)
Guillermo Ochoa se despidió tras disputar su sexto Mundial con México (X@FIFAcom)

Entre los detalles anunciados se encontraría la proyección de videos con mensajes de agradecimiento de aficionados, con los que se buscará recordar la relación que Ochoa construyó con la afición mexicana durante sus distintas etapas con el combinado nacional.

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Uno de los momentos centrales sería el encendido de la antorcha olímpica del Memorial Coliseum, un elemento relacionado directamente con la trayectoria internacional del arquero.

Ochoa representó a México en dos ediciones de los Juegos Olímpicos y formó parte del equipo que consiguió la medalla de bronce en Tokio 2020. Los organizadores también adelantaron que habrá otras sorpresas durante el reconocimiento.

El homenaje también tendrá como referencia su paso por el MexTour. Ochoa es el portero con más apariciones en la historia de esta gira, con 38 partidos disputados desde su inicio en 2003.

Con la Selección Mexicana acumuló además 154 partidos internacionales y se convirtió en el primer guardameta en disputar seis Copas del Mundo.

Guillermo Ochoa estuvo en seis mundiales y unos juegos olímpicos. REUTERS/Eloisa Sánchez
Guillermo Ochoa estuvo en seis mundiales y unos juegos olímpicos. REUTERS/Eloisa Sánchez

El partido contra Chile está programado para el 6 de octubre en Los Ángeles, como parte de la nueva etapa del Tri bajo las órdenes de Rafa Márquez.

¿Qué hará Memo Ochoa después de su retiro?

Aunque Ochoa dejó los terrenos de juego después del Mundial 2026, su relación con el futbol no necesariamente terminó.

Tras anunciar su retiro, Jorge Berlanga, representante del exportero, explicó que ya existían proyectos para esta nueva etapa de su vida.

Uno de ellos es el desarrollo de una plataforma digital enfocada en niños y niñas, con la intención de ayudarles a encontrar oportunidades tanto deportivas como escolares.

El proyecto contempla la creación de una especie de registro que permita dar visibilidad a jugadores, entrenadores y árbitros que actualmente pueden tener dificultades para acceder a este tipo de oportunidades.

De acuerdo con lo explicado por Berlanga, la iniciativa busca utilizar la tecnología para digitalizar información deportiva y facilitar que jóvenes puedan encontrar opciones relacionadas con becas, formación u otras oportunidades, incluso si finalmente no llegan al futbol profesional.

El representante también señaló que existen conversaciones y posibles colaboraciones con FIFA y América, además de explicar que el proyecto llevaba alrededor de dos años en desarrollo.

De esta manera, la etapa posterior al retiro de Ochoa estaría vinculada a proyectos relacionados con el futbol y con la creación de oportunidades para nuevas generaciones.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez SEARCH "WORLD CUP 2026 PICTURES" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez SEARCH "WORLD CUP 2026 PICTURES" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

El regreso de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana tendrá así un significado distinto al de sus anteriores convocatorias.

Esta vez no volverá para defender el arco, sino para recibir el reconocimiento de la afición y cerrar simbólicamente una etapa que terminó después de seis Mundiales. Frente a Chile, el histórico guardameta tendrá nuevamente al Tri como escenario, pero ahora desde un lugar diferente.

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